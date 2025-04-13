從氣候變遷到生態保育，國家地理雜誌2025年4月：國家地理典範人物33

文／《國家地理》雜誌中文版總編輯 李永適

33的力量

已經137 歲的《國家地理》雜誌自然是一本有歷史的雜誌。這段歷史開始於1888 年，33位高瞻遠矚的社會菁英決定成立一個組織來「增進與普及地理知識」。國家地理學會因而誕生，在未來一百多年中造成深遠影響的《國家地理》雜誌，正是這個學會的會員刊物。

這本雜誌經歷了許多變化，但不變的是對探索和科學的持續支持與關注，並通過報導對世界做出正面影響。

因此本期雜誌我們實現了一個新想法，就是在今日世界當中，選出33位延續國家地理精神、為世界帶來正面改變的人物。這33人來自世界各地，有些您或許聽過，有些可能完全陌生，但是他們各自在不同領域中挑戰不完美的現況，從氣候變遷到生態保育，有些為他人提供更好的經濟機會，有的致力改善大眾的精神健康。

如果您關心時事，那麼想必也會感覺當今的世界局勢充滿了對既有秩序的衝擊，對傳統價值的顛覆。我因而覺得在此時推出這個報導更加有振奮人心的作用。只要付諸行動，我們的世界就可以變得更好，這是這些現代的33人士帶給我們的啟發。希望您會喜歡這期雜誌，也希望更多讀者加入把世界變好的行動團隊。

圖／取自《國家地理》雜誌第281期：國家地理典範人物33

本期精彩目錄

★P016

這是真正的聖杯嗎？

西班牙一座主教座堂裡珍藏的一只聖杯，會是基督教失落了數千年、充滿傳奇色彩的「最後的晚餐」聖杯嗎？

圖／取自《國家地理》雜誌第281期：國家地理典範人物33

★P020

獨一無二的群飛之美

椋鳥渾然一體的群飛隊伍一直引人驚歎，最近科學家用機器人收集到鳥群動態的真實資料，揭露了其中的祕密。

圖／取自《國家地理》雜誌第281期：國家地理典範人物33

★P026

國家地理典範人物 33

經過長時間的評估選拔，我們很榮幸在本期隆重推出這項深具意義的全新企畫，推舉了33位力圖讓世界更美好的傑出人士，呼應1888年國家地理學會成立時33位元老的創會精神。他們秉持無比的理想性、創造力、冒險精神，並發揮自身影響力，各自在保育、科學、政策、敘事、探險等領域開創新猷，共同為關愛人類和地球的行動發聲，並啟發我們如何採取具體行動，為當前世界上最迫切的挑戰尋找解決之道。

圖／取自《國家地理》雜誌第281期：國家地理典範人物33

圖／取自《國家地理》雜誌第281期：國家地理典範人物33

★P088

揭開剛果盆地之謎

剛果盆地的熱帶雨林面積僅次於亞馬遜，每年的固碳量比亞馬遜更多，卻長期受到科學界的忽視。近幾年新一代的本土氣候科學家正努力加緊腳步，設法了解這個會對未來氣候變遷帶來關鍵影響的生態系。

圖／取自《國家地理》雜誌第281期：國家地理典範人物33

★P0112

來自恐龍時代的倖存者

1億6200萬年來，鱘魚挺過了氣候動盪、大陸漂移、火山爆發和大滅絕，卻眼看躲不過人類帶來的威脅，每一種鱘魚都成了瀕危物種。如今生物學家正在復育這種活化石，連生產魚子醬的業者也加入行列。

圖／取自《國家地理》雜誌第281期：國家地理典範人物33

圖／取自《國家地理》雜誌第281期：國家地理典範人物33

●文章授權轉載自《國家地理》雜誌第281期：國家地理典範人物33，未經同意，請勿轉載。

國家地理雜誌：第281期

出版社：33位國家地理典範人物

出刊頻率：月刊

出版時間：2025-04-01

雜誌簡介 《國家地理雜誌》 於1888年成立的美國國家地理學會，是以「增進並普及地理知識」為宗旨的非營利組織。學會的「研究與探索委員會」贊助過的計劃，已超過一萬件，以促進人類對大地、海洋與天空的知識。而《國家地理雜誌》自1888年創刊以來，以精采絕倫的攝影、謹慎真實的文字、精密準確的地圖與生動創意的插圖，獲得全球數千萬讀者的肯定。

《國家地理雜誌》於公元兩千年獲得美國雜誌出版最高榮譽─美國雜誌編輯學會之艾力獎，證明這份歷史悠久的刊物，仍是全球雜誌出版的標竿。