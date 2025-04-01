聽見金句／獨立人生的開始——不過度倚賴不需要的。

琅琅悅讀／ 一刻鯨選
圖／聯合報系資料照片 林雨荷
圖／聯合報系資料照片 林雨荷

能夠不過度倚賴不需要的物品，才是獨立人生的開始。

（摘自：《必修課：面對一個人的勇敢》）

的社會，當年紀和寂寞越來越長，該以怎樣的心態、做好什麼樣的準備，面對「感」愈來愈濃厚的社會？

累積超過20年寫作經驗的暢銷書作家吳若權，為即將邁入中年或是已經走在中年路上的朋友們，規劃了21堂中年必修課。從財富、感情與友誼，三大關鍵課題出發，提供全方位的生命省思，帶領你勇敢啟動「第二人生」。

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●點擊前往聆聽或閱讀更多：《中年必修課：面對一個人的勇敢

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