聽見金句／一般人真正受困的，是「怕錢不夠用」的匱乏感。

琅琅悅讀／ 一刻鯨選
圖／AI生成 郭怡伶
圖／AI生成 郭怡伶

一般人真正受困的，不是金錢，而是感覺。

尤其是：「怕錢不夠用」的匱乏感。

（摘自：《中年必修課：面對一個人的勇敢》）

在高齡化的社會，當年紀和寂寞越來越長，該以怎樣的心態、做好什麼樣的準備，面對「孤獨感」愈來愈濃厚的社會？

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●點擊前往聆聽或閱讀更多：《中年必修課：面對一個人的勇敢

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