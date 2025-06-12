聽見金句／在一段婚姻中，要做一個「責任者」，不要做「拯救者」。

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在一段中，要做一個「責任者」，不要做「拯救者」。

（摘自飛碟廣播主持人朱衛茵、國際演說家吳娟瑜：《說給特別的妳：14堂課活出新價值》）

吳娟瑜，一位女性，從傳統家庭觀念框架中勇敢跨足國際，走出自己的世界。朱衛茵 Rosita，一位女性，為愛離鄉背井，從愛人中跌跤，在愛自己中重振，活出優雅自適的姿態。

當國際演說導師吳娟瑜，遇上廣播主持女王朱衛茵Rosita，不同的生長背景、不同的學有專精，卻能激盪出歷經歲月淘洗的智慧，既是知性、也是自信，更是她們與所遇之人的生命經驗中，所悟出的圓滿。

妙語如珠的輕鬆對談中，滿載著女人智慧的重量。誠摯邀請你一起抓住你的圓滿契機，經營專屬於你的個人品牌，活出自我風采。

●點擊前往聆聽或閱讀更多：《說給特別的妳：14堂課活出女性新價值

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