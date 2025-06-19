以動物擬人、游刃有餘的虛實筆觸暗諷人類── 讀多和田葉子《雪的練習生》

琅琅悅讀／ 聯合文學雜誌
《雪的練習生》多和田葉子
《雪的練習生》多和田葉子

撰文｜曾秋桂

《雪的練習生》是多和田葉子自二〇一〇年起，於雜誌《新潮》十月號至十二月號連載的作品，於隔年一月由新潮社出版，更榮獲第六十四屆野間文藝賞的殊榮。

以敏銳的觀察力、卓越的語言天分、銳利筆鋒與文情並茂的敘事技巧見長的多和田葉子，在故事初便以「耳後與腋下被搔癢時，非常癢，此時就會蜷伏身體呈圓形，在地上滾爬，並大笑出聲吧」，說明主角是「長毛的嬰兒」，再透過「母乳記憶」、「寫作」、「出席會議」等加以強化，引領讀者進入一段錯置的人類故事。待主角身分揭曉，筆者再從頭閱讀作品，不禁讚嘆其描寫功力之高深。

《雪的練習生》以擬人化方式描繪祖孫三代，第一部〈祖母的退化論〉由身為蘇聯馬戲團明星的祖母講述流亡西德，學習寫作後出版暢銷自傳。第二部〈死亡之吻〉則由擁有雙腳站立特技，成為東德國營馬戲團巨星的女兒講述與人類馴獸師演出經典劇碼「死亡之吻」的故事。第三部〈懷想北極的日子〉則轉為第三人稱，講述因與兩千年代柏林北極熊明星同名而聲名大噪的熊族外孫。通篇主軸環繞自然歷史、環境、制度、身體等文明議題，並緊密貼合人類社會發展，藉此拓展作品深度。

北極熊。圖／Unsplash

比方說，文中為批評人類的好鬥，便透過祖母熊說出「人類明明這麼瘦小，動作又很遲鈍，遇到緊要關頭還會不斷眨眼、看不清對手。無關緊要的時候老是急匆匆，但面對重要的戰鬥時動作又那麼遲緩」。又以「我漸漸知道，微笑可以說是放在人類臉上的表情中最不值得相信的一種。人類會運用微笑這種道具來傾銷自己的寬容，讓對方安心」來闡述人類的虛偽一面等，在在展現多和田葉子敏銳的觀察力。

最後，提到「動物擬人化」不禁讓人聯想到日本近代文豪夏目漱石（1867｜1916）的經典名著《我是貓》（1905）。開頭的「我是貓，還沒有名字，不知道自己在哪裡出生。」第一句話，就點破通篇敘事皆以貓的視角出發。雖然有別於暗藏伏筆的《雪的練習生》，但明嘲暗諷人類文明或其愚蠢行為的用意，可說是有志一同。

本文作者

曾秋桂
淡江大學日文系教授兼研究中心主任，不遺餘力主編《村上春樹研究叢書》及主辦村上春樹國際學術研討會。其中曾四次赴東瀛舉辦，尤以二〇二四年合體早稻田大學村上春樹圖書館完成第十三屆，最令人矚目。二〇二五年將再度赴村上故鄉京都之名校京都大學舉辦。亦為多和田葉子《獻燈使》的繁體中文譯者，台灣日語教育學會理事長。

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