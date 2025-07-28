屹立近百年馬賽克壁畫！跨界工藝、美術的日本漆工藝家：太齋春夫──#名單之後167

撰文｜余怡儒（國立暨南國際大學歷史碩士）

太齋春夫 入選 臺展第6、7回

特選 臺展第7回〈靜物〉

「阿岡，我們不是要去看富士山嗎？來到靜岡縣廳要做什麼？」小靜跟著阿岡從車站出口步行15分鐘，來到眼前的辦公大樓。

「這裡的觀景臺可是能免費遠眺完整富士山的好地方呢！」兩人邊說邊搭上電梯，來到縣廳別館的21樓展望臺。展望臺上大片的落地窗，展現出靜岡市景以及遠方巍峨的富士山。

「哇！好美喔！真的可以看到富士山耶！」

「等一下再帶妳去看另一件靜岡縣的寶貝。」拍完照片，阿岡帶著小靜來到縣廳本館。進入一樓大廳，映入眼簾便是正前方一座橫向寬敞的樓梯，而其轉角平臺牆上，懸掛著一幅作工精細的馬賽克壁畫（圖1）。

圖1 太齋春夫，〈寶船〉，壁畫，1937，靜岡縣廳藏。 資料來源：「静岡県庁本館」，ふじのくに文化資源データベース，瀏覽日期：2021年4月16日。

「這幅壁畫金光閃閃，跟其他壁畫看起很不一樣耶！」

「這是太齋春夫在1937年為了靜岡縣廳新落成而製作的壁畫，叫做〈寶船〉，描繪裝載靜岡縣特產茶、蜜柑和織物的船，使用1萬片以上的馬賽克片。會金光閃閃的原因，是因為利用氧化鋁電解而成的漆膜，上面附著了金、銀金屬所致。」阿岡認真介紹著眼前歷經80年歲月，也不減其金碧輝煌的壁畫。

太齋春夫，1907年出生於宮城縣長取郡（今仙臺市），父為小學教師。1929年，就讀東京美術學校時便曾以油畫作品入選二科展 ，並拜入漆工藝家六角紫水門下（圖2），開始接觸漆工藝，畢業後更透過其介紹，到臺灣總督府殖產局任職囑託，進行漆工藝的改良研究。

圖2 太齋春夫（紅點者）與六角紫水（藍點者），拍攝年份不詳。 資料來源：太田將勝編，〈太齋春夫年譜〉，《生誕110年記念 漆の画家 太齋春夫展図録》，東京：練馬區立美術館，2017年，頁65。

在臺期間，太齋除了從事研究之外，還曾加入鹽月桃甫開設的京町畫塾，並在1932、1933兩年的臺展當中，各入選兩件作品（圖3、圖4），1933年第七回臺展中的〈靜物〉一幅還獲得特選。然而，觀察兩幅〈靜物〉畫作，可發現畫作主題皆是一個裝著鹹魚的籃子與一盞煤氣燈，差別只在繪畫視角不同，或可解釋為太齋忙於公務，無暇探勘美景作畫吧。

圖3 太齋春夫，〈婦人像〉（左）資料來源：「南國美術殿堂－臺灣美術展覽會（1927-1943）作品資料庫」。 圖4〈靜物〉（右），1932年。 資料來源：「南國美術殿堂－臺灣美術展覽會（1927-1943）作品資料庫」。

圖6〈靜物〉（右），1933年。 資料來源：「南國美術殿堂－臺灣美術展覽會（1927-1943）作品資料庫」。

與此同時，太齋結識了留法歸國的小澤秋成，不只將法國當時最先進的漆器工藝介紹給太齋，更與中央研究所工業部長加福均三博士兩人，提供太齋在漆工藝研究上最大的協助，促使太齋在1934年8月開發出漆膜製造法的技術，且獲得英美法等國的專利許可， 利用金屬作為基礎材料，使電解後的氧化鋁產生鍍膜，改善漆器因氣候影響常有變形、乾裂的問題，被稱為「工藝美術界的革命」。

1934年底返日，不只多次發表新的漆藝技術專利，將漆藝應用在蛇皮、漆繪等方面， 翌年更參與設立日本漆工藝研究所，小澤秋成為社長，其任技師長。在此之上，1939年萬國博覽會於紐約舉行，太齋將漆膜技術及金胎漆器等工法，運用在馬賽克壁畫上，以〈アルマイト漆器もざいく衝立〉（金胎漆器屏風）（圖5、圖6）一作參展，開發出更多漆應用的可能性（圖7）。

圖7 太齋春夫，〈アルマイト漆器もざいく衝立〉（金胎漆器屏風）原型，金胎漆器．三聯屏，1939。目前僅存正中間的國會議事堂之圖。 資料來源：「金胎漆器（アルマイト）と六角紫水、寺井直次」，TERAIのブログ7，瀏覽日期：2021年4月16日。

圖8 太齋春夫，アルマイト漆器もざいく衝立（国会議事堂の図），現存一部及其細部圖，練馬區立美術館藏。 資料來源：古川幹夫，「生誕110年記念 漆の画家 太齋春夫展」，Internet Museum，https://www.museum.or.jp/report/956，瀏覽日期：2021年4月14日。

圖9 太齋春夫，青年像，漆．麻布，55.3x35.5cm，製作年不詳，練馬區立美術館藏。這是一幅精巧的肖像畫，但與其他覆蓋有漆膜的繪畫相同，表面帶有漆的平滑、多彩的獨特質感，並且耐久性高，期待這項技術能夠使用在記錄寫真上，流傳於後世。 資料來源：《生誕110年記念 漆の画家 太齋春夫展図録》，東京：練馬區立美術館，2017，頁37。

此外，1942年首次舉辦個展，不只展出其漆器上的成果，更有臺灣相關主題的〈バイワンの娘〉（圖8）、〈南方の娘〉等油畫作品展出，顯示出短暫的臺灣生活除了奠定太齋對漆研究的突破性發展，也提供了異國情懷的創作元素，讓他留下相關作品。當時，軍國主義聲浪高漲，陸軍美術家協會主辦的「國民總力決戰美術展覽會」中，其亦有大型的漆繪作品參展。

1943年，太齋受到徵召前往中國作戰，作戰期間曾留下戰地素描作品，但1944年於湖南省平江縣的一次道路偵查中，不幸受到爆擊戰死。消息傳回日本，洋畫家好友內田巖在《東京新聞》上發表悼文，說他「作為一名漆畫家，他是唯一沒有影子的畫家」，對太齋春夫優異的藝術成就不被世人認識感到惋惜。

圖10 太齋春夫，バイワンの娘（排灣少女），漆．板，43.9×44cm，1942，練馬區立美術館藏。 資料來源：《生誕110年記念 漆の画家 太齋春夫展図録》，東京：練馬區立美術館，2017，頁18。

「這麼優秀的藝術家，就在戰爭中戰死，真是可惜。」聽完阿岡的介紹，小靜感嘆地說。

「好在，太齋春夫的遺族保留了百來件作品，2015年全數捐贈給美術館，2017年時還盛大開展，要讓太齋的藝術和技術成就廣被後世所知與傳承。」阿岡與小靜離開縣廳，信步走向車站，「下次我們一起去東京看展吧！」

● 本文為陳澄波文化基金會授權刊登於聯合新聞網「琅琅悅讀」頻道，未經同意，請勿轉載。