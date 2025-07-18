昭和年間大港長怎樣？從臺史博館藏尋找庶民日常的痕跡

國立臺灣歷史博物館（以下簡稱臺史博）以打造「臺灣歷史共筆」與「知識共享的智慧寶庫」為願景，致力推廣館藏歷史文物，讓古物不再沉寂於展示櫃中，而能與當代社會展開跨時空對話。官方社群推出的「#現在是新奇物晚上」系列貼文，選題橫跨民生日常與歷史記憶，帶領觀眾從新奇角度重新認識那些逐漸被遺忘的故事。琅琅悅讀陪你一起跨越時空，傾聽文物低語，精彩內容不容錯過！（編按)

【走啊！這週末聽大港】

圖片來源：臺史博提供

站在南霸天舞台的海港邊，音樂在耳邊迴盪，你有想過 90 年前的高雄 是什麼模樣嗎？

打開 1935 年金子常光的〈觀光的高雄市〉，你會發現——

當時的鐵路 還沒延伸到現在的高雄車站；西子灣、哨船頭、高雄川（愛河）已經是著名景點；鳥瞰地圖 x 近代測繪技術，記錄著這座城市的發展；從港埠到音樂祭，90 年的變遷，你手上的地圖，也許能與當年的鳥瞰圖重疊！

走進大港，走進歷史的街區，這週末一起在高雄聽音樂吧！

💡 文物小檔案 名稱：金子常光〈觀光的高雄市〉

年代：昭和10年10月20日發行-

館藏號：2004.020.0035

貼文發布時間：2025/03/28

【走啊！這週末去聽團】

圖片來源：臺史博提供

1948 年的臺北聽團仔，聽的是「悲多汶」的歌？原來是 “Beethoven” 的音譯，畢竟當時表演的顯然不是搖滾團，而是交響樂團！

「贈券」的印章表明了這是張免費票，或許屬於 1948 年「臺灣省博覽會」動員參加的軍警或學生——不然舊臺幣 5000 元的票價，會讓他們吃土好幾個月吧！在涼爽的 10 月到中山堂欣賞「悲多汶第九交響曲」，再去三線道路散很長很長的步，約莫半個臺北那樣長，是不是就能多陪誰留在臺北幾天呢？

但為期六週的臺灣省博覽會，不外乎是想拉回二二八事件後的聲望，也難怪會發出免費票給軍警、學生和僑胞，用「麵包和馬戲」安定內戰下的臺灣局勢了。

不過在那個年代裡找不到浪漫的臺灣人們，能有個沉浸在音樂的夜晚，讓子彈和逃難都與自己暫時無關⋯⋯古今聽團仔就算聽的團不同，心境卻很相似呢。

💡 文物小檔案 名稱：臺灣省博覽會音樂演奏會票根

年代：1948

館藏號：2020.006.0172

貼文發布時間：2025/03/28

●本文由國立臺灣歷史博物館授權琅琅悅讀刊登，原文出處：【走啊！這週末聽大港】、【走啊！這週末去聽團】，未經同意，請勿轉載。