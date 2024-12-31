《新竹風》停刊卻未曾消失？回顧在地議題關懷與雜誌精神

文／吳亭均、陳冠儒、劉之筠

攝影／陳冠儒

《新竹風》吹進新竹地景 人權環境都關心

如同風一般，《新竹風》吹進新竹各處，環境與性別始終是《新竹風》一年多的歷程裡不曾忘懷的主題，於是以地景和歷史間隙的人為路徑，乘著這陣風，進入《新竹風》的現場，從過去望向現在，面對哪些限制，又有哪些突破，接棒的風不曾止息。

新竹生命之源：頭前溪

水文影響著地貌，如同一座城市的身體骨幹，頭前溪之於新竹正是這樣的關係，拿起《新竹風》第二期，翻開封面後，「新竹生命之源」幾個大字映入眼簾，便是指頭前溪。環繞人地關係開展討論，《新竹風》作者群，有的專注於頭前溪的歷史記憶，颱風、水災、河壩工程、濫墾山林，或自然或人為，改變了頭前溪的景觀和生態；有的考察傍溪水而生的聚落、族群之間的互動衝突，以及流域周遭的水圳開墾；有人關注盜採頭前溪砂石的現象，延伸至頭前溪水遭受多重汙染的慘況，質問在經濟面前，清淨溪水何以難得？儘管切點不同，他們同樣在意開發大旗下，無法公平享用充足且安全無虞水源的人民，還有無以復返的地貌。

1991 年至今，頭前溪面對的汙染侵襲似乎未見減緩，甚至更加複雜。頭前溪為全臺沿岸最多工業區的水系，源頭處的沙坑溪，卻有一座竹東垃圾瀑布汙染水源，垃圾掩埋場汙水加上工業廢水、家汙廢水流經取水口，嚴重影響日常用水品質，諷刺的是，頭前溪有九成以上的區域，在 1983 年被劃定為自來水水質水量保護區，林倖妃在《天下雜誌》的調查報導〈工業喝好水，人民喝廢水」？深度追蹤：新竹媽媽的水戰爭〉一文中，採訪新竹人的用水習慣，劃下這樣的重點：「（頭前溪）擁有在官方資料中最好的水源和水質，新竹人卻視買山泉水、裝濾水器是日常，再多的科學數據也抵不過人的真實感官。」

看見頭前溪和人民用水遭遇的困境，一群新竹媽媽在 2017 年成立「乾淨水行動聯盟」，走遍新竹呼籲政府重視人民的用水權益，要求制定《廢污水管理自治條例》，2019 年開始發起「喝好水」公投運動，儘管新竹縣最終只獲得 200 多張連署單，但在新竹市，於 2021 年的地方性公投中，以超過八成五的同意票數通過，後續影響新竹市政府修訂法規，可惜的是，影響新竹市用水的取水口多在新竹縣，管制力道相當有限。直到現在，「乾淨水行動聯盟」仍舊持續前往各級學校宣導頭前溪水源保護的觀念，並且追蹤新竹縣用水相關法令的狀態，督促新竹縣政府正視水汙染議題。

《新竹風》第 2 期以頭前溪的污染與變遷為題。

海岸線的多重角力：南寮漁港

1992 年《新竹風》第六期，在吳玲珠、王玲、郭文祺、郭昌恕等記者的帶領下，走進南寮漁港的裡外，耆老言談中舊時代繁華上演，日治時期南寮除了曾為北臺灣第一大漁港，還有海水浴場等設施，喧騰一時直至後來淤積沒落。

戰後另闢新港，漁民也曾豐收。而 90 年代的南寮漁民，面對漁獲量減少、工業汙染廢水入海、漁民高齡化等挑戰。此外，那時候南寮漁民在公眾視野中有著「走私」的負面形象，儘管當時已解嚴數年，漁民越境貿易行為的相關刑罰，在政府亟欲打壓「走私」的行動下修訂得愈加嚴厲；討海人這一行，原本便面對高職災風險、海況多變等挑戰，多重困境交錯下，《新竹風》記錄的南寮漁民身影透露出濃厚的悲情無力。

時至今日，主流媒體中，南寮的漁民身影仍舊淡薄，但南寮漁港的硬體卻備受矚目，數度翻新。 2000年前後，南寮漁港在市府政策下，朝觀光休憩的方向發展，2004 年串連海岸包含南寮漁港在內景點的「新竹十七公里海岸線風景區」成立，隔年躍升為第一類漁港。

2018 年，「新竹漁人碼頭水環境改善計畫」啟動，景觀設計師郭中瑞和團隊「中冶環境造形顧問有限公司」來到新竹，打造南寮漁港的魚鱗天梯、規劃伊斯蘭祈禱室、盥洗室和伊斯蘭庭園，在市府強調觀光的政策目標下，融入重視人文和環境影響的概念，細心考慮漁民生活文化和觀光之間的平衡，為南寮帶來新風貌。

廣泛民眾對南寮的印象正在改觀，但靠海吃飯的在地漁民，面對的是漁港淤沙疏浚不及，出海天數嚴重受到影響、遊客湧入壓縮到工作空間、今年（2024）海水淡水廠動工，水汙染、噪音的隱憂瀰漫在漁民之間，鎂光燈下漁民經常不是焦點。或許是時候，以《新竹風》記者實際走訪漁港，和漁民直接互動的態度，再次發現南寮。

《新竹風》第 6 期深入南寮漁港採訪漁民的處境。

不平等的覺察：性別議題在新竹

提起自身國家的名人、歷史人物，你腦海中最先浮現的是哪些人？是否在其中，女性的現身總是來得晚，甚至要特別提及或找尋，那樣得「非」理所當然地被認識，反映性別的社會階序正隱隱地作用。

掀開《新竹風》第三期封面，鄭至慧撰寫的社論專欄映入眼簾，一句「如果不包括女人的故事，怎能算是人民的歷史？」，帶領讀者探索新竹四位女性的生命故事，他們是陳秀喜、陳進、范侃卿和席慕蓉。陳秀喜是「跨越語言的一代」的創作者，幼年即開始詩文創作，邁入中年後努力學習中文、英文，留下多語的創作，文筆間經常流露鄉土關懷和對女性命運的不捨；同樣跨越 1945 年，陳進為臺灣美術史的重要名家，膠彩畫成就斐然，閨秀優雅的畫風中，時而描繪坦露的女性身材、親密的女性情誼，除了成熟的畫技，大膽的主題選擇，也是陳進成為美術大家的重要原因；而范侃卿的介紹，或許可說是《新竹風》令人眼睛一亮的選擇，范侃卿成長路徑有別於日治現代教育的期待，反而在父親安排下接受漢文教育、習中國畫，並於民間的畫會得到肯定，介紹范侃卿的文章作者吳純美認為，儘管文化資源相對豐厚，但在女性被期待養家教子的生涯想像之中，仍堅持耕耘藝壇展現自我，令人動容；席慕蓉則有著多國移動的經驗，見識寬廣遙遠，《新竹風》出刊之時，正於新竹師範學院（今國立清華大學南大校區）美術系任教，鄉愁和愛情的核心主題融入其詩、散文和繪畫作品。

四位女性成長背景多元，可見本期《新竹風》編輯群，有意識地探索臺灣複雜歷史下多元的女性生命，儘管尚有許多留白待後人繼續述說，仍令人欣喜有所開拓。性別議題上，九十年代有《婦女新知》、《島嶼邊緣》、《愛福自在報》、《破週報》等以女性、同性戀、酷兒族群為關切核心的刊物，大量西方思潮被引進，社會運動能量飽滿，那是個對壓迫更有醒覺的年代，也是社會學習與多元聲音相處的初學階段，因此也有著大量的衝撞和辯論。來到今日的新竹，隨著性別議題被更深入地認識，開展出多項專業，例如：風城部屋、勵馨基金會新竹分事務所、現代婦女基金會新竹相關據點、新竹市性別友善行動聯盟、新竹彩虹文化祭等團隊，在女性、多元性別和愛滋議題上提供支持，看見或許不在主流視野但豐富多彩的生命，且更細緻和專業地關照性別上弱勢的族群。

我們帶著匯聚前人知識經驗的眼睛，相對能更完整地認知性別壓迫的運作邏輯和脈絡，因此能探進議題更幽微之處。在訊息傳播媒介日新月異，以及人際互動型態愈加異質的此刻，性別不平等顯露的形式更加複雜難解，新興議題例如數位性暴力、跟騷等以及需要長期耕耘的學校性平教育、情感教育，方方面面都可找到性別不平等的蹤影。若要使性別平權的風繼續吹拂，延續過去累積的行動能量，便需要每一個你一起來關心。

《新竹風》第 3 期書寫新竹的女性歷史。

一日雜誌人終身編輯魂 那些年的養分

風起之後，沿途幾經的崎嶇山稜不免逐漸削弱風勢。《新竹風》創刊以來，面臨許多現實條件的考驗，稿件不足、經費不夠、人手短缺，幾乎捻熄了當初辦刊物的熱血沸騰。隨著問題始終沒有得到解決之計，《新竹風》終究沒能敵過這些困境，在發刊一年餘後遺憾宣布停刊。曾經在《新竹風》掀起陣陣波瀾的議題，如今有些議題已經隨著時間而沉寂，還持續存在的問題則需要更多的對話。當年的知識青年，不少人已經成為社會的中堅份子，過去在刊物上不論是小紅帽事件後續引動的「性騷擾」討論、李長榮化工廠事件階段性落幕之後轉向對於環境議題的關注，乃至挖掘二二八事件與白色恐怖歷史資料後，讓眾人對於轉型正義有更加全面的認識，隨著這些議題向前一大步，臺灣也成為一個更好的臺灣。

《新竹風》不只引領土地的關懷意識，也在編輯團隊的人生中，掀起一陣餘波。參與刊物的創辦與製作，不只拓展了社會觀察的視野，也成為生命中一篇精彩的扉頁，更讓他們堅信關懷家鄉是「一輩子都在做的事」。即便《新竹風》結束了，依舊不忘當時出發的初心，守護這份對家鄉的「赤子之愛」，延續這份關懷。

結語

「《新竹風》已經結束了，新竹風還會一直吹。」鍾淑姬在《新竹風》33 週年同學會

活動中如此總結。當年《新竹風》所書寫的文字並未隨停刊而消失，而是化作春泥滋養了這片土地，一如新竹市前市長蔡仁堅強調「調查清楚、研究清楚，才能認識清楚。」隨著《貢丸湯》即將迎來創刊第十年，編輯團隊希冀能夠承襲《新竹風》深耕地方的精神，讓新竹風擾動更多人心中對家鄉的關懷。

「《新竹風》已經結束了，新竹風還會一直吹。」關心社會的精神是《新竹風》留給新竹最好的資產。

●本文為 《貢丸湯》35 期「地方書寫者，世界募集中」授權刊登於聯合新聞網「琅琅悅讀」頻道。原文為「30 年前怎麼做刊物？傳奇地方誌《新竹風》（下）」，未經同意，請勿轉載。

貢丸湯Vol.35〈地方書寫者，世界募集中〉