送禮有學問！客語「等路」的伴手禮歷史與國際說法？

文｜張泓斌（元智大學通識教學部兼任講師・國立陽明交通大學客家文化學院博士生）、圖｜彭皓昀

「在哪位？講好愛分个等路，麼人分一日到暗个能量？講好愛分个等路，做得分一个溫暖个屋家無？」──邱舒〈等路〉

客家歌手邱舒，在2018年創作了一首客語歌曲〈等路〉，並奪得當年的臺灣原創流行音樂大賞客語組貳獎，進而於2022年發行了首張專輯《等路》。

等路從哪來？

等路一詞盛行於中國大陸東南沿海地區，在客語中為伴手禮、禮物之意，雖然今日已難查得語源，然而從目前流傳的說法，大致可知這個詞語背後的含意。

早期交通不便，拜訪親友到對方家做客不是常有之事，尤其主人的家若是路途遙遠，還得花上不少時間前往。既然是要到人家家裡做客，禮數不能少，只帶「兩串香蕉」（比喻兩手空空，而手的外型如一串香蕉）未免有失禮節，自然需要帶點可以饋贈的禮物前往。無論是自己製作，或是路途上買的皆可；為表歡迎，主人會在客人前來的路上等待，也有避免客人迷路或走錯的考量，這個「在路上等待客人攜禮來訪」的行為，演變成禮物的說法。

另外一種說法，則是大人在出遠門或拜訪親友後，通常會帶回受贈或是從外地購買的禮物回家，當小朋友知道大人要回家時，便很開心地到回家的路上，期盼著大人手上所提的東西。這種「小朋友到路上等大人攜禮回來」的說法，是另一種等路的由來。（出處｜《鄉間小路》2019年4月號）

等路，在臺灣的幾種說法

臺灣人最熟悉的客語與學老話（閩南語，四縣hog loˋ fa，海陸hogˋ loˊ faˇ）都把禮物稱為「等路」。客語對於禮物沒有其他詞彙，「專情」於等路這個詞；學老話就相對「禮數」比較多一些，不僅也直接稱「禮物」（lé-bu̍t），另外尚有「伴手」（phuānn-tshiú）、「帶手」（tuà-tshiú）、「手信仔」（tshiú-sìn-á）、「お土産」（oo-mí-iá-geh，稍後說明）、「手素料」（tshiú-sòo-liāu）、「帶手物」（tuà-tshiú-mn̍gh）等不同腔調的詞彙。

雖然學老話中，等路與伴手這兩個詞都是指禮物，但在流傳的說法中兩者有差異。有句俗諺「妗仔向伴手，姑仔向等路」，大意是說親朋好友往來，都會帶著伴手禮去人家家裡，回去時，主人家會準備等路致意，有來有往，就是人情；旅途去程與回程分別使用不同的詞來形容禮物，顯露華人重視禮節的文化。日治時期文人連橫編纂的《臺灣語典》，收錄當時學老話的常用語彙並做解釋，其中記錄了伴手：「伴手，贄曰伴手。俗赴親友之家，每帶餅餌為相見之禮。而臺北曰手訊；謂手之以相問訊也」。由此可知，拜訪朋友所帶的禮物在學老話中多稱為伴手。

今日的人們如何理解等路這個詞？透過訪談得知，年輕一代有一種看法，認為等路雖然等於禮物，但不一定是指實體的物品，也可以是旅程，而禮物則是指稱明確的實物。有人則認為等路與禮物之間仍具有細微差別，等路比較隨意不具目的性，禮物需要刻意挑選且具有贈送的目的性。更有長輩斬釘截鐵的認為等路就是禮物，客語中也沒有其他詞可以取代等路了。

臺灣的原住民在被納入資本主義社會之前，經濟生活以物資交換為主，肯定有非常多互相饋贈禮物的機會，因此原住民語當然也少不了等路的說法。以分布於桃園復興區最多的泰雅族，其賽考利克系統的泰雅語稱為「bniq」；而在桃園各區都市中生活的原住民以阿美族為眾，其中的南勢系統阿美語稱等路為「sinuvu’」。

國際間的等路怎麼說？

在世界通用的英語中，等路也就是禮物，主要有present、gift兩種說法，雖然意義相通卻有些微差異，present比較強調贈送的動作，gift則強調饋贈的意圖，因此我們比較常在正式場合上使用present，在日常生活中講gift。

至於臺灣人相對熟悉的日語，跟學老話一樣有許多說法，傳統的指稱為「贈り物」（okurimono），借自英語的外來詞為「プレゼント」（purezento，即present）、「ギフト」（gifuto，即gift）；另有一種我們很常聽到與使用的「お土産」（おみやげ，omiyage），即是學老話借了日語來指稱等路；意義接近的詞彙尚有名産（めいさん，meisan）、特産（とくさん，tokusan），都是指各地特有的產物或商品，日本人會在出遠門要回家的時候，從外地帶回本地沒有的產品作為等路。這個習俗更深地影響了本就講究人情世故的臺灣人，今天我們到外地旅遊，也會很自然買當地的名產或紀念品回家分送親友。

同屬漢字文化圈的韓國雖然已經改用拼音的諺文，稱等路為「선물」（seonmul），不過還是能寫成漢字「膳物」，看起來跟食物比較有關係呢！中國廣東、港澳地區通行的粵語，稱等路為「手信」（sauˊseonˇ）。

臺灣在東南亞的鄰居越南，稱呼等路為「quà tặng」；馬來語與印尼語這對兄弟語都稱等路為「hadiah」；泰語稱等路為「ของขวัญ」（k̄hxng k̄hwạỵ）。由於臺灣接納了許多來自東南亞這幾個國家的移民與勞工，尤其桃園更是眾多，因此也是有機會在路上聽到這些詞彙的。

禮未必輕，但情意一定重

儒家傳統講究禮節，因此華人社會對於禮十分重視，送禮是禮節的具象化表現，自然相當重要。一種語言代表了一種思考模式，漢語中的每種方言稱呼禮物有所差異，實際上大多是指同樣的事物，只是思維不同。

除了華語稱禮物外，無論是客語、學老話都常用的等路，還是學老話常說的伴手，都能從字義上與流傳的故事中，看見人與人之間禮尚往來的善良習俗。遠道而來的親友無論帶來什麼伴手，也不論主人回贈客人何種等路，肯定都是富含情意的人際關係啊！

※客語詞彙：等路 四縣腔denˋ lu

海陸腔denˊ lu+

●本文摘選桃園客家事務局桃園客家文化專刊《此時此客@桃園》第41期電子書內容，未經同意，請勿轉載。