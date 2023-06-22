台灣史上最強「奇士勞斯基專題」 金馬影展43部經典作品解密波蘭電影大師
編輯｜劉芳瑜
核稿｜郭璈
圖片｜金馬影展 提供
今（2023）年推出的「2023金馬經典影展：奇士勞斯基導演全集」，將於大銀幕放映波蘭電影大師奇士勞斯基（Krzysztof Kieślowski, 1941-1996）橫跨劇情片、紀錄片、短片及前所未見的「電視劇場」等多達43部作品，再加上延伸紀錄片《記得奇士勞斯基》，是台灣有史以來規模最大、片單最豐富的奇士勞斯基專題影展。
就連耳熟能詳的《雙面薇若妮卡》與《藍色情挑》、《白色情迷》、《紅色情深》三部曲也將首度引進最新4K數位修復版，讓影迷更能感受光影細節。
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「2023金馬經典影展：奇士勞斯基導演全集」，最早可以上推到奇士勞斯基60年代的學生作品，忠貞影迷可以從中發覺一些和他後期作品有關的蛛絲馬跡，以及大師的早慧。
在70年代形形色色的作品中，有和他短暫劇院生涯相互呼應，帶有半自傳聯想色彩的電視電影《職員》和首部電影長片《傷痕》，最可觀還包含質量驚人的紀錄片。紀錄片在當年波蘭受重視的程度令現在難以想像，而奇士勞斯基也透過各種內容和形式，挑戰紀實美學，撞擊體制，以至於有的作品遭禁。那些禁演作品，現在看來依然驚心動魄，擲地有聲。
自《電影狂》獲得莫斯科影展大獎後，奇士勞斯基也成為波蘭劇情片的代表人物。《機遇之歌》讓主角展開三種截然不同人生的精彩設定，啟發《雙面情人》、《蘿拉快跑》爭相仿效。與編劇皮西維茲、配樂普瑞斯納開啟合作的《不絕之路》以律師鬼魂展開故事，更被視為他一系列名作的原型。
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他為電視台拍攝的十小時劇集《十誡》，以聖經誡律側寫現代人生的繁複精湛，更被電影大師史丹利庫柏力克推崇為史上最佳電視劇集。而從《十誡》延伸出的長片《愛情影片》和《殺人影片》更聯手震撼國際影壇，奠定他揚名世界的堅實基礎。跨國合作的《雙面薇若妮卡》與「藍白紅三部曲」《藍色情挑》、《白色情迷》、《紅色情深》更把他的名聲推到巔峰。
金馬經典影展在搜羅奇士勞斯基作品過程中，又發掘了四部「電視劇場」作品。電視劇場是波蘭電視台把著名劇作帶入家庭的特殊節目，也是波蘭電視文化的重要代表。除了改編小說巨匠褚威格的《棋逢敵手》和波蘭作家索菲亞波斯米什的《狩獵許可》，甚至連百老匯名劇〈怨女癡男〉都化作《擺盪的愛情》，還有波蘭詩人塔德烏什魯熱維奇的《房間裡的人：往日重現》也出現各種超現實奇觀，堪稱是影迷對奇士勞斯基最陌生的一環。
影展也將延伸放映紀錄片名導瑪莉亞桑瑪珂茲諾瓦的《記得奇士勞斯基》，影片除了收錄大師私下的珍貴畫面，也走訪茱麗葉畢諾許、伊蓮雅各、文溫德斯、艾格涅絲卡霍蘭等多位影人和工作夥伴，揭開大師不為人知的一面。
「2023金馬經典影展：奇士勞斯基導演全集」影展資訊
台北場映期為7月21日至8月10日，台中場映期為8月2日至13日舉行。此外，影展也將有多場講座和影癡專屬優惠、為青少年影迷特別規劃的「影迷新世代」系列活動。更多活動和售票資訊將陸續公佈，請鎖定金馬官網、臉書粉絲專頁、Instagram。
【2023金馬經典影展：奇士勞斯基導演全集】放映片單
▎《紅色情深》（Three Colors: Red, 1994）
▎《白色情迷》（Three Colors: White, 1994）
▎《藍色情挑》（Three Colors: Blue, 1993）
▎《雙面薇若妮卡》（The Double Life of Veronique, 1991）
▎《十誡》（Dekalog, 1989）
▎《愛情影片》（A Short Film About Love, 1988）
▎《殺人影片》（A Short Film About Killing, 1988）
▎《不絕之路》（No End, 1985）
▎《短暫的工作日》（A Short Working Day, 1981／1995）
▎《機遇之歌》（Blind Chance, 1981／1987）
▎《火車站》（Station, 1980）
▎《談話頭》（Talking Heads, 1980）
▎《電影狂》（Camera Buff, 1979）
▎《房間裡的人：往日重現》（The Card Index, 1979）
▎《七個不同年齡的女子》（Seven Women of Different Ages, 1979）
▎《守夜者的觀點》（From a Night Porter's Point of View, 1979）
▎《我不知道》（I Don't Know, 1977）
▎《醫院》（Hospital, 1977）
▎《寧靜》（Peace and Quiet, 1976／1980）
▎《傷痕》（The Scar, 1976）
▎《擺盪的愛情》（Two for the Seesaw, 1976）
▎《打板》（Slate, 1976）
▎《傳奇》（The Legend, 1975）
▎《職員》（Personnel, 1975）
▎《身家調查》（Curriculum Vitae, 1975）
▎《初戀》（The First Love, 1974）
▎《人行地下道》（Underpass, 1974）
▎《X光》（X-Ray, 1974）
▎《砌磚匠》（Bricklayer, 1973）
▎《弗羅茨瓦夫和綠山城之間》（Between Wroclaw and Zielona Gora, 1972）
▎《銅礦廠安全與衛生原則》（The Principles of Safety and Hygiene in a Copper Mine, 1972）
▎《狩獵許可》（Culling, 1972）
▎《迴旋曲》（Refrain, 1972）
▎《71年的工人們》（Workers 1971: Nothing About Us Without Us, 1972）
▎《棋逢敵手》（Checking the King, 1972）
▎《我曾是個士兵》（I Was a Soldier, 1971）
▎《工廠》（Factory, 1971）
▎《賽車前》（Before the Rally, 1971）
▎《洛茲小城》（From the City of Lodz, 1969）
▎《照片》（The Photograph, 1968）
▎《各種要求》（Concert of Requests, 1967）
▎《辦公室》（The Office, 1966）
▎《電車》（The Tram, 1966）
●本文由verse授權刊登於聯合新聞網「琅悅讀讀」頻道，未經同意，請勿轉載。更多精彩內容，都在《VERSE》2023年4月號（第17期）。加入 琅琅悅讀 Google News 按下追蹤，精選好文不漏接！
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