台灣史上最強「奇士勞斯基專題」 金馬影展43部經典作品解密波蘭電影大師

編輯|劉芳瑜

核稿|郭璈

圖片|金馬影展 提供

今(2023)年推出的「2023金馬經典影展:奇士勞斯基導演全集」,將於大銀幕放映波蘭電影大師奇士勞斯基(Krzysztof Kieślowski, 1941-1996)橫跨劇情片、紀錄片、短片及前所未見的「電視劇場」等多達43部作品,再加上延伸紀錄片《記得奇士勞斯基》,是台灣有史以來規模最大、片單最豐富的奇士勞斯基專題影展。

就連耳熟能詳的《雙面薇若妮卡》與《藍色情挑》、《白色情迷》、《紅色情深》三部曲也將首度引進最新4K數位修復版,讓影迷更能感受光影細節。

《電影狂》不僅在波蘭影壇大受好評,也是奇士勞斯基獲得國際注目的先聲。圖/金馬影展 提供

「2023金馬經典影展:奇士勞斯基導演全集」,最早可以上推到奇士勞斯基60年代的學生作品,忠貞影迷可以從中發覺一些和他後期作品有關的蛛絲馬跡,以及大師的早慧。

在70年代形形色色的作品中,有和他短暫劇院生涯相互呼應,帶有半自傳聯想色彩的電視電影《職員》和首部電影長片《傷痕》,最可觀還包含質量驚人的紀錄片。紀錄片在當年波蘭受重視的程度令現在難以想像,而奇士勞斯基也透過各種內容和形式,挑戰紀實美學,撞擊體制,以至於有的作品遭禁。那些禁演作品,現在看來依然驚心動魄,擲地有聲。

奇士勞斯基的《十誡》以聖經誡律側寫現代人生的繁複精湛,被電影大師庫柏力克推崇為史上最佳電視劇集。圖/金馬影展 提供

自《電影狂》獲得莫斯科影展大獎後,奇士勞斯基也成為波蘭劇情片的代表人物。《機遇之歌》讓主角展開三種截然不同人生的精彩設定,啟發《雙面情人》、《蘿拉快跑》爭相仿效。與編劇皮西維茲、配樂普瑞斯納開啟合作的《不絕之路》以律師鬼魂展開故事,更被視為他一系列名作的原型。

他為電視台拍攝的十小時劇集《十誡》,以聖經誡律側寫現代人生的繁複精湛,更被電影大師史丹利庫柏力克推崇為史上最佳電視劇集。而從《十誡》延伸出的長片《愛情影片》和《殺人影片》更聯手震撼國際影壇,奠定他揚名世界的堅實基礎。跨國合作的《雙面薇若妮卡》與「藍白紅三部曲」《藍色情挑》、《白色情迷》、《紅色情深》更把他的名聲推到巔峰。

2023金馬經典影展首度引進《雙面薇若妮卡》最新4K數位修復版本。圖/金馬影展 提供

金馬經典影展在搜羅奇士勞斯基作品過程中,又發掘了四部「電視劇場」作品。電視劇場是波蘭電視台把著名劇作帶入家庭的特殊節目,也是波蘭電視文化的重要代表。除了改編小說巨匠褚威格的《棋逢敵手》和波蘭作家索菲亞波斯米什的《狩獵許可》,甚至連百老匯名劇〈怨女癡男〉都化作《擺盪的愛情》,還有波蘭詩人塔德烏什魯熱維奇的《房間裡的人:往日重現》也出現各種超現實奇觀,堪稱是影迷對奇士勞斯基最陌生的一環。

影展也將延伸放映紀錄片名導瑪莉亞桑瑪珂茲諾瓦的《記得奇士勞斯基》,影片除了收錄大師私下的珍貴畫面,也走訪茱麗葉畢諾許、伊蓮雅各、文溫德斯、艾格涅絲卡霍蘭等多位影人和工作夥伴,揭開大師不為人知的一面。

「2023金馬經典影展:奇士勞斯基導演全集」影展資訊

台北場映期為7月21日至8月10日,台中場映期為8月2日至13日舉行。此外,影展也將有多場講座和影癡專屬優惠、為青少年影迷特別規劃的「影迷新世代」系列活動。更多活動和售票資訊將陸續公佈,請鎖定金馬官網、臉書粉絲專頁、Instagram。

【2023金馬經典影展:奇士勞斯基導演全集】放映片單

▎《紅色情深》(Three Colors: Red, 1994)

▎《白色情迷》(Three Colors: White, 1994)

▎《藍色情挑》(Three Colors: Blue, 1993)

▎《雙面薇若妮卡》(The Double Life of Veronique, 1991)

▎《十誡》(Dekalog, 1989)

▎《愛情影片》(A Short Film About Love, 1988)

▎《殺人影片》(A Short Film About Killing, 1988)

▎《不絕之路》(No End, 1985)

▎《短暫的工作日》(A Short Working Day, 1981/1995)

▎《機遇之歌》(Blind Chance, 1981/1987)

▎《火車站》(Station, 1980)

▎《談話頭》(Talking Heads, 1980)

▎《電影狂》(Camera Buff, 1979)

▎《房間裡的人:往日重現》(The Card Index, 1979)

▎《七個不同年齡的女子》(Seven Women of Different Ages, 1979)

▎《守夜者的觀點》(From a Night Porter's Point of View, 1979)

▎《我不知道》(I Don't Know, 1977)

▎《醫院》(Hospital, 1977)

▎《寧靜》(Peace and Quiet, 1976/1980)

▎《傷痕》(The Scar, 1976)

▎《擺盪的愛情》(Two for the Seesaw, 1976)

▎《打板》(Slate, 1976)

▎《傳奇》(The Legend, 1975)

▎《職員》(Personnel, 1975)

▎《身家調查》(Curriculum Vitae, 1975)

▎《初戀》(The First Love, 1974)

▎《人行地下道》(Underpass, 1974)

▎《X光》(X-Ray, 1974)

▎《砌磚匠》(Bricklayer, 1973)

▎《弗羅茨瓦夫和綠山城之間》(Between Wroclaw and Zielona Gora, 1972)

▎《銅礦廠安全與衛生原則》(The Principles of Safety and Hygiene in a Copper Mine, 1972)

▎《狩獵許可》(Culling, 1972)

▎《迴旋曲》(Refrain, 1972)

▎《71年的工人們》(Workers 1971: Nothing About Us Without Us, 1972)

▎《棋逢敵手》(Checking the King, 1972)

▎《我曾是個士兵》(I Was a Soldier, 1971)

▎《工廠》(Factory, 1971)

▎《賽車前》(Before the Rally, 1971)

▎《洛茲小城》(From the City of Lodz, 1969)

▎《照片》(The Photograph, 1968)

▎《各種要求》(Concert of Requests, 1967)

▎《辦公室》(The Office, 1966)

▎《電車》(The Tram, 1966)