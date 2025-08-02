長安高溫好難受，唐玄宗也懂開「冷氣」消暑！

（內容／謝金魚，編輯撰稿／一刻鯨選）

天氣好熱！入夏後，高溫有感，每天出門都彷彿走進烤箱般讓人掙扎。近來甚至有學者指出，在「熱島效應」的發威之下，只怕每年都是最涼的夏天，顯示未來一年將比一年更加炎熱。

面對難耐酷暑，或許有些人就會想，長輩們常說懷念以前的夏天，就算不開冷氣，也不至於熱到令人頭昏腦脹。倘若按照這種印象來推論，那麼回到古代是不是就能享受氣溫恰好舒適，清涼的夏日之詩了呢？

關於這個問題，歷史作家謝金魚在有聲內容《金魚滿唐：大唐人文歷史12講》中打趣地分享，自己在大學時期曾經認真考慮過，如果能穿越回唐代的長安，絕對馬上點頭說好。

「但是，」她接著說道：「這幾年知道的變多了，也越來越不想回去了。」

有一種熱，叫做詩佛也覺得熱

謝金魚提到，其實按照自然史學者考證，發現隋唐時代並沒有想像中涼爽，反而是溫暖的氣候提供了良好的農業種植條件，並相對的帶來難以忍受的高溫。

作為隋唐帝國首都的長安城，因為地勢緣故，每年夏天都讓聚集在城北的達官貴人們痛苦至極；尤其是極盛時期，近百萬的居住人口，讓整個城市顯得擁擠悶熱。

例如，王維曾寫詩替來自江南的官員，抒發他熱到懷疑人生的心情：「長安客舍熱如煮，無個茗糜難禦暑。」大意是說，長安的旅館熱到跟會把人煮熟一樣，更難受的是還沒有能消暑的茶粥可以喝。

而王維本人呢？身為詩佛，他的抗暑方式則是用意志力。據說王維會閉眼觀想，想像自己在江海間徜徉。不過，到了中年之後，每至夏天，他便常常選擇待在他的輞川別業裡，這邊是既有山又有水，還有森林的別墅，心靜自然涼起來也容易上許多。

世界最早的「綠建築」，只有皇帝住得起

酷暑是一視同仁的，不會過問你是官員或百姓，這一點，當然連皇帝都不例外。但是貴為天子，唐玄宗有的是方法來避暑，而且做起來簡單又粗暴，那就是蓋一座「涼殿」。

根據記載，這座涼殿建得很高，並且引水到屋頂，再讓水順著屋頂向下流，形成出圍繞建築的水簾；此外，有部分的水也引入室內，讓水力帶動皇帝座位後方的水車。厲害的是，水車周圍有堆疊成山形的冰塊，當水車高速轉動時，就會吹起涼爽的風了。

事實上，這個裝置就和時下流行的水冷氣是相同概念，早在一千多年前就已經被拿來實際運用了。若是刻意不看所費不貲這個缺點，唐玄宗根本可說是環保綠建築的一大先驅呢！

知道了這些故事，相信你會發現，古代儘管沒有想像中美好，卻也不比印象中來得落後。畢竟，人類都是渴望讓自己過得更舒適、更追求樂趣的，就如同我們都非常熟悉的廣告台詞「科技始終來自於人性」，在唐代，有許多超乎你想像人文生活一一出現。而關於這些故事，且讓謝金魚在《金魚滿唐：大唐人文歷史12講》跟你說明白！

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