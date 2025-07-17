聽見金句／給失智者選擇權，做他開心的事情。
運用失智者保留的能力來安排活動，給予他選擇權，尋找做起來開心的事情，並且能做多少，就盡量鼓勵他做，是非常重要的。
（摘自職能治療師鄭又升：《職能治療師教你健康生活不失智》）
你的身邊有失智者嗎？你擔心自己會不會得到失智症嗎？讓職能治療師鄭又升從專業的職能治療角度切入，深入解析在日常的種種行為中，找到預防失智的方法與訓練，以及解說來自史丹佛大學的自我管理技巧，真正落實生活型態改變，來增加生活的好品質，遠離失智風險。
在課程中，也會帶領你認識失智症的進程，包括症狀、篩檢、退化的過程與表現，並且協助你理解，當身為一個照顧者的時候，最重要的核心是「以失智者為中心」的概念，學習如何瞭解與實際照顧失智者。
●點擊前往聆聽或閱讀更多：《職能治療師教你健康生活不失智》加入 琅琅悅讀 Google News 按下追蹤，精選好文不漏接！
逛書店
延伸閱讀
猜你喜歡
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言