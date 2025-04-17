聽見金句／吸引到的愛情，其實是你內在的延伸。

愛情其實是你內在的延伸，你不會吸引到你想要的，而是你需要的。

（摘自愛心理創辦人吳姵瑩：《不安的愛：破解愛情裡的九種疑惑》）

對愛渴望，那麼嚮往，卻總是失望──你總是遇不到對的他嗎？

他愛我，他不愛我──你永遠在尋找確保愛情堅貞的證據嗎？

再靠近一點點，就讓我們牽手──你患上無法靠近心上人的恐愛症嗎？

你知道自己愛他，可是卻給不出任何承諾──你縱橫情場、遊戲人間嗎？

都說愛是恆久、忍耐又恩慈，但為什麼，你的愛情故事，總是徬徨、煎熬又殘酷？一次又一次，剝解曾經渴愛、遇愛、相愛的珍貴時刻；一次又一次……哪一次，才能安然航向愛的彼岸？

心理諮商師吳姵瑩，聽見你對愛的疑惑了。一刻鯨選，為你剖析九句愛情的經典情境問句。在問答之間，照見並擁抱自己那個曾經受傷的內在小孩。

●點擊前往聆聽或閱讀更多：《不安的愛：破解愛情裡的九種疑惑》