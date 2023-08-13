七夕快到了，為愛求個籤吧：後浪賞〈月下好詩〉

認真說起來，漫畫可能是觸發我人生對於所謂「作品」的覺知關鍵，小時候非常喜歡看漫畫，總是期待每次乖乖去剪頭髮後，拿著零錢可以到理髮店旁雜貨店買一本 10 元小叮噹漫畫的時刻；雖然在大人眼中可能不是些什麼正經的課外讀物，但我卻能深深沉溺在其中。長大後依然喜歡看漫畫，更喜歡從漫畫中學到的一些人生道理，甚至還養成看動畫的習慣，像最近就很迷《文豪Stray Dogs》，Netflix 熱播中可以去看。

第七屆後浪賞‧商業模式創新獎－〈月下好詩〉（圖／尼普利 提供）

書名：《書上設計展2021》 作者：尼普利編輯室企劃 出版社：尼普利出版 出版時間：2022年1月15日

透過漫畫傳達一些觀念與價值是很常有的手法，但使用漫畫來解籤詩倒是讓人覺得很新鮮。籤詩經常都以文言文寫成，如果沒有專業解籤詩的人解籤，國學常識不好的人可能也看不出個所以然。這組同學從月下老人的籤詩著手，使用少女漫畫的手法來繪製籤詩、暗示情節，也很貼心地將籤詩白話文解釋附於一旁，讓中籤者可以藉由漫畫情境圖，快速地了解籤詩內容。

第七屆後浪賞‧商業模式創新獎－〈月下好詩〉（圖／尼普利 提供）

第七屆後浪賞‧商業模式創新獎－〈月下好詩〉（圖／尼普利 提供）

最讓人驚艷的是，可能是因為台灣成為亞洲第一個同性婚姻合法國家的關係，為彰顯性別平等與包容多元性向，除了異性戀版本之外，也繪製了男男與女女的同性戀版本，組合出三組多元性向的詩籤，提供不同性向的求籤者收藏，這個設計覺得很貼心，也符合當代時下趨勢。針對年輕族群受眾，以漫畫來當設計切入點是很好的做法，此外，留下傳統粉紅色月老籤詩元素當成主色，三種性向的籤詩也分別以淡至深的櫻紅色代表，視覺上非常吸睛，真的是讓人一拿到手就會想馬上上傳 IG 限動的有趣籤詩，如果能和月老廟談成合作，絕對是一個成功的網路行銷案例。

第七屆後浪賞‧商業模式創新獎－〈月下好詩〉（圖／尼普利 提供）

想起多年前，在原宿竹下通的大型看板上，看過用漫畫向年輕人宣導保管網路密碼重要性的漫畫看板，當時也是許多年輕人拍下照片上傳，在推特上造成一股打卡炫風。未來是網路社群時代，除了設計風格獨特之外，設計師們或許也該思考在「傳達」這件事情上，如何運用當代的科技達成推廣目的。

→ 設計發浪後浪賞報導

設計團隊

臺灣藝術大學 視覺傳達設計學系

Designer｜林律衡、林琬蓉、盧柏谷

Advisor｜林俊傑

【本文摘選自尼普利編輯室出版《書上設計展2021》一書內容，授權刊登於聯合新聞網「琅琅悅讀」頻道。未經同意，請勿轉載。】