在大時代裡編織時間的女藝術家：玉岡久肪──＃名單之後158

文/ 黃博鈞（磚木取夥故事劇場編導）

玉岡久肪 入選 府展第6回

這是1943年的秋天。10月26日火曜日（星期二），在台北公會堂揭開了第六回臺灣總督府美術展覽會。步入展廳，可以遇見玉岡久肪的作品《編物》陳列其中。其他的靜物畫、人像、山林，或是農村風景，一幅幅畫裡的靜謐，也許讓觀者得到了片刻安寧。同時，也可能讓人在離開展覽後，需要深吸一口氣，好好地調整心情。

展廳外，世界戰雲密佈，越來越多戰爭訊息揭露在各類媒體裡，其中，還夾帶了臺灣島內正籠罩在全島性登革熱的疫情消息。另外，距離公會堂僅數百公尺外的總督府，則在開展的前一週，正式發表了「決戰態勢強化方策要綱」（註1），明確感受到時代的血液正在奔馳，只是不知道何時、何處才是終點。不過，回到陳列展廳的《編物》，畫中女子的臉上，依然帶了若有似無的微笑，一針一針地編織著。

玉岡久肪，〈編物〉，1943 圖片來源：《第六回府展圖錄》

聯想在2021年受疫情影響而關閉的藝文活動，若是在人心惶惶的時局裡，仍能走進廳院之中，有幸遇到一件作品。這件作品，讓人聯想起日常的平靜，多半也會忍不住露出微笑吧。

擅長從編物的畫面裡找到靜謐的畫家，除了玉岡久肪以外，畫家李石樵、李梅樹也畫過相同主題。在他們同名為〈編物〉的作品裡，清一色是女子低眉而專注的神情，她們手裡是完成中的織物。然而，名為〈編物〉，除了手中正在完成的織物，四位女子身上穿著的「織物」同樣值得一看。從衣料花色、上衣、領口、袖子、下著，乃至於鞋子均屬講究，隱隱搭配著女子的性格和神情。

李梅樹，〈編物〉，1935 圖片來源：https://reurl.cc/95G4OV

李石樵，〈編物〉，1935 圖片來源：https://reurl.cc/xE97O4

編織，在廣意上是指將線狀或條狀的材料，經過重覆交疊過程，形成一個平面或立體的技術，透過編織製作出來的作品，稱作編織物或編織品（註2）。若曾手持棒針，一針針編著毛衣，會發現度過的時間密度有別於日常。直到作品完成後，會發現心意與時間皆被編入了經緯之中。因此，在同為〈編物〉之名的三幅畫裡，在畫中女子們的專注眼神裡，都可以看到被極度濃縮的漫長編織時間。

只是，在玉岡久肪的〈編物〉裡，畫面左後方的背景裡，有一個不同之處。先是有一座半身人像，在他的下方放置了一台腳踩式裁縫機。一台成為了日常背景的裁縫機，同時也能帶出近三十年間，女性在社會角色上的轉變。

〈編物〉入選的時代，裁縫機進入臺灣已經近四十年（註3）。從一開始，需要花費三個月薪資才能買得起的高昂價位（註4），到了1930年後國產裁縫機逐漸普及後，價格變得平實。搭配當時在教育體系裡，女性所受過的裁縫課程，也在同樣發展近四十年後，越來越多元完善。這些接受過「洋裁」裁縫課程的女性，操作裁縫機自製完成各種服裝，不僅節省家用，亦有機會增加收入。西洋樣式的「洋裁」服裝製作，成為當時女性憑藉己身之力得到的社會地位。（註5）

然而，當國家投入總體戰爭，這些裁縫機與操作人員，同樣被視為了重要後勤。當他們專心一志地持續縫製送往前線的無數軍裝、軍需品，同樣在他們持續工作的時間裡，也讓過程織成了時代的樣子：裁縫機——操作者——軍裝——戰場。

協助縫製軍裝的女學生 圖片來源：《臺灣日日新報》，1942-07-19（2版）

無論玉岡久肪完成作品時，是在有意或無意識間帶入了〈編物〉和世界的連結。當藝術作品在完成時，似乎就必然會與時代相連。但即使重新回到〈編物〉的作品裡面，看見女子臉上的微笑，眼神有點俏皮地看了一下遠方，手中拿著的，是花費時間完成的，間距孔隙縝密的半成品織物。女子講究的服裝或許也是自己做的，穿上自己喜歡的樣子。寬鬆的袖子、凹折有致的質料、精壯熟練的手臂和指尖、輕輕「ㄎㄨㄟˋ」在椅子把手上的手肘。在畫裡，時間仍然被濃縮在那最專注且愉悅的時間裡，而時代，成為了背景。

● 本文為陳澄波文化基金會授權刊登於聯合新聞網「琅琅悅讀」頻道，未經同意，請勿轉載。