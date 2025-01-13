天竺鼠這麼可愛，為什麼要吃牠？──不一樣的〈最後的晚餐〉
（內容／陳小雀，編輯撰稿／一刻鯨選）
以聖經為題材的作品中，最具大眾知名度的，或許就是「最後的晚餐」，只要在信仰天主教的地區，都可以找到畫家描繪出耶穌與門徒共進晚餐的畫面。
尤其出自文藝復興三傑的達文西之手，位在米蘭恩寵聖母教堂牆壁上的〈最後的晚餐〉，更被列為世界遺產之一。
不過，當你到了秘魯旅遊時，倘若欣賞當地教堂的畫作，可能會發現……一般認知中的聖餅，竟然變成天竺鼠了！
實際上，這和當地飲食習慣有關。今天作為家庭寵物的天竺鼠，在過去其實是居住在安地斯山區的原住民們的肉類來源。他們會在屋內找一個角落，用剩餘的葉菜飼養天竺鼠。
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除了用來吃，當地人也相信天竺鼠具備感應力，如果壞人進到家裡，就會發出尖叫聲；甚至在印加帝國時期，天竺鼠還被當作神聖動物，巫醫會以黑色天竺鼠來通靈，消除病人身上的惡靈。
可以說，小小的天竺鼠，在拉丁美洲卻是相當重要的存在。這也難怪，當地畫家在繪製最後的晚餐時，會用天竺鼠來取代重要的聖餅了！
你對拉丁美洲的認識還有多少呢？它不僅是古文明的發源地之一，也是革命與獨裁烽火交織的戰場、販毒集團的世界據點，有著多樣的面貌。讓拉美的文化專家陳小雀教授帶你一起掀開這片大陸的神祕面紗！
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