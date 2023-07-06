打你都是為你好？「非暴力溝通」導師賴佩霞：親子關係需要耐心對話

（內容／賴佩霞，編輯撰稿／一刻鯨選）

近日有兒科醫生自揭以打耳光、罰跪等方式管教小孩，遭通報家暴，引發熱議。身為父母難免遇到孩子屢勸不聽的時候，當家長的耐心逐漸被消耗殆盡時，可能就會失去理智憤怒地說：「講不聽，就只能用打的！」使親子關係變得更糟糕。傳授多年「非暴力溝通」技巧的賴佩霞曾說：「親子關係，需要花很多時間培養、耐心對話。」父母在與孩子溝通遇到困難時，如果能夠仔細聽、耐心聽、不插嘴，最後或許會有意想不到的結果。

賴佩霞分享，小時候曾渴望與媽媽好好說話，但媽媽總是拒絕了她，使她將想說的話深埋心底。很多父母跟孩子之間的衝突，都是因為沒有耐心聽孩子把話說完、說清楚，當父母親自己都沒有耐心，又如何期待孩子要有耐心呢？這種鬼打牆似的溝通，放眼望去在親子、夫妻之間比比皆是。

父母需要學習聆聽，即使和孩子觀點不同，也要讓孩子在情感上感受「我們是同一陣線上的盟友」，打造一個家庭團隊，一旦具備這樣的情誼，以後不管孩子碰到什麼困難，自然就會想要找父母親來商量，不怕會被指責評斷，反而能夠從父母親身上感受到支持，這是在親子溝通上，父母親最需要學習的重要課題。

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孩子，我想要了解你

孩子想不想跟父母說實話、願不願意跟父母分享感受與心情，要看父母們平常的表現。華人父母親總是喜歡替子女著想、為子女安排最好的人生，總要推著子女朝向最有前途的方向前進，明明一開始是對孩子說「我希望了解你」，但往往一不小心，說著說著就變成了「我想要糾正你」。

如果父母總是動不動就要糾正孩子的說法，只要一有機會就想要扭轉孩子的感受，喜歡義正嚴詞的大講道理，孩子們一定不會把自己的心敞開來，讓父母走進去。想想，當父母一邊要求孩子要說實話，當孩子講了實話之後，又說「你不能這樣，這樣子的心態是不對的」，孩子聽了當然只會更加氣急敗壞，以後就乾脆選擇什麼都不說了。

那身為父母的我們該怎麼與孩子和諧溝通呢？可以試著這麼跟孩子說說看:

你還好嗎？是不是很挫折？是不是很難過？ 如果換成是我，我也會很沮喪。 我猜你一定很擔心吧？你是不是很灰心？是不是很焦慮？

剛才說的這些話，都能夠協助孩子去釐清自己的感受。接下來，也許還可以再接著問他說:「我能為你做些什麼呢？」放心，問這樣的問題並不是要你去當有求必應的「直升機父母」，而是在幫助孩子思考自己的需要。

如果家長曾經上過類似親子溝通的課程，或是看過這方面的書，也確切做過一些練習，深刻明白讓孩子抒發感受的重要性，否則，一般的父母光是忙於生計，根本無暇顧及孩子感受層面的成長。事實上，父母也不完全是不關心孩子，而是許多父母親對於自己的負面感受，內心也充滿許多批判，他們會覺得自己心中有負面感受是不健康、是不對的，甚至認為這是讓自己不快樂的元凶，一心就想要扼殺它、摧毀它，避之惟恐不及，誰還想理會它呢？親子之間的溝通，說穿了，就像照鏡子一樣，映照著我們自己的心境，只要我們肯花時間仔細探索，就可以很輕易地發現，最大的收益將是更加了解自己。

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賴佩霞六堂「非暴力溝通」入門課 （圖片來源／一刻鯨選）