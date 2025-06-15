用閱讀力翻轉部落孩童的未來──屏東縣原住民vusam圖書館

2015年6月啟用的屏東縣原住民vusam圖書館，不僅是在地藝文與閱讀中心，同時更承接起在地學童的課後輔導重責，期待透過閱讀之窗，為部落孩童敞開通往知識的道路，翻轉教育資源匱乏的困境。

撰文／凃心怡

攝影／曾顯皓

圖片／屏東縣原住民vusam圖書館提供

日間的屏東縣長治鄉百合部落園區寧靜而安好，居民們或是外出工作，或是在家休憩，同樣的，坐落於園區一隅的屏東縣原住民vusam圖書館也在靜心等待，等著夕陽餘暉灑落廣場之際，隨著外出工作的車流在園區中揚起塵埃與聲響的同時，一齊迎來孩童們的嘻笑聲。

「到了晚上會有來自各部落的孩子來這裡。」望著午後空曠的圖書館前方廣場，屏東縣原住民vusam圖書館館長梁秀娜臉上盡是期待，因為再過幾個鐘頭，孩子們會在這裡閱讀、學習，與知識共舞，並逐漸蛻變。

部落課輔班 守護放學時光

屏東縣原住民vusam圖書館由社團法人屏東縣原住民文教協會（以下簡稱原民文教協會）主責管理，對比都會區的大型圖書館不僅腹地寬廣、藏書眾多，還能依功能分出不同專屬區域，梁秀娜羞赧的表示，圖書館的空間放眼望去，也無多餘空間以牆劃分，藏書僅有1萬多本，然而對鄰近部落而言，卻是在地學童突破生活與教育困境的重要場域。

追溯屏東縣原住民vusam圖書館的歷史，梁秀娜臉上的情緒複雜，有經費奔走的辛酸、找尋建地的苦楚，佔據這些情緒最濃厚的色彩，是對部落孩童的疼惜。

早年，梁秀娜時常到部落各校拜訪，為困頓家庭的學童進行造冊，再遞交原民文教協會申請相關補助，過程中，梁秀娜也時常向老師問起受補助學童的近況，然而得到的回饋往往不如預期。

「很多孩子回到家也沒人在管他們，像是聯絡簿，根本都是我在寫給自己看的。」一位老師曾無奈的對梁秀娜說。這番話，讓部落出身的梁秀娜陷入沉思，她其實明白，部落裡經濟普遍小康的家庭，多數會在孩子即將就學之際便搬到市區，留在部落的，大多是經濟條件不豐，隔代教養也相當普及，即使有父母留守身邊，也因為白天要外出到市區工作，少有時間能陪伴孩子，更遑論課業的輔導與支持。

圖書館坐落於百合部落園區一隅，「vusam」取自排灣族語，意為「種子」。

思及此，梁秀娜不由得想起了自己的父母，雖然學識不高，搬到市區後也只能仰賴勞力工作餬口，但給予孩子的教育一樣也沒落下，「甚至在父母還沒下班的課後時間，我們還能去安親班，可是在部落，哪裡有安親班可以去？」這問題在梁秀娜心裡揮之不去，隨之在腦海裡描繪出課輔班的輪廓。2003年時，原民文教協會於瑪家鄉北葉村圖書館擺放木桌椅、架設電腦，並聘任老師，正式成立第一個專為當地國小學童服務的免費課輔班。

「我們不僅輔導學業、陪著孩子們寫作業，也會幫忙看聯絡簿，叮嚀孩子們明天要帶的文具用品。」梁秀娜揚起爽朗的笑容，不諱言課輔班做的事情早已跳脫一般安親班的框架，「但是帶來的協助，是部落孩子以及部落家庭最需要的。」

風災驟變 課業輔導升級

瑪家鄉北葉村課輔班的熱烈響應，讓原民文教協會開始將援助腳步走向周圍部落，截至2006年，在屏東縣各區總共成立58間部落課輔班。然而，2009年8月8日莫拉克颱風的無情侵襲，在屏東縣霧台鄉谷川部落、佳暮部落、吉露部落、阿禮部落以及三地門鄉的達來部落和德文部落釀成極大災情，部落居民不得不遷移到安全地區定居，於此同時，原民文教協會也被迫思考，這些地區的孩子們該何去何從？

「風災不僅帶走他們原本的家，部分孩子也被帶走了親人。」梁秀娜想起那場災難，原本朗朗的笑意逐漸被陰霾取代，「隨著長治百合部落園區永久屋興建完成，居民在此塵埃落定，部分孩子仍然陷入住宿以及用餐的困境。」

「創會理事長是我大哥，他轉職瑪家鄉鄉長後，協會業務的責任幾乎落在我身上。原本我們創會理事長想在園區興建育幼院，希望讓孩子不要脫離母體文化太遠，但鄰近的育幼院名額尚未飽和，因此新的申請無法通過。」梁秀娜心懷感激的表示，即使如此，上帝仍為他們保留一扇窗，他們心念一轉，開始募集工程款，耗費3年的時間，加上縣政府無私提供土地，屏東縣原住民vusam圖書館應運而生。

圖書館的這一方空間，是孩子們隨時都能來的「家」，同時也延續部落課輔班的任務。

圖書館的這一方空間，是孩子們隨時都能來的「家」，同時也延續部落課輔班的任務，招收對象更從國小學童延伸至國中生，這份心意則來自訪視時的心疼。

某一次，梁秀娜到部落探訪一位罹患癌症的婦人，親切的問起她的孩子，只見這位母親疲憊的臉龐勉強揚起笑容說道：「他今年就要從國小畢業了，還得到縣長獎呢！」梁秀娜笑得比她還開心，連連讚嘆孩子夠爭氣，但問起孩子未來打算就讀哪一所國中時，母親的眼眸黯淡了下來，「家庭因素的關係無法讓他補習，去好一點的國中怕程度會跟不上，因此只能讓他到附近國中就讀。」

「當時我真的好難過，我們的孩子不是做不到！只是沒有資源。」於是，屏東縣原住民vusam圖書館也開設國中課輔班，服務對象不限園區內的孩子，梁秀娜進一步解釋，圖書館不僅每天專車接送山上部落的孩子們前來上課，更免費提供晚餐，課程設計上，則細分3個不同專業科目的班級，並聘請線上補習班教師教學。

「國中會考是學子們學習道路上的第一次大考，對孩子們的人生與自信至關重要。」梁秀娜認為，國中課輔班的需求與國小課輔班截然不同，已非安親班性質，而是實實在在的課業輔導。

文化傳承 翻轉命運的種子

屏東縣原住民vusam圖書館除了肩負教育使命，也注重文化傳承，館內不僅收集上百本原住民書籍與刊物，更定期舉辦文學營，邀請在文化界深耕並了解部落文化的原住民文學作家們擔任講師，以寓教於樂的方式，提升部落孩子們語彙表達、詩詞創作以及寫作的能力。

館內收集上百本原住民書籍與刊物，並定期舉辦文學營。

透過故事接龍與故事改寫，讓孩子們展現豐富的想像力，並融入個人風格，讓故事更具獨特性。

照顧孩子的同時，圖書館也擴大服務資源，透過文學獎、文學講座、在地作家培育計畫等，鼓勵族人將老祖先珍貴的口述歷史以文字記錄，讓部落文化藉由文字形式長久延續。

「Vusam」取自排灣族語，意為「種子」，梁秀娜語帶欣慰的表示，20多年來，部落課輔班的孩子，誕生了10位博士、49位碩士、大學畢業者高達300多位，孩子們更是飲水思源，大多數人會利用自己的假期返鄉擔任志工，持續傳承課輔班的精神，細心灌溉這群尚待萌芽的「種子」們，期許他們將來能開花結果。

走在圖書館中，梁秀娜輕撫著那一張張的桌椅以及一本本的書籍，心裡滿是回憶，語氣裡也充滿肯定，「屏東縣原住民vusam圖書館不僅是一座圖書館，而是可以翻轉族人命運的教育之地，我們對此深信不疑。」

● 本文摘選自國立公共資訊圖書館所發行季刊《讀家時光》雜誌178期：閱讀無所不至，授權於聯合新聞網‧琅琅悅讀刊登，未經同意，請勿轉載。