在現實生計與藝術夢掙扎！嘉義繡都朴子畫家：吳梅嶺──＃名單之後164

撰文｜李知灝（國立中正大學台灣文學與創意應用研究所副教授兼所長）

吳天敏 入選 臺展第4、6、7回

但實際上，畫家的生活或許不是如此文青氛圍，為維持生活而發展出不同於繪畫謀生之道。如著名的李奧納多．達文西（Leonardo da Vinci）（不是那位李奧納多．皮卡丘，不，是李奧納多．狄卡皮歐）除了是畫家外，同時也是發明家與工程師。米開朗基羅（Michelangelo）在繪畫之外，也是知名的雕塑家與建築師。自古至今，畫家本身常常是其他藝術領域的能者，在他的藝術生涯中，也常從事相關工作來維持生計。以嘉義地區的畫家來說，林玉山早年在家中裱褙店幫忙，日後才遠赴日本正式學習繪畫；周雪峰在繪畫之外，長年從事神像製作、壁畫、廟柱書法雕刻等工作，現存神像仍有出自其手者；戰後，李秋禾曾為嘉義市「新臺灣餅舖」設計禮盒封面，至今仍為其伴手禮的包裝。這些例子提醒我們，畫家在現實生活仍需勤於工作以獲得溫飽。

同樣的狀況也可見於嘉義朴子在地畫家吳梅嶺（1897-2003）。吳梅嶺，本名吳天敏（註1），其父吳燦從事洋行貿易，兼職繪製廟宇壁畫與燈籠的繪師，因此他自幼即協助塗刷、寫字、製作藝閣等工作。公學校畢業後，1918年吳天敏獲樸仔腳公學校錄取為教員，經一年講習後，翌年8月正式成為該校教師。1921年考取臺北師範學校講習科，一年後獲得公學校准訓導的資格。回到嘉義，先後任職於六腳公學校、朴子公學校與朴子女子公學校。當時任職於朴子女子公學校道家政教師黃笑（1892-1970）請吳梅嶺繪製供學生刺繡的圖稿，自此求者甚眾，因此在擔任公學校教員之餘，他也繪製刺繡的底圖以補貼家用。

當時朴子地區正大力推廣刺繡，家庭婦女以刺繡為副業增加收入，相關產品如神衣、八仙彩、枕頭、被套等精美繡品，作為酬神、嫁妝之用，風靡一時。刺繡須於綢緞上繪製底圖，標明顏色。且底圖必須精密分色，以利繡工在其上一針一線繡出整個繽紛圖面。當時留下的刺繡作品，其底圖多有吳梅嶺的手筆。

圖1. 〈新岩路〉，1930，第四回臺灣美術展覽會

或許因這樣的經歷，吳梅嶺在臺展時期的作品有如刺繡般，在整體構圖下以精密的筆觸繪製細部。如1930年入選第4回臺展的作品〈新岩路〉即展現其精細的工筆畫藝。畫面上不僅可見壯闊的山勢起伏，在細微處樹林間的每棵樹木也躍然紙上。1932年入選第六回臺展的〈靜秋〉在構圖上以庭園景致與人物姿態建構庭園的空間感外，當中樹幹細緻的紋路彷彿就像刺繡絲線構成。翌年，第七回臺展入選作品〈秋〉，更是以細膩工筆描繪花草藤蔓的諸多姿態，甚至是枯萎向日葵葉上的細微紋路都一一呈現。最初，繪製刺繡底圖是吳梅嶺補貼家用所接的副業，然這項副業也奠定了他繪畫風格的基石。

圖2. 〈靜秋〉，1932，第六回臺灣美術展覽會

圖3. 〈秋〉，1933，第七回臺灣美術展覽會

1934年，繪製〈庭園一隅〉之作，計畫參加第八回臺展。畫作延續前幾屆的風格，以細緻的筆調描繪庭園花卉。圖面四邊以鳳凰木、扶桑花、茉莉與玉蒲等不同花木架構出遠近的空間感，中間以一對母女閒適姿態作為視覺中心，呈顯出悠閒的生命情調與溫馨的家庭氣氛。整個畫面有如精美的刺繡作品，欣賞整體畫面之餘，亦對其精密的筆觸嘆服。但可惜的是，這幅作品卻因裱褙店的疏失，未能及時送抵臺展評審處，因而錯失了參展的資格。此後，因工作與家庭因素不復參加臺展。

圖4. 〈庭園一隅〉，1934，絹本設色，240x115cm，梅嶺美術館典藏。 圖片來源：陳宏勉《百年．師表．吳梅嶺》，臺北：雄獅，2002，頁45。

圖5. 〈孔雀〉，1934，吳梅嶺畫稿、蔡免刺繡。 圖片來源：陳宏勉《百年．師表．吳梅嶺》，臺北：雄獅，2002，頁28。

戰後，吳梅嶺仍在教育崗位上教授美術，作育英才。1984年朴子當地人士成立財團法人梅嶺美術文教基金會，籌建「梅嶺美術館」。並在完成建設後捐贈嘉義縣政府，並於1995年吳梅嶺100歲時開館首展。吳梅嶺本身也創作不輟，縱使在103、104歲的高齡筆力猶勁，是臺灣美術史上相當難得的長壽畫家。

＃名單之後164 註釋 一作「吳添敏」。

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