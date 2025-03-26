聽見金句／你無法改變任何人，除非對方具備改變的意願。

琅琅悅讀／ 一刻鯨選
（圖片來源：一刻鯨選）
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你無法改變任何人，除非對方自己具備改變的意願。也就是，你不可能要求一個沒有改變意願的人做出改變的。

（摘自諮商心理師《讀懂孩子，讓我們再長大一次》

如果身為父母的你一直苦於以下問題：

「為什麼我的孩子總是講不聽？」「為什麼我的孩子一直在犯錯？」「為什麼我的孩子永遠不像我期待的那樣？」……甚至產生了「我是不是失敗的父母？」這類的疑問與困惑。

為了協助陷入親子難關的你，〈〉找來曾任學校輔導教師的諮商心理師陳志恆，期望透過十集課程內容，與你分享：在家庭裡面，父母對於孩子的一切行為，都充滿了愛。只是很多時候，我們很容易便會用錯了方式；而這個錯誤的方式，終將深深地影響孩子，乃至於孩子的孩子。

——究竟該怎麼做，才能夠真正觸及到孩子的內心，讓他們願意聽進我們的話語，理解我們的這份關愛呢？戴上耳機，敬請你期待！

陳志恆：《讀懂孩子，讓我們再長大一次》（圖片來源：一刻鯨選）

●點擊前往聆聽或閱讀更多：《讀懂孩子，讓我們再長大一次》

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