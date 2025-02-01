結合AI的智慧圖書館！國資圖開創輕世代喜歡的閱讀體驗

撰文／趙心寧

攝影／江茗洋

圖片／國立公共資訊圖書館提供

在國立公共資訊圖書館（以下簡稱國資圖）的童書區，一名父親正陪著女兒挑選繪本。他用手機輸入書名，接著螢幕上的Q版貓頭鷹帶著他們穿越層層書架，找到了想看的那本故事書。女兒興奮地捧起書本，坐在地上翻看起來，父親笑著說道：「現在找書真的方便多了。」

位於苗栗的一名研究生準備撰寫碩士論文，他需要查閱一篇關於社會學的國外期刊文章，但在地縣市圖書館沒有相關資源，他便登錄「一證通整合平台」，僅花費幾分鐘就找到所需資料，數位領域帶來的便利性不分城市。

從一座實體圖書館，逐漸演化為虛擬與現實結合的知識樞紐，國資圖不僅改變了閱讀的形式，更在虛擬與現場之間，為現代生活注入新的可能性。

虛擬圖書館的無界魅力 一證通改變知識流通

「2024年，六都以外的所有縣市圖書館讀者，都能透過一證通整合平台，用他們的借閱證連結至我們的數位館藏。」國資圖資訊科輔導員劉彥愷表示，國資圖的數位館藏相當豐富，但許多縣市的圖書館資源受限，讀者不一定能享有這些資源，跨縣市辦證程序也相對不便。因此，他們著手開發這個平台，讓所有需求透過一個入口即可完成。「一證通」的誕生，不僅簡化了流程，更真正做到知識無界限共享。

「一證通」解決了跨區域資源共享的問題，「教育雲電子書」則進一步讓教學與學習的過程更加智慧化與靈活。這項針對全國師生設計的數位平台，整合了多家異質電子書資源，教師能輕鬆跨平台尋找符合課程主題的教材，學生可以自由探索科學、文學等多元領域的書籍。自推出以來，教育雲電子書已服務超過3,000所學校，每月借閱量達15,000冊。國資圖的數據顯示教師和學生的閱讀需求持續提升，尤其在跨領域學習展現巨大潛力。

國資圖館員於「2024臺灣教育科技展」推廣教育雲電子書服務

專屬選書顧問 AI選書服務驚喜連連

虛擬閱讀的革新還不僅於此。對於愛書人來說，選書的過程有時是美好探索，但有時也是一場挑戰，國資圖2024年9月發表的新服務「AI為你選書」讓這個過程變得輕鬆又有趣。這項服務是全國首座公共圖書館運用大型語言模型（GPT-4o）的實驗成果，打破了以往僅靠關鍵字搜尋的侷限。

舉例來說，高中生小凱最近迷上了奇幻小說，但他總覺得書海茫茫，不知道下一本該選什麼好。AI根據他的借閱紀錄與近期閱讀興趣，即時提供一系列精準、更有趣的推薦書單。每本書籍還附有簡短的推薦理由與相關關鍵字，小凱可以立刻判定這本書是否適合自己。而且，每借閱15本書，系統就會重新產生一份全新的推薦清單，這項服務就像是圖書館裡的專屬顧問一樣，不僅提高了讀者的黏著度，也讓閱讀成為一場有趣的探索之旅。

2024年9月推出的「AI為你選書」服務，根據讀者的借閱紀錄與近期閱讀興趣生成推薦書單

快速高效 連結虛擬與現實的智慧體驗

當讀者在虛擬世界探索，國資圖的現場智慧服務則為到館讀者提供更多便利。國資圖推出「iLib Guider尋書導引」APP，是全國首座引入室內定位，整合查書、導引、取書、借書全程無接觸自助服務的公共圖書館，現在絕大多數的館內服務都能用手機來操作。

「有30%的書籍是使用手機借書功能完成，是目前最大宗的借書途徑，顯示我們的讀者非常依賴APP。」國資圖資訊科分析師傅俊淇指出，大型圖書館中常有新手迷路、找不到館藏，館員需要反覆回答同類問題，尖峰時間借閱容易壅塞。

「iLib Guider尋書導引」APP就像圖書館裡的Google map，能精確指引讀者到指定館藏的所在書架位置，手機借書功能就像自助結帳，不需要排隊、直接用手機掃描條碼完成借書，整個過程流暢高效，符合年輕世代喜歡快速而不受打擾的生活節奏。

「iLib Guider 尋書導引 APP」裡Q版貓頭鷹帶著讀者穿越層層書架，精確指引讀者到指定館藏的所在位置

智慧空間管理 重新定義圖書館互動方式

國資圖不僅僅推出尋書導引應用，由於館內還提供多項實體空間，透過「iSpace智慧空間服務」，有效整合全館所有對外場地，除了讓讀者能自行登記預約，更能進一步操作其中的視聽設備、電腦、門禁等，鼓勵讀者使用APP增進行動能力及自主性。

「iSpace智慧空間服務」有網站、KIOSK、APP等多元管道，協助讀者即時掌握座位情況，不論是需要安靜的個人空間、小組討論，或是使用高品質的語言學習資源，都可以依個人需求進行預約。當現場沒有空位時，APP還具備候補叫號的推播功能，幫助讀者把握時間、不錯過報到時刻。

而這項服務除了便利性，亦符合ESG永續精神。以討論小間為例，燈光與冷氣隨著開始使用與結束準確啟動關閉，智慧又節能，也讓使用過程更加流暢有序。「iSpace智慧空間」的引入，不僅優化館內空間的使用效率，也讓讀者在學習過程中感受到智慧管理的便利與貼心。

「iSpace 智慧空間」服務讓讀者可以透過APP預約並使用討論小間、視聽間、自修室及語言學習區

如果說智慧服務改變了讀者的體驗，那麼國資圖內部的創新文化，則是推動轉型的核心力量。創新文化的形成，來自館員們對創新的支持與不畏挑戰的積極態度，每當新服務上線，館內所有部門都會共同投入，全力克服學習曲線，確保服務順利落地。

跨部門合作 支持創新與包容變革

「新系統剛推出時，讀者對操作不熟悉，詢問量大幅增加。但每位同仁都願意參與，共同協助解答問題、記錄常見困惑，並提出改進建議。」劉彥愷分享道。在這樣的合作氛圍下，新服務的推動變得更加高效，讀者體驗也逐漸完善。此外，讀者回饋也成為持續優化的重要推力，滿意度調查中，讀者建議增強漫畫分類檢索功能，館內迅速展開跨部門合作，並在數月內完成更新。

正因支持創新的精神，讓推動智慧服務的團隊敢於嘗試更多可能。以討論小間為例，「iSpace智慧空間服務」曾試驗過以AI偵測場地內的使用人數，希望加速空間流通，雖然AI辨識的結果未如預期，但這次嘗試讓團隊累積了寶貴經驗，未來仍有機會精進。「失敗是過程的一部分，重要的是我們學到了什麼。」傅俊淇如此總結。

「iSpace 智慧空間」由主登記者以APP掃描同行夥伴的同行碼，完成討論小間等需要多人共同登記的空間使用

閱讀未來 從智慧技術到無界共享

這些努力不僅讓國資圖在國內成為典範，也在國際間贏得讚譽，手機借書、智慧空間管理等服務模式，已被多個縣市圖書館效仿。國資圖的經驗分享也跨越國界，與亞洲其他國家圖書館展開合作與交流。

智慧服務的探索之旅永無止境，國資圖未來計畫升級AI選書技術，推出分齡化與主題化書單，滿足不同年齡層與閱讀需求，並根據讀者行為持續優化推薦。同時強化全國圖書資源的整合，讓更多人透過一證通整合平台迅速查詢國際期刊與電子書，拓展教育雲平台的服務範圍，為校園師生提供更即時的數位教材。這些規劃聚焦技術與需求的結合，從AI選書的個性化體驗到數位資源共享，國資圖持續努力成為讀者學習與成長的最佳夥伴。

圖書館的價值不僅在於收藏知識，更在於點亮讀者的求知熱情。從技術創新到讀者體驗，這場閱讀革命正不斷開拓新的邊界，國資圖將繼續以智慧與人性同行，為每位讀者打造專屬於他們的閱讀未來。

● 本文摘選自國立公共資訊圖書館所發行雙月刊《書香遠傳》雜誌177期：樂讀在地學，授權於聯合新聞網‧琅琅悅讀刊登，未經同意，請勿轉載。