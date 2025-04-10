聽見金句／面對「酸語」，你要配「甜思考」。

琅琅悅讀／ 一刻鯨選
周思齊出席「從世界棒球經典賽展望臺灣及亞洲棒球的未來」講座。記者蘇志畬／攝影 蘇志畬
周思齊出席「從世界棒球經典賽展望臺灣及亞洲棒球的未來」講座。記者蘇志畬／攝影 蘇志畬

你面對「酸語」，你要配「甜思考」。

一個是酸，一個是甜，綜合起來就變成……蜂蜜檸檬！

（摘自：《沉潛再起！選球王周思齊的棒球人生》）

周思齊接受U故事採訪，娓娓道來他的棒球人生。【】整理訪談現場收錄，重現如今已然來到球員生涯九局下半的周思齊，如何回首過去起伏，又如何把握此刻及未來。

你將聽到周思齊從花蓮童年、高苑青棒到職棒世界的故事；聽到「閱讀」、「教育」與前輩的言行，如何在他心中種下善根、萌發回饋之念，蔚成守護棒球人才之林。而這些遭遇與選擇，經歷過怎樣的考驗，才得以存續、煥發價值之光，周思齊一一回顧、細細說來。

這是周思齊的棒球故事，是他最動人的分享。

●點擊前往聆聽或閱讀更多：《沉潛再起！選球王周思齊的棒球人生

加入 琅琅悅讀 Google News 按下追蹤，精選好文不漏接！
一刻鯨選 鯨選課程 周思齊 聽見金句

逛書店

專案管理輕鬆學：PMP國際專案管理師教戰寶典（第三版）[適用PMBOK第七版（含敏捷管理）]

NT$ 450

底層邏輯2：帶你升級思考，挖掘數字裡蘊含的商業寶藏

NT$ 294

迷走神經自我檢測與療癒聖經：為壓力與病痛找到解方！修復創傷、焦慮、憂鬱、自閉症、偏頭痛、呼吸障礙、胃食道逆流等病症的自救寶典

NT$ 599

日股戰神年獲利千萬的投資邏輯：淬鍊40年，一招練3,000次！100個「相場流」技術線圖戰法＋心法【全球股市適用】

NT$ 315

延伸閱讀

聽見金句／面對「酸語」，你要配「甜思考」。

【琅琅上口】陳茻／品嚐刺身匠人的求道之旅

倫敦Tate Britain美術館一日散策：河岸邊的大鐘、透納的色彩魔法、英式茶屋的慢時光

從大稻埕百年老屋探索閱讀的純粹力量：郭怡美書店

猜你喜歡

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。