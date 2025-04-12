雕像也會痛：從《勞孔和他的兒子們》揭開古希臘的極限之痛

文／策展人 邱琳婷

這件文藝復興時期被發現、且對米開朗基羅（Michelangelo，1475-1564）產生極大影響力的《勞孔和他的兒子們》，是希臘著名的群像作品。勞孔是特洛伊城阿波羅神殿的祭司，他曾警告特洛伊人不要讓木馬（裡面藏滿希臘武士）進城，因而惹怒庇𧙗希臘的雅典娜諸神，於是被海神召來的兩條巨蟒活活地將他和兩個兒子纏死。這件人神之戰的作品，以暗示出運動前後的連續性，呈現出一個充滿張力的高潮時刻。

米開朗基羅(圖片來源：維基百科）

霍桑（Nathaniel Hawthorne，1804-1864）指出：「勞孔群像雖然很平靜，但充滿著巨大力量；而且一種無休止的痛苦中彌漫著一㮔奇怪的靜謐，所以它好似廣闊的狂怒大海，浩瀚無邊的深處蘊含著寧靜。」由此可知，「高貴的單純和靜穆的偉大」或被視為是希臘雕像另一個重要的特徵。而作品中的勞孔，從其面容和扭曲的姿態，也被理解為他處於極度的痛苦之中。

如溫克爾曼（Johnann Joachim Winckelmann, 1717-1768）以下的描述：

此外，萊辛（Lessing, Gotthold Ephraim，1729-1781）雖也同意溫克爾曼對希臘藝術「顯出一種高貴的單純和靜穆偉大」的優異特質之見解，但卻也提出一個發人深思的疑問：「為什麼拉奧孔在雕刻裡不哀號，而在詩裡卻哀號？」以下為維吉爾所寫與勞孔相關的詩作：

不幸我們又遭遇到另一件更嚴重， 一中大恐怖的事變，使昏亂的心神驚懼； 抽籖指定任海神司祭的拉奧孔 正在祭壇上宰一頭龐大的公牛獻祭； 看啊！從田奈多斯島，從平靜的海上， （我提到都要發抖，）有兩條大蟒蛇 冲著波濤，頭並頭向岸邊游來； 它們在浪裡昂首挺胸，血紅冠高聳， 露出海面，粗壯的身軀在海裡 蕩起水紋，蜿蜒盤旋，一圈又一圈，聽得見它們激起浪花的聲音； 它們爬上岸，兩眼閃閃，血紅似火， 閃動的舌頭舐著饞吻，嘶嘶作響； 我們一見到就失色奔逃，但它們一直就奔向拉奧孔； 首先把他兩個孩子的弱小身體纏住，一條蛇纏住一個， 而且一口一口地撕吃他們的四肢； 當拉奧孔自己拿著兵器跑來營救， 它們又纏住他，攔腰纏了兩道， 又用鱗背把他的頸項捆了兩道， 它們的頭和頸在空中昂然高舉。 拉奧孔想用雙手拉開它們的束縛， 但他的頭巾已浸透毒液和淤血， 這時他向著天發出可怕的哀號，正像一頭公牛受了傷，要逃開祭壇， 掙脫頸上的利斧，放聲狂叫。 接著這兩條大蟒就爬向神廟高聳， 去尋凶殘的特尼通尼亞女神的高堡， 藏在她腳下，讓她的圓盾遮蓋著。 這時人人戰慄，感到空前恐懼。 我們都認為拉奧孔罪有應得， 因為他曾把罪惡的矛抛向木馬， 用矛頭刺傷了那神聖身軀的腰， 大家都喊著，要把木馬移到神廟， 以便祈求女神的寬饒。

通往梵蒂岡博物館出口的螺旋樓梯(圖片來源：維基百科）

梵帝岡博物館地圖大廳(圖片來源：維基百科）

萊辛注意到了溫克爾曼提到維吉爾詩作及對如何表現痛苦一事的看法，但萊辛也提出自己對希臘藝術的理解：

他（希臘人）既動情感，也感受到畏懼，而且要讓他的痛苦口哀傷表現出來。他並不以人類弱點防止他走向光榮，或是阻礙他盡他的職責。凡是對野蠻人來說是出於粗野本性或頑強習慣的，對於他來說，卻是根據原則的。

萊辛認為，古希臘的原則即是「美是造形藝術的最高法律，凡是為造形藝術所能追求的其它東西，如果和美不相容，就須讓路給美；如果和美相容，也至少須服從美。」

因此，若以勞孔像而言，「雕刻家要在既定的身體苦痛的情況之下表現出最高度的美。身體苦痛的情況之下激烈的形體扭曲和最高度的美是不相容的。所以他不得不把身體苦痛沖淡，把哀號化為輕微的嘆息。」萊辛如此的觀察，也清楚地說明了詩與畫對於如何表現「美」的區別與界限。

（引自邱琳婷著，《圖像思維：找尋中西名畫在藝術史、自然史、時尚史與科技史中的角色與意義》，臺北：五南出版社，2022年）