【作家餐桌2.0】陳俊文／甘苦人的補湯：嘉義正老牌草魚湯

文／陳俊文

生命中的草魚湯

嘉義市有非常多家草魚湯，我們家單獨偏好「正老牌草魚湯」這一家，因為這家是我的親戚，正老牌草魚湯多年來只單賣「孤味」(獨沽一味)，也就是一家店，只賣一種料理，草魚湯因為部位不同，所以有三種價位，魚肉湯，魚尾湯與魚頭湯，我喜歡吃魚尾，有時要「註文」（預訂）一下，就能享用，每個桌子上都有哇沙米和醬油膏，口味隨人喜愛。

正老牌草魚湯除了賣草魚湯，還兼賣魯肉飯，這是因為來這邊吃的，大都是「作息人」(務農工作者)與嘉義鄉親，只吃草魚湯，根本吃不飽，因此順應民意，也準備了白飯和魯肉飯，魯肉飯雖然配角，但是很夠水準。

我們家的人只要有人住院，在住院期間，每餐的標準配湯都是草魚清湯，不一定要每餐吃草魚，但是一定要喝草魚清湯，通常店家會很阿莎力地用兩斤的袋子外帶魚湯給你，還會特別問你說「要不要加蔥或加薑」，這樣子問是有特別用意的，因為加了蔥或薑的魚湯，把生菜加入熟湯中，會改變魚湯原本的平衡，反而容易變質，而且術後病人不能吃這些辛香料食材，我們會把這些草魚清湯，帶回家後，用小的塑膠袋分裝成大約300c.c的大小，大約是一餐的量，拿去冰箱中上層冷藏，然後草魚清湯，會結慢慢成膠狀凍，整條魚的精華都濃縮在這碗魚湯中，或許越來越多人知道魚湯的好處，因此外帶草魚清湯，會酌收一個銅板的價格。

就像電視劇《華麗計程車行》所說的，這碗草魚湯是「甘苦人的補湯」。

草魚湯飲食地圖

臺南是臺灣第一個海洋城市，嘉義是臺灣第一個內陸城市，這也深深影響到現今的飲食文化，臺南人吃海魚，比如說虱目魚，嘉義人吃淡水魚，比如說草魚和大頭鰱。

至於大頭鰱和草魚的飲食地圖，也分佈的壁壘分明，大頭鰱主要是用來做沙鍋魚頭，主要分佈在中正路一帶，草魚則都是做為草魚清湯，上桌前，再加一點薑絲即可。

草魚湯也有自己的飲食地圖，就分佈在臺鐵縱貫線兩側，尤其以省道博愛路最多，因為自從20世紀初嘉義驛設立之後，嘉義市區在鐵道沿線成立了許多工廠和株式會社，增加了許多工作機會，因此許多海線居民紛紛來嘉義市區打工，他們就選擇在鐵道沿線定居下來，這些大多是工商職業屬性，也因為島內海線移民的關係，目前嘉義市西區的廟宇大多供奉著媽祖和王爺。

正老牌草魚湯開店的時間很特別，從傍晚開店賣到天亮，主要販售時段是晚餐，宵夜與第二天早餐時段，這跟我們家夜貓子的作息時間差不多，我們比較常出現在宵夜時段，大家都知道，宵夜不能吃太多，會有罪惡感，但是不吃，又會睡不著覺，所以有點餓又不會太餓時，我會來喝草魚湯，魚肉有豐富蛋白質，再喝幾口熱湯，墊墊肚子，夠滿足了，準備來睏，一夜好眠。

如果你是把草魚湯當成早餐的人們，你會在八點以後，看到非常生猛的草魚現殺秀，你會發現前一秒還在料理檯前舀湯的老闆娘，下一秒就穿青蛙裝到隔壁殺魚，草魚體型不小，用刀還斬不斷，還要用塑膠槌敲打，反正現殺就是鮮。

因為店內販售的草魚都是每天現殺，因此每條草魚都有一些副產品，因為數量太稀少，所以價目表上都不會列，所有節目採訪，這些副產品連我們是熟客，親戚都不一定吃的到，想吃到還要碰運氣。

「嘉義正老牌」除了草魚湯之外，其他餐點也是一絕。圖／陳俊文提供

計程車運將眼中的草魚湯

草魚湯是個很特殊的食物，一定要現場吃，才會好吃，非必要，不會外帶，而運將的工作屬性特殊，只會外帶便當，不會外帶湯湯水水的熱食，自找麻煩，吃便當也讓走車工作能隨時保持機動性，運將連好好下來吃頓飯都是奢求，如果真的要內用，會有許多吃飯哲學。

嘉義市區內最大的計程車排班站是嘉義火車站前的排班站，叫做「嘉鐵排班站」，如果從縱貫線西邊，後車站這一帶要回嘉鐵排班站的計程車運將，不會走嘉雄陸橋，因為不順路，如果走嘉雄陸橋，無法直接進嘉鐵排班站，必須往前開到林森路和北榮街交叉口，王伯智皮膚科前面進行大迴轉，我們一般用路人駕駛無所謂，但是嘉鐵排班站計程車運將，一天要進出嘉鐵排班站10次，就要在這個路口上，大迴轉10次，這個都有潛在性風險。

計程車運將回排班站，會走北興陸橋，因為北興路橋直接下橋，可以順向右轉接民生北路，然後在彰化銀行那裡右轉中山路，回到嘉鐵排班站，這樣子都是右轉順向，而在上北興陸橋之前，就會順向經過正老牌草魚湯。

正老牌草魚湯位處三角窗，面寬大約有三個車位，又在博愛路一號省道上，因此只要是嘉鐵排班站的運將，每天至少會經過3次以上，如果店家門口有車位，正好有時間空檔，就會停下來喝碗草魚湯犒賞自己一下。

這家店的上菜節奏，完全是運將的tempo，在前台點了標配，草魚肉湯+魯肉飯，才剛坐下，用濕紙巾擦一下手，阿姨就已經把好料端上了，運將內用的座位，一定選最靠近馬路邊的座位，因為這樣的視角才能看到自己的車子，運將會用不急不徐的速度，享用著珍饈，並同時保持能隨時「出車」的狀態。

「這台車，誰的。」

「歹勢，歹勢，是檔到車嗎?」

「阮欲去市內，你敢有欲載?」

「大哥，等我三分鐘，我喝一下湯。」

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作家簡介： 作家陳俊文。圖／陳俊文提供 陳俊文

小鎮數學教師，高雄出生、嘉義成長。關注教育與土地連結，參與地方創生，透過走讀、田調與書寫，記錄家鄉風景與小人物故事。著有《嘉義小旅行》、《華麗計程車》等，曾獲阿里山文學獎。《華麗計程車》改編同名劇，由華視與LINE TV製作，於嘉義實地拍攝，榮登Netflix冠軍，並入圍金鐘六項。

書名：《華麗程車行》

作者：陳俊文

出版社：聯合文學

出版時間：2019-07-03