林瑞昌、戴寶村／分手怎麼這麼難？大航海時代的台灣「被殖民史」
「過去歐洲的航海是內陸型，打開地圖來看，歷史都在地中海打轉。」
資深歐洲線領隊林瑞昌說，西班牙和葡萄牙曾經是世界的邊緣，直到抽中哥倫布這支籤王，以這「雙牙」為首，開啟大航海時代。
「不久後，台灣從此登上國際舞台。」林瑞昌分享，雖說大概是葡萄牙人最先路過台灣，留下「Formosa」的說法，但在文史工作者姚開陽的考據中，發現第一個將台灣畫進航海圖的國家，實際上是西班牙。
不過，當時只標明兩塊地區，分別是基隆跟淡水，而且台灣的形狀跟現代地圖差異很大。因為台灣長怎樣，他們不在乎，知道哪邊能夠補給，以及是不是要佔領就夠了。
●節錄自有聲內容服務平台《一刻鯨選》：《聽見大航海時代！探索淡水往昔光輝》
航海強權來到亞洲
「那個時候，由國家帶動航海跟殖民，引發的『重商主義』，被稱為『第一波全球化』。」
這波全球化中，台灣的角色如何呢？台灣史教授戴寶村說，歷史是全世界綁在一起的。
從荷蘭跟西班牙的分手之路，便可略知一二。當時，荷蘭為了擺脫西班牙的控制，除了歐陸的戰事，還努力發展海洋事業，兩國在亞洲殖民地不斷競爭，也在差不多時間來到台灣，將台灣變成角力戰的延伸。
南北台灣兩樣情
西元1624年，荷蘭人從南部登陸，佔領台南。接著，挪用家鄉「熱蘭省」的名稱，建立「熱蘭遮城」，也就是安平古堡。
「他們發現，南台灣土地跟氣候不錯，打算把這裡打造成貿易據點。」戴寶村分享，荷蘭先派軍隊降伏平埔族，再用宗教讓原住民歸順；甚至為了種甘蔗、稻米，跑去福建引進漢人。
「後來荷蘭人建了普羅文帝亞城（Provintia），Provintia是省城的意思，之後鄭成功時代，這座城被俗稱『赤崁樓』。」戴寶村表示，這些舉動顯示荷蘭打算長期經營的野心。
另一方面，西班牙從菲律賓沿東海岸北上，途經之處同樣取用家鄉來命名，例如「聖地牙哥（Santiago）」就是現在的三貂角，甚至也把宜蘭平原叫「Catalan」，就是巴塞隆納這地區。
然後，西班牙人控制了基隆的社寮島，建立「聖薩爾瓦多城」；再過幾年，在淡水建了「聖多明哥城」，這也是最原始的紅毛城。然而北部農業發展不易，變成只能去尋找其他有價值的東西，例如在北投就發現了硫磺。
「除了搞貿易，殖民還有個目的是傳教。很有意思的是，荷蘭跟西班牙在宗教也是對抗的，因為荷蘭屬於改革後的新教，西班牙則是天主教。」戴寶村說，偏偏西班牙在台灣的傳教不太順利，神父到北投時，還被北投社的原住民用亂箭射死。
取得不了成果，加上西班牙還有美洲這塊肥肉，導致台灣對他們來說，比較偏向「轉運站」在經營。
●節錄自有聲內容服務平台《一刻鯨選》：《聽戴寶村說台灣，講歷史》
直到西元1642年，荷蘭艦隊北上，驅離西班牙人，隨後為了連通南北道路，開始以武力征服台灣西部原住民；西元1648年，歐洲三十年戰爭結束，以此為契機，荷蘭正式脫離西班牙，成為主權獨立國家。
這段分手過程，不僅是荷蘭的獨立史，更將台灣推上了國際。
作者｜林瑞昌
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作者｜戴寶村
【臺灣史研究所教授＆中學歷史教科書主編】
曾任中央大學、政治大學臺灣史研究所教授，主編國中、高中的歷史教科書，多年來尤其對臺灣的海港、海運、海洋文化的歷史，有著極為專業的研究，並致力於臺灣史的教育與傳承。
【臺灣史節目主持人──深入淺出解讀歷史】
曾與李筱峰教授一同主持民視台灣學堂《講台灣，談歷史》、華視《臺灣史望春風》等節目，內化多年來研究臺灣史的十八般武藝，將專業通俗化，從以前人的思想與哲理、生活百態與社會萬象，無一不是信手拈來，全方位解讀臺灣。
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