史上最尷尬！陳澄波的同學、經常被寫錯名字的藝術家：江海樹──名單之後#145

文/ 林晏（國立中央大學藝術學研究所碩士）

江海樹 入選 臺展第1、6、8、9回；府展第3回

「紅海樹」、「江海極」、「江梅樹」

第一回臺展於《日日新報》刊登榜單，得知自己的創作《最後之光》入選西洋畫部，江海樹想必十分欣喜。因為這在當時藝壇是件大事，報章媒體定會大肆報導，藝術家聲名鵲起，指日可待。尷尬的是，江海樹在臺展其他相關報導中，或許會錯愕自己的名字竟連續被以「紅海樹」、「江海極」、「江梅樹」（註1）等錯誤姓名刊登見報。

〈臺展洋畫部入選【最後之光】筆者臺南江梅樹君〉，《漢文臺灣日日新報》，1927年10月30日（第4版）

名字不斷被寫錯彷彿是個預兆，這位畫家命中注定在藝術圈裡難以留名，的確至今已快教人遺忘。雖參加多屆臺府展，卻僅止步於「入選」的成績，再加上長年於國小教職任教，並未持續在藝壇活躍，其人其事早已隱沒於時間的洪流之中。在臺府展入選名單中，這樣的畫家多了去了！僅靠著《臺府展圖錄》黑白畫作圖片 ，以及其他寥寥無幾的文獻資訊，實在難以完整勾勒這些畫家的生平。這樣的麻煩局面，或許也是【名單之後】各路寫者們碰到最棘手問題之一。不過總有些意想不到的線索突然出現，從中可以找出蛛絲馬跡，推測畫家可能的過往經歷。

同學是陳澄波，同事是郭柏川

江海樹，《最後之光》，1927，油畫。圖片來源：第一回臺展圖錄

郭柏川，《蕭王廟遠眺》，1927，油畫。圖片來源：第一回臺展圖錄

目前我們對江海樹的生平所知甚少，最早的紀錄是他就讀臺北國語學校公學師範科乙部，與同窗陳澄波一同受到石川欽一郎的教導。1917年自師範畢業，隔年返鄉至臺南第二公學校（現立人國小）任職。1927年是江海樹活躍的一年，參加第一回臺展便藉由《最後之光》獲得入選的佳績，此油畫被藝評稱為「固一種獨得之印象派」、「與郭柏川君之《蕭王廟遠眺》足以代表其地方之出品」。（註2）臺南第二公學校任教期間，江海樹曾與郭柏川是同事關係，或許在此機緣下，倆人彼此在藝術上有所交流切磋，共同替臺南地區的特色景致添上精彩的一筆。除此之外，江海樹更積極參與臺南西洋繪畫團體「南光社」（註3）與「綠榕會」（註4），持續浸淫在藝術環境的滋養中。

1929年江海樹轉調至臺南明治公學校（現成功國小），將近十年的時間內，他憑藉《午後的媽祖樓》（1932，第六回臺展入選）、《廟前市場》（1934，第八回臺展入選）、《庭園》（1935，第九回臺展入選）等作多次入選臺展，展現了畫家對廟庭描繪的苦心磨練與選材偏好，以及長期穩定鑽研藝術的堅持意志。

江海樹，《午後的媽祖樓》，1932，油畫。圖片來源：第六回臺展圖錄

江海樹，《廟前市場》，1934，油畫。圖片來源：第八回臺展圖錄

江海樹，《庭園》，1935，油畫。圖片來源：第九回臺展圖錄

出臺南，入鳳山

現有的江海樹研究，大多停留在畫家於臺南地區活動脈絡，我們對於其後的動向所知甚少。（註5）查閱「臺灣總督府職員錄系統」，（註6）得知1938至1939年間，江海樹並未擔任學校教職，直至1940年他離開故鄉臺南，轉任職於高雄鳳山公學校（1941年改稱為鳳山西國民學校）。依循這條線索，在「國家檔案資訊網」（註7）搜尋戰後教員變動，記錄顯示江海樹於1947年擔任高雄枋山國民學校校長，又於1949年2月調至鳥松鄉仁美國民學校。

臺灣南部美術協會（南部展）簡史中，在第八屆與第十一屆有江海樹的記錄。《南部展畫集—20》（高雄：臺灣南部美術協會），頁61-62。

抓住江海樹位移的線頭，搜尋高雄藝壇生態，發現他於1963年加入高雄藝術家們主要活動的「臺灣南部美術協會」，成為當年度新會員，其西畫作品也於1966年第十一屆南部展展出。（註8）由此證據可知，江海樹戰後從臺南轉移陣地至高雄後，並未停止創作。甚至到了中晚年時期，還在藝術的道路上持續默默地耕耘著。

＃名單之後145 註釋： 1. 三個誤植姓名分別見於〈島の洛陽に 新生の第一步を描く 臺南 南光社の同人〉，《臺灣日日新報》，1927年9月26日（第3版）；〈臺展を見て 某美術家談〉，《臺灣日日新報》，1927年10月28日（第5版）；〈臺展洋畫部入選【最後之光】筆者臺南江梅樹君〉，《漢文臺灣日日新報》，1927年10月30日（第4版）。 2. 〈本日開院式 臺灣美術展讀畫記 本島人藝術家尚要努力〉，《漢文臺灣日日新報》，1927年10月27日（第4版）。 3. 南光會是當時臺南的洋畫研究團體，1927年7月由洋畫家鈴木清一（1895-1979）來訪臺灣時，帶領業餘畫家所成立的畫會。南光會成員臺籍與日籍皆有，包括：臺南法院檢察官長武井羽二郎，臺南仕紳黃欣、臺南師範學校老師島田清安、倉庫會社臺南分所長高橋清、律師竹內吉平、臺南第二公學校老師江海樹等二十餘位。〈島の洛陽に 新生の第一步を描く 臺南 南光社の同人〉，《臺灣日日新報》，1927年9月26日（第3版）。 4. 1927年12月27日，臺南地區業餘洋畫團體「綠榕會」成立，江海樹、趙雅祐、陳圖南是創始成員，聘請陳澄波、廖繼春擔任顧問。顏娟英，《台灣近代美術大事年表》（臺北市：雄獅圖書，1998），頁90。 5. 研究江海樹較為深入的參考資料，請見黃冬富著，《日治時期官辦美展臺南在地藝術家(含臺、日籍)研究》結案報告書，臺南市美術館，2019年10月7日，頁32-33。 6. 「臺灣總督府職員錄系統」：連結 7. 「國家檔案資訊網」：連結 8. 《南部展畫集—20》（高雄：臺灣南部美術協會），頁61-62。

●本文為陳澄波文化基金會授權刊登於聯合新聞網「琅琅悅讀」頻道，未經同意，請勿轉載。