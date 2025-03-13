新發現！國家地理雜誌2025年3月：失落的維京女英雄

本期精彩目錄 ★P012 震撼人心的火山步道

世上少有幾條步道如此獨特，不只因為它能讓你近距離體驗活火山，也因為它最壯麗的景色是出現在夜間。 ★P016 時間與空間的交會

很難想像我們看見的星光是多久以前發出來的，有一個創新的攝影計畫可以幫助我們理解。 ★P024 世上最大鳥蛋知多少

已滅絕的象鳥是馬達加斯加特有的巨型鳥類，產下的蛋比雞蛋大100倍，但怎麼會有象鳥蛋出現在西澳海灘上？ ★P026 中世紀怪獸重生

在英國的約克大教堂，現代的石匠以傳統工藝加上新科技，讓擁有數百年歷史的石雕藝術重獲新生。 ★P030 紐約失落的電動計程車隊

在現代電動車出現的很久以前，就有電池驅動的汽車奔馳在紐約街頭了。這是怎麼一回事？ ★P034 巴西塞拉多被犧牲的荒野

這片遼闊的稀樹草原重要性不下於亞馬遜，如今卻陷入一場兩難的戰爭：一邊是農業開發浪潮的壓力，一邊是保護大地與生態的需求。 ★P056 維京時代的女戰士

考古學家一直以為，在維京時代站上殘酷的戰場是男人專屬的權利。但近年有新的證據顯示，維京女性在戰爭與商業各方面，都扮演舉足輕重的角色，更準確地描繪出維京人性別角色的複雜樣貌。 ★P076 加拿大最後馴鹿群的漫長旅程

一群馴鹿在一場突破性的實驗中遠渡重洋來到加拿大的北極圈，在因紐維亞盧克人的悉心照顧下茁壯成長，也使受氣候變遷劇烈影響的北極生態系往復原的方向邁進一大步。 ★P094 尋找爸爸的蝴蝶

身為攝影記者的女兒循著父親的足跡，穿越南高加索地區，找尋一種她父親生前未曾見過、但以他為名的稀有蝴蝶，想藉此理解在她14歲那年就去世的父親。 ★P0110 穴鴞守護者

美國亞利桑那州的城市快速擴張，使世界上唯一生活在地面下的穴鴞面臨嚴峻生存壓力。一群保育專家以無比堅毅的精神發揮各種巧思，只求這種小型貓頭鷹能繼續生存下去。

文／李永適（《國家地理》雜誌中文版總編輯 ）

人與動物的三部曲

我們的讀者在每期的雜誌裡幾乎都能看見關於野生動物的報導。如果您喜歡這類報導與攝影，本期的雜誌應該能算是一場豐盛的饗宴了。

馴鹿是北極圈數量龐大的哺乳類動物，也是許多原住民族賴以維生物種。

然而自19 世紀末，北美洲自由遷徙的馴鹿群數量大為減少，促使阿拉斯加向西伯利亞及挪威引入數百隻馴鹿。加拿大政府得到啟發，在1929 年發起了一個更大規模的馴鹿引入計畫，購買了將近3500頭馴鹿，以5年時間由阿拉斯加移往西北領地。如今這群馴鹿數量增加至近6000頭，並將交給原住民社群管理，讓他們可以自給自足。我們報導了這相互依存的人獸關係將面臨的新未來。

圖／取自《國家地理》雜誌第280期：失落的維京女英雄

穴鴞曾經是北美洲數量最多的貓頭鷹物種之一，然而由於城市擴張讓牠們的族群數量大幅下降，在部分國家列為瀕危或受威脅物種。在美國亞利桑那州的鳳凰城，由於工業園區與光電的蓬勃發展，使穴鴞的生存更加岌岌可危。一個當地保育團體與政府單位合作，進行了棲地復育，並在嘗試了多次失敗後，在科學與數據的幫助下見到成效。

圖／取自《國家地理》雜誌第280期：失落的維京女英雄

艾芬迪的父親是一位蘇聯時期的鱗翅目昆蟲學家，在亞美尼亞與亞塞拜然邊境地區採集蝴蝶與蛾。她的父親過世後，她發現有一種以父親名字命名的蝴蝶種類，於是矢志尋找這種可能是世界上最珍稀的蝴蝶。她的計畫受到國家地理學會的贊助，她以幾年時間在這個戰火頻仍的區域找尋這種蝴蝶，並記錄了這個動人的過程。

這幾個看似毫不相關、天南地北的故事，其實標誌著人類與野生動物和環境之間盤根錯節的關係。野生動物可以是維繫一個社群的命脈，也可能因為人類的行為滅亡或存活，更可以是我們精神的依靠。探討這種關係一向是這本雜誌的使命，希望讀者會喜歡這期內容。

試閱內容：

此處名為塞拉多，塞拉多，葡萄牙語葡萄牙語「封閉」的意思。

幾乎在整個幾乎在整個人類史上，人類史上，巴西中部這片廣袤的熱帶稀樹草原似乎一直都與世隔絕。那裡其實有人煙：打從石器時代開始，就有一些狩獵採集群體克服艱險的荒野，在塞拉多漫遊。到了殖民時代，逃走的奴隸經常遁入山巒後方，在那裡建立起關係緊密的社群，解鎖了這片土地幽微的禮贈，安定了下來。除此之外，過去這麼多個世紀以來，幾乎都沒什麼人冒險深入。

圖／取自《國家地理》雜誌第280期：失落的維京女英雄

這片土地排斥訪客，幾乎不可能穿越。塞拉多絕大部分是濃密糾結的矮樹與灌叢，到處爬滿了蛇。它蒼翠的程度完全比不上北邊號稱地球綠色之肺的宏偉亞馬遜雨林。就連某些研究塞拉多的科學家都說這裡很醜；此地的灌叢地俗稱「康普蘇若」，意思就是「骯髒的原野」。

但除了原住民和在這裡尋求庇護的人以外，塞拉多受到忽視的主要原因是這裡無利可圖――沒有硬木、沒有鑽石、沒有石油。土壤很酸，非原生植物大多活不了，而在為期六個月的旱季，又常有野火肆虐。直到20世紀中期，塞拉多都被資本主義世界嫌棄，視之為無用之地。最好就讓它封著，另覓他處。1950年代，巴西為這片土地找到了用途。當時這個國家正投入全球經濟，因此決定在國土的中心打造一座新首都，象徵巴西的進步。所以塞拉多當中有一大片橫在國土中央的土地就這麼被清空了，巴西利亞拔地而起。如今那裡有500萬居民，只有聖保羅、里約熱內盧和貝羅奧利松提比它大。

接著在1970年代，他們又進行了一場更徹底的改造。政府實驗室的巴西農業科學家研發出一種飽含石灰的肥料，可以改良塞拉多貧瘠的土壤，讓經濟作物得以生長。工業灌溉系統能對抗旱季，消防隊能撲滅野火。塞拉多就這麼開張了。

推土機和曳引機長驅直入，塞拉多有廣達數千平方公里、長滿低矮灌叢的土地被刮了個乾淨。大家種下玉米、甘蔗、尤其是大豆，再越過國土運到海港。中國、美國和歐洲買下這些作物，土地愈清愈多。全世界最大的農企業都在那裡建立起龐大的工廠化農場。巴西經濟扶搖直上。更多土地被翻了出來，一切看似沒有止境：塞拉多的面積是德州的三倍。根據世界銀行2021年的報告，這個地區擁有「全球最大的農業潛力」。

除了政府員工和農場工人之外，也有新一代的生物學家來到塞拉多，他們許多都是受到巴西利亞大學科學系的吸引，對這片較不為人知的地方滿懷好奇，因為外界向來認為此處的研究價值不如亞馬遜。過去20年來，這片地區逐漸朝向生態「犧牲區」發展 ――土地利用專家用這個詞來形容缺乏強力環境保護措施、只迎合人類消費的地方，但是在科學界持續關注下，塞拉多的大祕密已然曝光。

把大部分人類隔絕在外千萬年，似乎是保護非凡生物多樣性的理想策略。巴西利亞大學和其他地方的學者計算過，塞拉多有1萬1000種以上的植物和樹木，其中40%是其他地方找不到的。此處有800種鳥、1200種魚，還有9萬種昆蟲。毛皮金黃、四足細長的鬃狼在塞拉多潛行，大食蟻獸也是，這種動物可以長到2公尺，還不包括牠那半公尺長的舌頭。這裡還有蜂、蛇、蜥蜴、蝙蝠和蝴蝶的龐大族群。一般認為，地球上約有5%的動植物都生活在塞拉多這個全世界生物最豐富的稀樹草原。

不過，真正的祕密是你看不到的。塞拉多的土壤很厚，有些地方厚達25公尺，而為了熬過旱季和火災，許多植物會長出廣大的根系。塞拉多絕大部分的生物量都是在地底下。有些樹的地上部分看起來像單薄的籬笆柱，但底下的根系卻強壯而發達。檢視過這個隱藏國度的生物學家將塞拉多稱為上下顛倒的森林。

這片地底世界提供了無價的生態服務。它是個龐大的碳匯，深埋的根系中儲藏了數十億公噸的二氧化碳。當塞拉多被改造成農田――目前的速度是每天超過1600公頃，這些溫室氣體就被釋放出來了。根據世界自然基金會的資料，每年因為改變塞拉多而釋出的溫室氣體，相當於5000萬輛汽車的年排放量。如果塞拉多貯存的碳全部釋放出來，光靠這些就可能讓全球升溫幅度超越2015年巴黎氣候會議中聯合國設定的攝氏1.5度上限。過了這個臨界點，全球的冰層可能就會無可挽回地融化，導致海平面上升、淹沒所有的沿海城市。

深厚的土壤也是海綿。塞拉多吸納季節雨水，貯存在龐大的地下空間。地上部分砍得愈多，底下留住的水就愈少。地質學家報告，這些含水層灌注了南美洲12大河流集水區中八條大河的源頭。塞拉多的地下水庫把水輸往南美大陸各地。

如果說亞馬遜是肺，那麼塞拉多就是心臟了。(全文未完)

●文章授權轉載自《國家地理》雜誌第280期：失落的維京女英雄，未經同意，請勿轉載。

國家地理雜誌：第280期

出版社：失落的維京女英雄

出刊頻率：月刊

出版時間：2025-02-22

雜誌簡介 《國家地理雜誌》 於1888年成立的美國國家地理學會，是以「增進並普及地理知識」為宗旨的非營利組織。學會的「研究與探索委員會」贊助過的計劃，已超過一萬件，以促進人類對大地、海洋與天空的知識。而《國家地理雜誌》自1888年創刊以來，以精采絕倫的攝影、謹慎真實的文字、精密準確的地圖與生動創意的插圖，獲得全球數千萬讀者的肯定。

《國家地理雜誌》於公元兩千年獲得美國雜誌出版最高榮譽─美國雜誌編輯學會之艾力獎，證明這份歷史悠久的刊物，仍是全球雜誌出版的標竿。