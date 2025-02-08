義大利「吞人蛇」如何從傳說變身為「愛快羅密歐」跑車Logo？

（內容／楊馥如，編輯撰稿／一刻鯨選）

2025蛇年開春便迎來年度盛事──台北國際書展，今年以義大利為主題國，而說起義大利，名車Alfa Romeo（愛快羅密歐）的標誌右半邊便有著一條類似蛇的圖像。只不過，它跟太歲生肖無關，但卻跟天才達文西有關……

愛快羅密歐的創辦人來自米蘭。某次經過當地著名的「史佛札城堡」時，見到城堡裡有著「戴著皇冠、像龍又像蛇的動物，正吞食著人」的圖像，他獲得此靈感，再結合中世紀米蘭軍隊白底紅十字的象徵，組合成其車廠的標誌。

愛快羅密歐Alfa Romeo跑車Giulia Quadrifoglio 趙元良

那麼，城堡裡的圖像又是怎麼來的呢？

米蘭史佛札城堡，現為博物館 （圖／取自WIKIMEDIA）

在文藝復興時期，米蘭是一個正在新起且充滿希望的城市。在當地呼風喚雨的史佛札家族，邀請了許多文化界的藝術家或建築師來打造它。當時，達文西就被受邀來做都市建設，如今仍交錯於城市中的運河系統，正是來自於幾百年前達文西的水利計畫。

而史佛札家族的代表圖像，正是這個叫「biscione」類龍類蛇動物吞人的圖像。關於這個圖像，有很多版本的傳說：

有人說，5世紀時，這個吃人惡龍到處橫行，直到被屠龍勇士制伏。

也有人說，這是在十字軍東征時，對抗穆斯林人的象徵。

還有說法是，這個biscione其實不是吞人、而是在吐出人！吐出新生者，尤其是像蛇這種會脫皮成長的動物，象徵著將罪淨化，獲得更新。

於是，這個充滿勇氣、力量與革新的圖像，成為了史佛札家族的代表圖像、米蘭的市徽、愛快羅密歐的車標；甚至，據說在達文西的〈最後的晚餐〉裡，也藏有這個biscione喔！

想要更深度探索義大利，發現從沒想過的羅馬、米蘭等城市的藝術與文化，交給知名旅義作家──楊馥如說給你聽！

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