屹立近百年馬賽克壁畫！跨界工藝、美術的日本漆工藝家：太齋春夫──#名單之後167
撰文｜余怡儒（國立暨南國際大學歷史碩士）
太齋春夫 入選 臺展第6、7回
特選 臺展第7回〈靜物〉
「阿岡，我們不是要去看富士山嗎？來到靜岡縣廳要做什麼？」小靜跟著阿岡從車站出口步行15分鐘，來到眼前的辦公大樓。
「這裡的觀景臺可是能免費遠眺完整富士山的好地方呢！」兩人邊說邊搭上電梯，來到縣廳別館的21樓展望臺。展望臺上大片的落地窗，展現出靜岡市景以及遠方巍峨的富士山。
「哇！好美喔！真的可以看到富士山耶！」
「等一下再帶妳去看另一件靜岡縣的寶貝。」拍完照片，阿岡帶著小靜來到縣廳本館。進入一樓大廳，映入眼簾便是正前方一座橫向寬敞的樓梯，而其轉角平臺牆上，懸掛著一幅作工精細的馬賽克壁畫（圖1）。
「這幅壁畫金光閃閃，跟其他壁畫看起很不一樣耶！」
「這是太齋春夫在1937年為了靜岡縣廳新落成而製作的壁畫，叫做〈寶船〉，描繪裝載靜岡縣特產茶、蜜柑和織物的船，使用1萬片以上的馬賽克片。會金光閃閃的原因，是因為利用氧化鋁電解而成的漆膜，上面附著了金、銀金屬所致。」阿岡認真介紹著眼前歷經80年歲月，也不減其金碧輝煌的壁畫。
太齋春夫，1907年出生於宮城縣長取郡（今仙臺市），父為小學教師。1929年，就讀東京美術學校時便曾以油畫作品入選二科展 ，並拜入漆工藝家六角紫水門下（圖2），開始接觸漆工藝，畢業後更透過其介紹，到臺灣總督府殖產局任職囑託，進行漆工藝的改良研究。
在臺期間，太齋除了從事研究之外，還曾加入鹽月桃甫開設的京町畫塾，並在1932、1933兩年的臺展當中，各入選兩件作品（圖3、圖4），1933年第七回臺展中的〈靜物〉一幅還獲得特選。然而，觀察兩幅〈靜物〉畫作，可發現畫作主題皆是一個裝著鹹魚的籃子與一盞煤氣燈，差別只在繪畫視角不同，或可解釋為太齋忙於公務，無暇探勘美景作畫吧。
與此同時，太齋結識了留法歸國的小澤秋成，不只將法國當時最先進的漆器工藝介紹給太齋，更與中央研究所工業部長加福均三博士兩人，提供太齋在漆工藝研究上最大的協助，促使太齋在1934年8月開發出漆膜製造法的技術，且獲得英美法等國的專利許可， 利用金屬作為基礎材料，使電解後的氧化鋁產生鍍膜，改善漆器因氣候影響常有變形、乾裂的問題，被稱為「工藝美術界的革命」。
1934年底返日，不只多次發表新的漆藝技術專利，將漆藝應用在蛇皮、漆繪等方面， 翌年更參與設立日本漆工藝研究所，小澤秋成為社長，其任技師長。在此之上，1939年萬國博覽會於紐約舉行，太齋將漆膜技術及金胎漆器等工法，運用在馬賽克壁畫上，以〈アルマイト漆器もざいく衝立〉（金胎漆器屏風）（圖5、圖6）一作參展，開發出更多漆應用的可能性（圖7）。
此外，1942年首次舉辦個展，不只展出其漆器上的成果，更有臺灣相關主題的〈バイワンの娘〉（圖8）、〈南方の娘〉等油畫作品展出，顯示出短暫的臺灣生活除了奠定太齋對漆研究的突破性發展，也提供了異國情懷的創作元素，讓他留下相關作品。當時，軍國主義聲浪高漲，陸軍美術家協會主辦的「國民總力決戰美術展覽會」中，其亦有大型的漆繪作品參展。
1943年，太齋受到徵召前往中國作戰，作戰期間曾留下戰地素描作品，但1944年於湖南省平江縣的一次道路偵查中，不幸受到爆擊戰死。消息傳回日本，洋畫家好友內田巖在《東京新聞》上發表悼文，說他「作為一名漆畫家，他是唯一沒有影子的畫家」，對太齋春夫優異的藝術成就不被世人認識感到惋惜。
「這麼優秀的藝術家，就在戰爭中戰死，真是可惜。」聽完阿岡的介紹，小靜感嘆地說。
「好在，太齋春夫的遺族保留了百來件作品，2015年全數捐贈給美術館，2017年時還盛大開展，要讓太齋的藝術和技術成就廣被後世所知與傳承。」阿岡與小靜離開縣廳，信步走向車站，「下次我們一起去東京看展吧！」
#名單之後167
參考資料：
1. 太齋春夫，《生誕110年記念 漆の画家 太齋春夫展図録》，東京：練馬區立美術館，2017年。
「生誕110年記念 漆の画家 太齋春夫展」，ARTAgendA，，瀏覽日期：2021年4月13日。
3. 古川幹夫，「生誕110年記念 漆の画家 太齋春夫展」，Internet Museum，瀏覽日期：2021年4月14日。
4. 「生誕110年記念 漆の画家 太齋春夫展」，アートテラー・とに～の【ここにしかない美術室】，瀏覽日期：2021年4月16日。
5. 「金胎漆器（アルマイト）と六角紫水、寺井直次」，TERAIのブログ7，瀏覽日期：2021年4月16日。
6. 「静岡県庁本館」，ふじのくに文化資源データベース，瀏覽日期：2021年4月16日。
7. 「古絵葉書・静岡県庁舎落成記念」，まちかどの西洋館別館・古写真・古絵葉書展示室，http://besankosyashin.blog56.fc2.com/blog-entry-1121.html，瀏覽日期：2021年4月16日。
8. 《臺灣日日新報&漢文臺灣日日新報資料庫》，漢珍知識網。
9. 中央研究院臺灣史研究所，「臺灣總督府職員錄系統」。
10. 中央研究院歷史語言研究所，「南國美術殿堂－臺灣美術展覽會（1927-1943）作品資料庫」。
● 本文為陳澄波文化基金會授權刊登於聯合新聞網「琅琅悅讀」頻道，未經同意，請勿轉載。加入 琅琅悅讀 Google News 按下追蹤，精選好文不漏接！
逛書店
延伸閱讀
猜你喜歡
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言