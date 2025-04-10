聽見金句／面對「酸語」，你要配「甜思考」。
你面對「酸語」，你要配「甜思考」。
一個是酸，一個是甜，綜合起來就變成……蜂蜜檸檬！
（摘自周思齊：《沉潛再起！選球王周思齊的棒球人生》）
周思齊接受U故事採訪，娓娓道來他的棒球人生。【一刻鯨選】整理訪談現場收錄，重現如今已然來到球員生涯九局下半的周思齊，如何回首過去起伏，又如何把握此刻及未來。
你將聽到周思齊從花蓮童年、高苑青棒到職棒世界的故事；聽到「閱讀」、「教育」與前輩的言行，如何在他心中種下善根、萌發回饋之念，蔚成守護棒球人才之林。而這些遭遇與選擇，經歷過怎樣的考驗，才得以存續、煥發價值之光，周思齊一一回顧、細細說來。
這是周思齊的棒球故事，是他最動人的分享。
●點擊前往聆聽或閱讀更多：《沉潛再起！選球王周思齊的棒球人生》加入 琅琅悅讀 Google News 按下追蹤，精選好文不漏接！
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