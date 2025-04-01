聽見金句／獨立人生的開始——不過度倚賴不需要的。

在高齡化的社會，當年紀和寂寞越來越長，該以怎樣的心態、做好什麼樣的準備，面對「孤獨感」愈來愈濃厚的社會？

累積超過20年寫作經驗的暢銷書作家吳若權，為即將邁入中年或是已經走在中年路上的朋友們，規劃了21堂中年必修課。從財富、感情與友誼，三大關鍵課題出發，提供全方位的生命省思，帶領你勇敢啟動「第二人生」。

透過若權老師溫柔的聲音，分享生命經驗與體悟，提供最新資訊與知識論點；在每一堂課程結束之前，更精心設計「課後習題」單元，讓你聽完以後，立即將課程重點，在日常生活中實際練習。將抽象的觀點化為具體的行動，從容地安頓好身心，及早學習獨處，重新規劃人生下半場。

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