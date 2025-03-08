人生無常，如何自適？朱嘉雯品讀蘇東坡的豁達

（內容／朱嘉雯，編輯撰稿／一刻鯨選）

北宋大文豪蘇東坡一生仕途坎坷，經歷貶謫與流放，卻以豁達的心境面對人生風雨。他的詩詞豪放、書法氣韻生動，在困頓中，他以筆墨抒懷，將內心的悲喜轉化為震撼人心的文學與藝術作品。

蘇東坡的人生一大事，莫過於烏臺詩案，他當時因烏臺詩案坐死牢、被流放遠地，在這些種種事過境遷後，他重新回頭看看自己過往的那些坎坷，寫下「回首向來蕭瑟處，歸去，也無風雨也無晴」，啊，這些都已經過去了，現在的我內心已經不會因此而喜悲了。

元趙孟頫所繪的蘇東坡畫像 （圖片來源：故宮open data）

面對生命裡這些常人難以承擔的苦痛與無常，蘇東坡不讓自己沉浸在悲傷中，進一步轉念成自適而豁達的態度來看待人生。

不過，這樣的一代詞宗，當他處於困頓之時尚未釋懷之前，也如同音樂家演奏音樂、畫家揮灑畫筆一般，他將積累在胸中的壓抑苦悶透過文字抒懷，而他書寫時當下的心境更是傾注於筆端，讓苦墨在撇捺之間得以釋放。

朱嘉雯談〈寒食帖〉書法：「我們會看到幾個很明顯的字，例如『破竈』、『哭』、『塗窮』、『死』，因為他下得最重的是這幾個字。你就會發現，生活中的這種痛苦和困頓，已經快要把他給壓垮了；但他也不會掩飾說『我其實過得很好』，他還是把他遭遇到大難的那個情況，展現給我們看了。

恐怕他如果再寫一次，都沒有辦法寫得這麼好。他的心情好或不好，都是一瞬間的事情，不能修改塗抹，恣意盡情的展現，這個才是一個好的書法字或是好的水墨畫給我們的感受，或者是他們所做的一種體現。」

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朱嘉雯《豪放詞宗蘇東坡 與 宋代書法巔峰之作》有聲課程 （圖片來源：一刻鯨選）