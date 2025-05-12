第7屆金創獎「提案技巧講座」：重量級講師揭提案秘訣與3大關鍵指標

由廣藝基金會與文化內容策進院（文策院）聯手打造的第七屆「表演藝術金創獎」，日前公布初審結果，11組來自戲劇、音樂、舞蹈及跨領域的優秀團隊脫穎而出。為提升入圍團隊的提案能力，金創獎於5月7日在桃園廣達電腦總部舉辦「提案技巧講座」，邀請NMEA新媒體暨影視音發展協會秘書長袁支翔擔任講師，分享打造吸睛提案的業界秘訣。

袁支翔擁有豐富的影視製片經驗，參與《消失的情人節》、《第九分局》、《我的少女時代》及《她和她的她》等知名作品。他以「你的故事不只是你的故事」開場，強調提案的本質是溝通與連結，投資人看重的不只是創意本身，更是合作關係與執行潛力。

新媒體暨影視音發展協會秘書長袁支翔，分享打造吸睛提案的業界秘訣。

袁支翔以影視提案為例，解析成功提案的關鍵元素，包括主視覺、概念圖及故事大綱。其中，Logline（一句話故事概述）被稱為「作品的DNA」，他建議創作者運用生動形容詞為角色增添深度，並確保故事背景清晰，讓投資人快速進入情境。

「一張圖勝過千言萬語」袁支翔強調視覺輔助的重要性。他建議善用圖片、概念圖，將抽象想法轉化為具體形象。接著他以棒球術語「pitching」的概念形容創投提案關係，提醒創作者跟投資方、評審們在「一拋一接」的互動、溝通過程，逐步建立共識，強調這是雙向溝通，在提案技巧核心，袁支翔引用亞里斯多德的修辭學，提出說服的三大原則：了解對象、了解內容、了解自己。

袁支翔歸納多年投資與評選經驗，分享三大關鍵指標：有趣的故事、高CP值的發展、真誠團隊的心，更用一段話精煉提案成功的關鍵：「說之以理、動之以情、服之以德」，能讓評審與投資人感受到：「我相信你能做得到，我超想看這個作品，我希望你走得長遠！」

廣藝基金會執行長楊忠衡點出「提案」是雙向溝通的互動過程，讓提案成為建立信任的橋樑。

廣藝基金會執行長楊忠衡總結「提案技巧講座」，感謝袁支翔帶來一場高水準的提案示範，內容深入淺出、條理分明，不僅教會大家表達的重要性，更點出「提案」是一場雙向溝通的互動過程，讓提案成為建立信任的橋樑。

這場講座為團隊提供實務建議，協助創作者在提案過程中更清晰掌握重點，為進一步的試演決選與推廣階段奠定堅實基礎。從故事發想到與企劃提案，每一步都在為夢想鋪路。金創獎期待透過創意火花，點亮台灣表演藝術的未來。

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