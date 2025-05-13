台灣首本競技啦啦隊青春小說 挖掘背後苦練日常──專訪作者楊若榆《降落練習》

楊若榆《降落練習》 攝影｜蘇郁涵

採訪｜《聯合文學》雜誌 編輯部

整理｜黃博英

攝影｜蘇郁涵

作為臺灣第一本以競技啦啦隊為主軸的運動青春小說，《降落練習》不談隊員們勝利的瞬間，反而以輕盈穩定的筆調，托起大學啦啦隊員們的日常練習。口號、動作，磨損、再造，青春書寫也可以同時是反青春的。舞台的光鮮亮麗與隊員的磨損及自我質疑總相輔相成，生命中有些瞬間，唯有浸潤其中才得以悟得。

書名：《降落練習》

作者：楊若榆、羅荷（繪者）、張起月（繪者）

出版社：大塊文化

出版時間：2025-03-01

Q 書中提到「世界上沒有這樣的一本書，而我想看」是你的創作初衷，能否深入聊聊創作歷程？

A 和書中主角相同，我進大學的第一週便加入社團，每天流汗、拉筋，大吼大叫地練習了四年。

以前寫過一篇散文〈好吃拋投〉，提及我曾經想開一間啦啦隊餐廳，因為每當走入挑高的餐廳，我們總會想著空拋可以拋到多高，以此映照隊員們的渴望與哀愁。

後來得到了同學的鼓舞，才更有信心將這些經歷化為文字。

Q 在將親身經歷轉化為書寫的過程中，是否有哪些關鍵的節點影響了你？

A 外在來說，二〇〇五年、二〇一五年台灣啦啦隊各赴日、美競賽，皆獲得冠軍 ； 內在來說，我之所以在研究所才著手處理啦啦隊的故事，是因為我到那時才接受自己再也不會跳啦啦隊的事實。

同時受指導教授的教導，開始嘗試以物件、訪談等形式梳理臺灣競技啦啦隊的歷史，算是這本書的緣起。

Q 本書以自我經歷出發，你想呈現的啦啦隊員樣貌為何？

A 在許多美國電影中，啦啦隊可能不被認為是一種「運動」，拋高、重摔也常會搭配罐頭笑聲呈現，以至於旁人會以為啦啦隊總像檯面上那樣輕鬆歡樂。

正式告別這個身分後，我想透過寫作解答，讓大家更深入了解啦啦隊員的日常。

Q 雖寫熱血的啦啦隊，卻刻意以不那麼熱血的平淡方式去書寫，背後的考量是什麼？

A 啦啦隊這個運動，看似激昂神奇，背後卻可能是由一群「半路出家」的人撐起整個表演。

願意繞過熱情、著重磨損疼痛，近似於《排球少年》中對鋒芒背後細節的處理，我認為那些細節強過以青春、熱血來推進情節。

本文作者： 楊若榆《降落練習》

大塊文化 （2025.02）

一九八八年生，南投人，現居台中。東海大學啦啦隊系、東華大學華文系碩士班創作組畢。現職快雪時晴。曾獲南投玉山文學獎小說首獎，二〇二〇年、二〇二四年文化部青年創作獎勵，及BIOS monthly專欄「女神的孩子下班後都在跳舞」。更多訪談內容請見 UNITAS RADIO