來趟尼泊爾之旅！以美景、廟宇建築與藝術編成的眾神之鄉

加德滿都‧奇旺‧博卡拉 神在的地方多面尼泊爾

文_李智凱/旅讀

圖_陳育陞、李智凱/旅讀

感謝_FindNepalTrek

The Bucket List 出發！完成自己的夢想清單

猶記得2007年，由摩根‧費里曼主演的電影《一路玩到掛》上映，之後的每個學期末老師都會播放這部電影，成了我們的必看教材之一。其實，所謂的「玩到掛」並不是指吃喝玩樂而已，該劇原名The Bucket List，實際上意指每個人一生的夢想清單。

電影講述兩個患了癌症末期的病人，他們列了一份夢想清單，一起利用生命最後的時光，走遍世界各地、嘗試各種新奇事物，瀟灑走完人生最後一回。電影末尾的片段至今都還令我印象深刻，一幀幀喜馬拉雅山的幻燈片閃過，配合著摩根．費里曼低沉且富有磁性的嗓音，娓娓地為自己的一生做總結。

我想，就是在那時候，我開始思考有關人生的意義，開始對尼泊爾這個神秘的國度心生嚮往。

尼泊爾小檔案 首都：加德滿都

面積：147,181 km²

人口：31,122,387人

氣候：季風型氣候，年均溫17度。乾季約在10~3月，濕季約在4~9月

宗教：80%印度教，10%佛教，4%伊斯蘭教，3%基拉蒂教（土著原始信仰），3%其他

屹立千年的神秘古國

尼泊爾，南亞喜馬拉雅山脈地區的一個內陸國家，北接中國大陸，其餘三面與印度相鄰，與孟加拉僅隔27公里的走廊，以豐富的自然資源、喜馬拉雅山脈和古老的廟宇建築聞名，有所謂「神比人多，廟比屋多」的形容，「神祕古國」之名不脛而走。因此，從20世紀中葉開始，尼泊爾吸引了大批的嬉皮與觀光客湧入，加上眾多書籍及電影的推波助瀾，直至今日，都還是許多人一生中夢想的目的地。

在尼泊爾成為重要旅遊目的地以前，其歷史發展可以追溯到公元前數世紀。在公元前5世紀，尼泊爾的賽爾族王朝（Shakya Dynasty）在這裡建立起一些早期的政治結構。在這個時期，一個比較重要的事件就是佛教創立者釋迦牟尼的誕生，他出生於今天的藍毗尼（Lumbini），這一地點至今仍是世界著名的朝聖地。中世紀的尼泊爾由數個小王國組成，其中最著名的是加德滿都谷地的三大王國：加德滿都王國、巴克塔布爾王國和帕坦王國。這些尼瓦爾王國以其文化、藝術和宗教建築而著名，是尼泊爾的輝煌時代。現今我們所看到的大多數廟宇古蹟大多從那時流傳下來。

歷經分裂動盪的200多年，沙阿王朝（ShahDynasty）在18世紀統一了尼泊爾，並將加德滿都定為首都，這樣的傳統一直延續到今日。不過，伴隨著大航海時代的展開，大不列顛帝國的擴張影響到了南亞地區，尼泊爾與英國軍隊之間的衝突頻仍，最終爆發著名的英尼戰爭，廓爾喀軍隊就是在這場戰役聲名大噪。雖然未能完全擊潰英軍，但雙方簽訂〈賈南普爾條約〉，保持了尼泊爾的獨立地位。

追尋自我的理想境地

二戰結束後，隨著現代化進程的推進，國內反對專制的聲浪迫使沙阿王朝進行政治改革，實行憲政制度。不過悲劇依然發生，當時的國王比蘭德拉（King Birendra）和多名王室成員在宮廷宴會中遭到屠殺，國家一時間群龍無首，陷入內亂。在經歷了長期的內戰後，尼泊爾終於在2008年，正式廢除君主制，成為一個民主共和國，結束了世界上最後一個印度教王朝。在那之後，尼泊爾開始大力發展觀光業，有賴於先天的優勢，愈來愈多人選擇到尼泊爾旅行。

也許是疫情肇始，又抑或是世道日益艱辛，當今的人們不再追求傳統意義上的成功，他們向內自省，去專注生活本身；向外追尋，到世界各地旅行。對此，尼泊爾就是一個深埋在人們心中，從零開始、追尋自我的理想境地。他們之中，有些人走進廟宇、有些人深入叢林，有些人在喜馬拉雅山中享受萬籟俱寂，在一個國家，體驗多種的樂趣。而我也有幸在2025年伊始，在這個喜馬拉雅山下的神秘古國，完成屬於自己的Bucket List。

虔誠祈禱的信徒

嬉皮風格的司機

不怕生的天真笑顏

徒步中辛苦的揹夫

恆河夜祭在費娃湖畔舉行

山屋裡的嚮導們

大片蒂卡象徵更強的祝福

Kathmandu 感性加德滿都

喜馬拉雅山麓下的谷地，存在著一座古老而神秘的城市。這裡有目眩神迷的廟宇建築、有香氣四溢的街邊市集，無論是頌缽、陶器、手工藝還是咖啡廳，漫步其中，感官彷彿都能煥然一新。

帕坦王宮廣場建築群

Nepal加德滿都 眾神之鄉，聖山下的五感探索

天才破曉，加德滿都的街巷已是市聲鼎沸，鏗鏘有力的當地語言、啷作響的牛羊牲畜、刺耳的汽機車喇叭，錯落有致地交織成一幅加德滿都獨有的風景。我循著市聲走入大街，舉目所及，盡是滿溢著繽紛的色彩與不怕生的美麗笑顏，從路邊飄香的街頭小食、花店、水果攤到愛拍照的當地人，在這裡，即使是普通到不行的日常都像極了盛大的節日慶典，一切都充滿了活力與生機。對於初來乍到的外地人，這座城市以它獨有的方式，從五官、從身心，24小時不間斷地衝擊每位他鄉異客的五感知覺。我也同樣如此，已經迫不及待想用這座城市賦予我的全新感官探索每個角落。

聖山下開出美麗花朵

作為尼泊爾的首都與最大城市，加德滿都是多數旅人抵達尼泊爾的第一站。這裡靠近尼泊爾與西藏南部，三面環山，高海拔的特性（平均海拔1,400公尺）不僅為城市帶來了四季分明的氣候，更成為人們攀登喜馬拉雅山脈的門戶所在。

加德滿都自古是尼泊爾的政治文化中心與文明交流要衝，始建於公元2世紀，是喜馬拉雅山麓中尼瓦爾文明的重要據點，幾個世紀以來與陸續來到的藏緬語族及雅利安人混合，造就出多元的文化風俗。如今，他們擁有以佛教和印度教為主的多民族人口，五色經幡與橙黃相間的萬壽菊都是構成加德滿都綺麗色彩的一部分。不只如此，加德滿都也累積了許多瑰麗的、可見的文化遺產，在這裡，多處寺廟宮殿被指定為世界遺產，各個都別具特色且祭拜著不同神祇。居民與旅人以他們為中心，在禱告聲與線香香氣中日復一日地生活著、輪轉著。

療癒文化追本溯源

我想，一場感官饗宴的形成還有更多的原因。

在更注重心靈探索的現代，除了外在的感官體驗，自我的感官覺察更是當代顯學。而尼泊爾就是頌缽冥想、瑜珈、靈氣等各式療癒體驗的發源地之一。尤其在加德滿都，各式療癒體驗的空間林立，來到這裡，人們能認識療癒文化之源，透過古老且自然的力量，啟動內在的自癒能力。由於頌缽工藝的帶動，加德滿都的手工藝品也在世界各地享有盛譽，無論是喀什米爾的針織圍巾、氂牛乳手工肥皂、唐卡繪畫作品，還是各式各樣的金飾小玩意兒，只要在大街上兜個幾圈，保證滿載而歸。許多結合異國與當地特色的小店散落在街頭巷尾，讓每位旅人都能感受新舊文化的碰撞與結合。儘管城市不大，但加德滿都獨特的地理位置與文化魅力還是吸引不少旅人、探險家和靈修者不遠千里而來，就為感受這座城市獨一無二的底蘊內涵。

加德滿都市中心一隅

在尼泊爾萬物皆有靈 街邊販售藝術畫作 新年寺廟中的母女 為信徒點上蒂卡

Must See 加德滿都經典

加德滿都是世界上最古老的城市之一，自古便是尼瓦爾文明的重要城鎮。幾個世紀間，受到佛教與印度教影響，佛塔、神廟、雕刻遍佈，發展出獨樹一幟的文化經典。

布達納特

時間_24hrs

門票_400盧比

布達納特又稱為「滿願塔」，被認為是佛教徒的聖地。這座佛塔與猴廟相似，都是中央一座圓拱頂上豎立著四面皆有一雙佛眼的塔頂，不過體積較猴廟大很多。整座佛塔從底座到塔尖分五個部分，象徵天、地、水、火、風五大元素；佛眼之上立有13層金字塔式的尖塔，意為十三層天界，代表通往修行成佛的次第。信徒祈禱時，最好以順時針方向繞行。

布達納特

布達納特

帕坦王宮廣場

時間_10:00~22:00

門票_1000盧比

帕坦王宮廣場位於帕坦的舊王宮前，始建於公元3世紀，上頭的四支石柱據說是印度阿育王所立。這裡的建築大多刻有精緻的木頭雕紋，因此帕坦又有「藝術之城」的美譽。此外，廣場上也有市集和博物館，可以看到不少精美的手工藝品。相較於加德滿都王宮廣場，帕坦王宮廣場較為小巧且清幽，適合喜愛建築藝術、不喜歡人擠人的旅人們。

斯瓦揚布納特

時間_24hrs

門票_200盧比

斯瓦揚布納特又名「猴廟」，是一座佛教寺廟，位於加德滿都以西的斯瓦揚布山頂上，傳說有2,500年的歷史，是尼泊爾最古老的佛教寺廟。相傳釋迦牟尼曾在此佈道，並收了1,500名弟子為徒，因此每年佛祖生日時，這裡都會舉行盛大法會。另外，這座廟宇最具特色的就是隨處可見的猴子。人、猴與神在此和平共處，形成一道特別的風景。

斯瓦揚布納特

塔美爾區

時間_24hrs

從60年代開始，塔美爾區就是嬉皮與背包客造訪尼泊爾時經常逗留的地方，也是登山客攀登喜馬拉雅山脈前的大本營。如今的塔梅爾區熱度依然不減，狹窄的街道上店舖林立，也是這個城市的主要夜生活區，經常作為旅人來到尼泊爾的第一個歇腳處。補充一個有趣的知識點，2011年，塔美爾區安裝Wi-Fi，成為尼泊爾第一個可無線上網的地區。

塔美爾區

塔美爾區

阿森市集

時間_6:00~20:00

加德滿都的鬧市之中，存在著一個由6條路匯集、鮮少觀光客的傳統市集阿森市集。市集上充斥著熱情的叫賣聲，從生活五金、金銀製品、衣物布料，到各式蔬果、肉品與香料等應有盡有，可以說是一窺當地風土民情的最佳去處。值得一提的是，阿森街上有座安娜普納女神廟，女神主管財富、食物與商業繁榮，簡言之就是財神的概念，因此這裡總是香火鼎盛，信徒絡繹不絕。

阿森市集

阿森市集

加德滿都王宮廣場

時間_6:00~19:00

門票_1000盧比

加德滿都王宮廣場是加德滿都的三大王宮廣場之一，廣場腹地廣大，與周邊街道巧妙結合形成有趣的畫面。王宮廣場上有許多雄偉的宮殿、寺廟和紀念碑，其中庫瑪麗女神廟更是有機會一睹活女神真顏。除了宮殿廟宇外，作為當地信仰中心王宮廣場時不時就會舉辦慶典和祭祀活動，熱鬧非凡，是旅人必拜訪的目的地之一。

加德滿都王宮廣場

●文章授權轉載自《旅讀or》雜誌第156期：神在的地方—多面尼泊爾，未經同意，請勿轉載。

旅讀 第156期

出版頻率：月刊

出版日期：2025-02-01