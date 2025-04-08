聽見金句／一般人真正受困的，是「怕錢不夠用」的匱乏感。
一般人真正受困的，不是金錢，而是感覺。
尤其是：「怕錢不夠用」的匱乏感。
（摘自吳若權：《中年必修課：面對一個人的勇敢》）
在高齡化的社會，當年紀和寂寞越來越長，該以怎樣的心態、做好什麼樣的準備，面對「孤獨感」愈來愈濃厚的社會？
累積超過20年寫作經驗的暢銷書作家吳若權，為即將邁入中年或是已經走在中年路上的朋友們，規劃了21堂中年必修課。從財富、感情與友誼，三大關鍵課題出發，提供全方位的生命省思，帶領你勇敢啟動「第二人生」。
透過若權老師溫柔的聲音，分享生命經驗與體悟，提供最新資訊與知識論點；在每一堂課程結束之前，更精心設計「課後習題」單元，讓你聽完以後，立即將課程重點，在日常生活中實際練習。將抽象的觀點化為具體的行動，從容地安頓好身心，及早學習獨處，重新規劃人生下半場。
●點擊前往聆聽或閱讀更多：《中年必修課：面對一個人的勇敢》加入 琅琅悅讀 Google News 按下追蹤，精選好文不漏接！
逛書店
延伸閱讀
猜你喜歡
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言