《歌劇魅影》中、日本版不同風格新詮釋 更易重燃劇場魂？

文／陳效真（音樂文字工作者）

《歌劇魅影》是我第一部走進劇場欣賞的音樂劇。雖然不是特別喜愛這部作品，但是在國外旅行，或者是這部劇到台灣巡迴演出的時候，也跟風進場看了幾次。只是，心情很快從第一次的新鮮好奇跌到完全不感興趣。

理由很簡單：這些演出的差別只在於幾名主唱的功力。當主角的唱功普通，或者飾演女主角 Christine 的演員很明顯被飾演首席女高音Carlotta的演員KO時，實在無法說服自己相信「Christine在神祕的魅影指導下一鳴驚人」的劇情主軸。再華麗的佈景、服飾、舞台效果都無法阻止我沉沉入睡。就這樣，偶而聽聽唱片沒問題，但是我再也沒有想過要進場看《歌劇魅影》。

沒想到，今年竟然有機會在一個星期之內現場欣賞日、中版《歌劇魅影》：一是已經演出三十五年，今年剛超過八千場的日本四季劇團；二是上海文廣演藝集團 今年的新製作，五月開始巡迴上海、廣州、泉州、深圳等地，八月二十六日在廈門上演第一百場。其實，之前除了原始英語版，我已經聽過日語、德語、匈牙利語、荷語、瑞典語、瑞士德語、俄語、波蘭語⋯⋯等各種奇奇怪怪的《歌劇魅影》錄音，所以一開始是抱著獵奇與蒐集徽章的心態進場。

沒想到，這兩次亞洲版製作竟然重新燃起我對《歌劇魅影》的興趣。走出劇場，我想的不是哪裡還沒有達到水準，而是在整體已經通過一定的標準後，我開始思考與比較演員的詮釋角度。而這些想法都是過去不曾出現的。

由於《歌劇魅影》的故事背景發生在巴黎歌劇院，安德魯‧洛伊韋伯（Andrew Lloyd Webber）以不少篇幅大酸傳統歌劇的唱腔、導演手法、劇情，以及法國歌劇不可缺少的大場景：芭蕾。

他使用了許多誇張、丑化的手法，揶揄了舊時代華麗歌劇的陳腐與浮誇。另一方面，洛伊韋伯藉魅影之手創作了一部極度「背骨」的「先鋒歌劇」《唐璜的勝利》，藉以暗喻他和魅影傲然不流俗的風骨。但因此不管是哪種風格的段落，《歌劇魅影》裡的許多角色都需要紮實的美聲功底，這也是它和其他流行音樂劇最不同的地方。

四季劇團的製作有非常典型的日本式細膩，再加上三十多年的經驗，一切都是恰到好處的精準，演員的唱功也在水準之上。它吸引我的是飾演魅影、Christine與子爵的演員對角色的詮釋，比過去看過的西方演出都更細膩而且立體，角色的個性和人設都有所經營，子爵 也不再是如魅影所嘲笑的有錢廢料公子。從下半場〈唐璜的勝利〉一直到結束，各有立場的三人糾纏愛恨毫無冷場。

中文版的選角很大比例都具有美聲功底，除了三位Christine都是古典歌劇出身，飾演劇院頭牌男女主角這對「活寶」的周孟濤、李忻潤的唱功真是亮到無法忽視。因為語言相通，我對中文版的要求自然多了文本翻譯的水準。這次中文化採用專人小組翻譯，用字顯然經過再三推敲，不只求貼合原詞的意義，更求押韻與適合中文演唱習慣。

先不論重要歌曲的唱詞譯得好不好，下半場〈唐璜的勝利〉的排練場面，那一段討論「什麼才是音樂」的七嘴八舌，翻譯真的精準得不得了。而且句句簡潔明力、意有所指、毫無贅字，忠實表達洛伊韋伯 藉劇中人陳述「創作者」、「詮釋者」既相依又對立的微妙關係，意在言外，讓人拍案叫絕。然而節目冊只附了五首名曲的中譯詞，可惜了這些精彩的中譯。

現場音樂的演出是中文版另一個驚喜。這是我第一次聽到不但有細節，還有詮釋的《歌劇魅影》！在不影響劇情流暢度的情況下，音樂總監趙繼昀在某些段落會讓獨奏樂器自由發揮，或者讓李忻潤在〈啞僕〉裡小小秀一下他的唱功實力。音樂不只是伴奏，它也有「話」要說，這是音樂劇最重要，但是也最常被忽略的一點啊。

魅影最後決定讓Christine與子爵離去時，過去西方的演出總讓我覺得Christine是魚與熊掌都要，只是被劇本強迫跟著有錢的帥公子哥兒離開。日本版的魅影（飯田洋輔 飾）性格沉穩，明知不可能挽回，在Christine（海沼千明 飾）退回婚戒後，還是決定溫柔說出這句從來沒有對她說過的話「Christine，我愛妳」。只是Christine雖然音樂上與他心靈相通，愛情卻屬於子爵。

中國的魅影（劉令飛 飾）氣盛，他抱著最後一絲希望說出這句話，但是魅影是Christine（楊陳秀一 飾）想擺脫的故去父親陰影，所以她不帶留戀地離開地宮。就這樣，一部《歌劇魅影》，一樣的音樂與幾近一樣的舞台服裝，亞洲人的細膩詮釋帶給了我兩部不一樣的《歌劇魅影》。

當表演精緻到相當程度時，演員的一舉手、一投足，乃至一句話的輕重往往帶來截然不同的情境，這也就是現場演出的魅力，而這也讓我開始期待能看到第三種魅影、Christine與子爵的關係。

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