末代府展悲歌！被二戰耽誤藝術家：謝木流──＃名單之後160
文/ 王德合（台南應用科大美術系兼任講師，嘉義市美術協會理事長，藝術創作者）
謝木流 入選 府展第6回
好不容易入選一年一度的官辦美展，年輕畫家似乎要揚眉吐氣了，未料時局巨變，夢竟成空，畫家謝木流就是此悲劇時代的藝術過客之一。他以作品〈南園〉（圖1）入選1943年的第六屆府展，「名噪一時，可惜戰爭爆發，府展停辦，畫家夢碎」（註1）。謝木流曾跟隨彰化北斗知名畫家余德煌（註2）學習膠彩畫，戰後放棄繪畫，改走生活竹藝創作，繪畫作品僅留存此〈南園〉黑白圖錄。
〈南園〉是當年美展極為普遍的工筆寫生花鳥型式，描繪的玉米、莿桐、麻雀，也符合美展之風，展現臺灣風土的地域性特色。初看此作品，畫面構圖令人覺得唐突，左側的三株玉米佔據大半畫面，植株和玉米果實卻均未完整入畫。筆者不免懷疑，該件作品送件裝裱前是否經過裁切？然而細細品讀，畫中飽滿將熟的玉米先吸引了觀者目光，再由彎垂的葉片逐漸導引視線，轉入右邊後方的刺桐花與枝頭麻雀。空間從閉塞轉為開朗，視覺焦點自然落於成對的麻雀身上。謝木流採用了大膽的構圖，視覺由近而遠、由大轉小，頗能展現鄉間的自然與野趣。
玉米在17世紀之前即引進臺灣，是常見的雜糧作物；莿桐則是臺灣原生種植物，曾遍生臺灣各地，很多古地名即以刺桐為名。清朝監察御史六十七於1744至1747年巡臺，任職期間曾命畫工繪製〈番社采風圖〉，玉米（圖2-番麥）、刺桐花（圖3）均出現於圖錄之中（註3）。細究〈南園〉圖中之莿桐花葉型態，與原生刺桐花有些差異，判斷應為珊瑚刺桐，「珊瑚刺桐原產熱帶美洲，於1910年藤根吉春氏由新加坡引入臺灣」（註4），30年樹齡已可成林。
謝木流跟隨余德煌學畫，余德煌則曾從彰化遠赴臺北呂鐵州畫室學習。呂鐵州是臺展常勝軍，有「臺展泰斗」、「臺展東洋畫壇麒麟兒」之稱（註5），他有兩件作品也出現珊瑚刺桐，分別是1935年的〈鳥語〉、1939年獲得第二回府展推選的〈南庭〉（圖4）。謝木流的〈南園〉明顯承襲呂師重彩工筆寫生之脈絡，仔細將〈南園〉右半畫面與〈鳥語〉比對，除了鳥類的數量與姿態不同外，刺桐花、葉型態與布局幾無二致，顯然是臨摹自呂師之作，我們也可據此推想〈南園〉的設色韻味。呂鐵州不幸於1942年因心臟麻痺猝逝，謝木流的〈南園〉完成於1943年末代府展，也算是向前輩致敬之作吧！
＃名單之後160
註釋：
1. 《2010亞太傳統藝術節特展 生活．美感．傳統》，宜蘭縣：國立臺灣傳統藝術總籌備處，2010，頁132。
有關余德煌的介紹，可參見李維漢，〈【名單之後】從廈門到上野，從臺北到北斗，仕紳畫家余德煌的北斗紀事〉。
2. 《采風圖合卷》，臺北縣：國立中央圖書館台灣分館，2007。
3. 張育森、陳韶妤，〈台大校園夏季開花植物欣賞與導覽〉，《臺大校友雙月刊》。。
4. 賴明珠，《靈動．淬鍊．呂鐵州》，臺中市：國立臺灣美術館，2013，頁91。
5. 參見「台灣美術展覽會（1927-1943）作品資料庫」。
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