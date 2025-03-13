耗時五年！漫畫特刊《修補員的誕生》創作花絮回顧台灣莫拉克風災歷史

在台灣這片得天獨厚的土地上，三股強大的自然力量——北回歸線、黑潮和西南季風，塑造了我們的生活與文化。這些力量的交會不僅是台灣島獨特的地理現象，更是《集合！RENDEZVOUS 特01 修補員的誕生》漫畫故事背後的核心靈感。這本特刊號從構思到完成，歷經了五年的漫長創作過程，背後的故事，遠不止是漫畫本身。

集合漫畫特刊號《修補員的誕生》

創作背景：莫拉克風災與台灣的自然力

在《修補員的誕生》的故事中，主要背景取材於2009年的莫拉克風災。當時，高雄市甲仙區的小林里在風災中遭遇了毀滅性山崩，造成近400名村民死亡或失蹤，整個村落瞬間消失。而這段悲劇，也成為了漫畫故事的出發點。漫畫中的角色雲，父親是一位土木工程師，在風災中為了救援村民而犧牲，留下了年幼的雲，並開啟了她的尋父之旅。

（圖片來源：特01 修補員的誕生 書籍內頁）

然而，雲的故事並不僅僅是悲傷的回憶。透過她的冒險，我們看到台灣島上那三股強大自然力量的互動，以及它們如何影響著每一個生活在這片土地上的人。這些力量，包括無形的北回歸線、黑潮與季風，既是台灣生活的根基，也是隱藏在每一場災難中的深層原因。

（圖片來源：特01 修補員的誕生 書籍內頁）

從「很久很久以前」到「修補員的誕生」

最初，這集漫畫的書名被暫定為「很久很久以前」，旨在呈現三股自然力如何從過去到現在影響台灣的發展。然而，隨著劇本的反覆修改，印刷前夕來到書名提案的環節，創作團隊發現，這樣的標題或許已經偏離本集漫畫的核心概念。畢竟，如今的版本，已不再是取材自「很久很久以前」的歷史素材。

經過一番深入的討論後，編輯團隊終於決定將書名改為「修補員的誕生」。這個名字不僅直接點出漫畫的核心人物——修補員，更能引起讀者對於角色背後故事的好奇心。

角色重塑：從超能英雄到真實人物

漫畫中的雲原本是一位擁有超能力、神話般的角色，但這樣的設定很快被創作團隊放棄。基於對小讀者生活背景的考量，編劇團隊認識到，如果主角具有超能力，故事將與讀者的生活經驗過於遙遠。相反，創作團隊決定將雲塑造成一位與台灣小讀者生活背景相似的角色。她的冒險故事不再是單純的超能英雄之旅，而是普通人在極端情境下的成長與蛻變。這一改動讓雲的角色更加接地氣，也讓讀者更容易產生共鳴。

為使腳色更接地氣，創作團隊決定將雲塑造成一位與台灣小讀者生活背景相似的角色。（圖片來源：特01 修補員的誕生 書籍內頁）

五年心血的結晶

經過無數次的討論與修改，這本特刊號終於在2025年問世。封面上的五位主角一字排開，呈現出前所未見的壯觀陣容。而漫畫老師也特別將無形的北回歸線、黑潮與季風這三軸線，化為三種神獸，呈現於封面。首先是黑潮，它是一尾狹長勇猛的巨龍，寬闊的飛行翼和火焰般的尾巴，如同黑潮給人的印象，似乎是沉潛在深海的巨大能量。

封面上的五位主角一字排開。

第二個是季風，是一隻擁有利爪的大鳥，身邊有雲層繚繞，以及自帶閃電之力，讓它充滿危險的氣息，如同季風來臨時，可能是解除旱象的奇蹟，也可能是加成暴雨災害的助力。

最後則是北回歸線，居然是一隻橘紅的大貓，不過別小看它，身上金黃毛色象徵太陽的力量，充滿熱氣，北回歸線是太陽直射最北端的界線，通過之處大多是沙漠，然而台灣卻意外的沒有乾旱，還擁有不同氣候的作物和文化，有鳳梨芒果的熱帶風情，也有茶園的溫帶景色。

身為《集合！RENDEZVOUS》讀者的你，看到這本特刊的誕生過程，會不會有自己的想法呢？如果能為這本特刊取個書名，你會選擇「很久很久以前」還是「修補員的誕生」？這本特刊號的誕生，無疑是編輯團隊五年來的心血結晶，帶著無數的挑戰與期許，最終呈現給大家。希望讀者們能夠感受到這份來自2025年的禮物，也能夠從其中，體會到更多關於台灣島與自然、與人類關係的深層思考。

集合！RENDEZVOUS 金頭腦大挑戰第三季季賽3/14正式開賽！

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​◆ 競賽時間：3/12至3/13為練習時間，3/14-3/16為正式比賽時間

◆ 詳細競賽辦法請見： https://qa.gjtaiwan.com/?page_id=2108

◆ 為保留新參賽者的機會，若參賽者已獲第一、二季季賽前三名者，不列入得獎統計。