競技與榮耀的化身：一塊大理石如何詮釋古希臘的理想？

文／策展人 邱琳婷

文化史學者布克哈特（Jakob Burckhardt，1818-1897）指出，「競賽原則」是希臘文明的重要特徵。這些競賽如奧林匹克運動會、酒神節之宴、對話的競賽、藝術的競賽，甚至還有神與人的競賽。

美，是神的形象

對於希臘人而言，理想的「美」，可說是完全反映出神的形象。因為人與神是同形同性的，所以在藝術作品中，結合人類肉體與精神之美的理想形象，便是接近神的形象。

再者，希臘藝術為在競賽中勝出的運動員塑像，並將塑像環繞著奧林匹亞神殿獻給神的傳統，也可看出「美」作為一種功勳的表現；由於希臘公民需具有健壯的體格與完美的心靈，據說就連哲學家柏拉圖也曾參加競技賽，畢達哥拉斯甚至還在比賽中獲獎。

柏拉圖半身像（圖片來源：維基百科）

美的具體呈現

雅典的米隆（Myron），即為許多運動員塑像，其作品多竪立在奧林匹亞、德菲爾等地。他著名的作品擲鐵餅者（Discobolus），表現的是一位榮獲五項全能項目（pentathlon）或五項比賽（跑步、跳高、摔跤、擲標槍和扔鐵餅）優勝的希臘青年。雖然，原作現在已不可得，但透過羅馬人以大理石仿摹青銅原作的《擲鐵餅者》，我們或可追索作為功勳且蘊藏內在精神性的「美」，如何被具體呈現。

鞏布里希（E.H.Gomrich，1909-2001）指出，希臘藝術的價值，乃是不斷思考著如何透過人體的動作或姿態，將人類的心靈活動或內在情感表達出來。

他舉例，米隆（Myron）對於人物姿態的形塑，來自對古代埃及藝術傳統的改編；如同埃及畫家一樣，此作的人物乃是以正面的軀幹、側面的腿部及手臂，向觀者呈現了運動員清晣的身體部位。

擲鐵餅者（圖片來源：維基百科）

如此的手法，並不是為了捕捉住某個運動的瞬間；相反地，這個完美的姿態，極有可能請模特兒擺出幾個相關的動作，進而將其重新調整，而得到的一個完美狀態。此外，以裸體像的方式呈現，也可能是基於「裸體是對人的一些悅人心意的特徵（譬如信心、力量、速度與健美）的具體展示，而所有這些特徵又『自然地』造就了俊美的體態。」