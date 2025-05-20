聽見金句／沒有幫自己加分的事情，就別說了。

你覺得自己是個會說話的人嗎？對於「會說話的人」，你的認知是怎麼想的呢？

對於東明老師而言，「說話」就是一場LIVE秀；而「會說話的人」也絕對不是只有滔滔不絕的把話說下去，真正懂得說話的人，會找到每場秀、每個場合裡面，屬於自己最佳的定位，並且發揮出「溝通」真正的實際效用，而不只是打開話匣子、耍耍嘴皮子。

「說話非難事，重點在於你如何準備！」經過多年磨練與累積，東明老師期望在《一刻鯨選》與你分享自己的親身經歷，透過各種情境案例，讓你逐漸成為一個「會」說話、「懂」說話的人。

永遠記得，「十年磨一劍，說話要能有效溝通，沒有奇蹟，只有累積！」

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