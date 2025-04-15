聽見金句／老人是一本繁複的大字典——慢，但是資料豐富。
以字典來比喻，年輕人是一本簡潔的小字典，反應迅速，但是資料有限。老人是一本繁複的大字典，反應比較慢，不過資料豐富。
碰到問題的時候，小字典快而簡單地給予解答；大字典則解釋得比較清楚，能夠回答的問題，比較廣泛。
（摘自台灣首位外科女醫師林靜芸：《大齡女子的不老幸福課》）
「大齡」，意指年紀漸長，但心態保持開放，喜歡為生命創造驚奇，而不願成為傳統認知的「老頑固」。以生理學來說，你大於或等於35歲，人生已然有些歷練，但對於感情、婚姻、親子、婆媳、職場、退休……你仍然有些不解的疑惑，總是擠身於關係中，不開心、不快樂；對於身體開始發生變化，你也感到有些驚慌失措……。
如果是這樣，那麼來聽聽台灣首位外科女醫師林靜芸的分享吧！以其身兼「老人」、「女人」、「醫師」的多重身分，萃取診間、生活的多年經驗，向你揭開大齡人生的真實風景。
這是一位資深女醫師的溫柔見解，張開耳朵，你將發現智慧可以保養美麗，而自信與餘裕，讓幸福從來不老。
●點擊前往聆聽或閱讀更多：《大齡女子的不老幸福課》加入 琅琅悅讀 Google News 按下追蹤，精選好文不漏接！
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