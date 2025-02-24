楊照／這些年，我們都搞錯了？原來儒家主流思想竟出自於他

（內容／楊照，編輯撰稿／一刻鯨選、遍路文化）

「很誠實地說，從自我私人的情感上面來說，荀子真是不討人喜歡。但他太重要了。」

知名文學評論家楊照分享他對荀子的觀點。

他提到荀子是一個精英的威權主義者，對於荀子來說，聖人理所當然有一種高於一般人，可以幫一般人設計應該如何生活、應該用什麼方法來過日子的一種高姿態。雖然不喜歡，楊照也不得不承認，荀子的態度、主張，正是中國傳統把社會秩序看得高過於個人，集體主義高過於個人主義的一個最根本、最清楚的顯現。

一說到儒家，人們大多首先想到的孔子、孟子。但楊照指出，其實荀子也對儒家、儒學產生了很重大而且實際的影響。

在常識上，中國文化經常跟儒家被等同對待，儒家常常跟孔孟畫上等號。儒家相信什麼、主張什麼，一般我們就理所當然認為，那就是孔子、孟子所主張的。楊照認為「這種常識的態度，如果我們回到歷史上來追究的話，不只不精確，而且帶著許許多多的誤會。」他從中國原典出發，指出荀子對後世中國傳統的影響。





孔孟認為內在的「禮」第一

在〈論語˙為政〉篇裡面有這麼一段話：「子曰：『道之以政，齊之以刑，民免而無恥；道之以德，齊之以禮，有恥且格。』」意思是，使用刑法只能夠讓人民為了害怕而去避免犯罪，然而在人民的心裡面並沒有羞恥心，也就沒有了這種自發的克己的行為。相對的，如果是用禮來予以規範，人會發自內心遵從正當的行為法則。由此可知，孔子強調「禮」的重要性，而且明確地把禮跟法看作是既相關又對立的兩股力量。

到孟子活躍的時代，儒家已分成好幾派。孟子師承自子思氏一派。他們格外強調人的內在，尤其是修養上的誠心正意。順著這一條思想的脈絡，到了孟子，就更在意區分禮跟法。為了不使人誤會，以為禮不過就是一些固定的行為規範，經由反覆訓練植入跟管轄人的行為。孟子特別提出了一套完整的性善解釋，人內在天生就具備了如何正確處理人際關係，跟人好好互動的直覺。禮不過就是把這種直覺系統化的結果。

強調禮在人的內在情感上面是有根據的，顯然就不能不假設性善。禮跟秩序，是從人的本性本能而來的，這是孟子學說跟孔子的思想最密切相關的地方。

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荀子眼中的禮與法

然而荀子反對孟子的性善論，並針鋒相對提出了性惡論。荀子處於秦朝大一統前夕，大一統的思想跟文化的氣氛開始籠罩的時代。他的中心意識因此就跟孔子、孟子大不相同。在荀子的理論裡面，禮，是從學、也就是從教育的過程當中內化的規矩；沒有徹底內化，讓我們感覺到應該要遵守，如果不遵守就會受到有形或者是無形懲罰壓力的，那就是法。

相對的，孟子不那麼喜歡外來的強迫力量，他要我們瞭解，只需要成為原來的真實的自我，你就能夠同時成為一個好人。孟子跟荀子的差異，讓我們更清楚看到孟子思想的大綱大本。我們也就明白，孟子強調個人內在自助醒覺力量的看法，其實在長遠的中國傳統當中，從來都不曾真正是主流。

日本江戶時代出版的《荀子全書》。（資料來源：遍路文化）





誰是儒學真正的主流？

除了荀子與孟子的思想，楊照也帶我們從學問、知識、思考、道理方面來看，他提到，後世宋明理學，有程朱、陸王之爭。程朱強調的是「格物致知」，是學，藉由教育去認知、去理解天下所有萬物的道理，接近荀子。而陸王則是主張「明心見性」，接近孟子。這兩派在宋代以下，彼此互相競爭，勢力較大的明顯是程朱一派，而且程朱這一派還攻擊陸王，說他們是流於狂禪，不是中國孔孟的正統，是因為受到了佛家、禪宗影響的產物。

另外從政治上看，對於必須要統治龐大帝國的皇帝來說，藉由學，教育、宣傳、外溯要求人民能夠有統一的行為，要比孟子主張要求的，保護人民、讓人民回歸自我本性來得更容易。

楊照分享「許多被視為中國文化的長處，我們在說話寫文章的時候，會把它歸於孔孟，其實真正的功勞應該要追溯到荀子才對。」。

文學評論家楊照顛覆傳統讀法，回到歷史現場，解析中國經典。（資料來源：遍路文化）

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