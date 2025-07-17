聽見金句／給失智者選擇權，做他開心的事情。

琅琅悅讀／ 一刻鯨選
圖／Canva
圖／Canva

運用失智者保留的能力來安排活動，給予他選擇權，尋找做起來開心的事情，並且能做多少，就盡量鼓勵他做，是非常重要的。

（摘自職能治療師鄭又升：《職能治療師教你健康生活不失智》）

你的身邊有失智者嗎？你擔心自己會不會得到嗎？讓職能治療師鄭又升從專業的職能治療角度切入，深入解析在日常的種種行為中，找到預防失智的方法與訓練，以及解說來自史丹佛大學的自我管理技巧，真正落實生活型態改變，來增加生活的好品質，遠離失智風險。

在課程中，也會帶領你認識失智症的進程，包括症狀、篩檢、退化的過程與表現，並且協助你理解，當身為一個照顧者的時候，最重要的核心是「以失智者為中心」的概念，學習如何瞭解與實際照顧失智者。

●點擊前往聆聽或閱讀更多：《職能治療師教你健康生活不失智

加入 琅琅悅讀 Google News 按下追蹤，精選好文不漏接！
聽見金句 鯨選課程 一刻鯨選 失智症

逛書店

專案管理輕鬆學：PMP國際專案管理師教戰寶典（第三版）[適用PMBOK第七版（含敏捷管理）]

NT$ 450

吃錯了，當然會生病④修復粒線體，發炎不失控：根治慢性病的全方位自然療法

NT$ 294

投資學（第四版）

NT$ 450

如何讓她欲仙欲死（修訂版）

NT$ 210

延伸閱讀

聽見金句／給失智者選擇權，做他開心的事情。

嚴選9家大阪昭和喫茶店 一窺日式珈琲文化百年進化史

發現醜萌系動物天賦！《國家地理》雜誌2025年7月：不該被忽視的非明星物種

從圖書館出發認識地方！花蓮縣吉安鄉立圖書館

猜你喜歡

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。