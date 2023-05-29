只可意會，不可言傳？文宣廣告中的情慾世界

文 ∣石文誠

圖 ∣國立臺灣歷史博物館

情慾在多數人類社會中看似是隱晦十足，可做卻不可說。情慾常隱晦卻又露骨，人類社會表現出來對於情慾的各種的「實踐」、「實驗」形式與行為，不只是平行宇宙，也是多重宇宙。

有人的地方，就有性的需求。早期臺灣是移墾社會，多數是單身的「羅漢腳」來臺，怎麼解決性需求呢？像是荷蘭時期臺灣島上有數萬名漢人，為了應付羅漢腳的生理需求，合理推想應該會有女性從事特種行業。

根據荷蘭上尉利邦（Elie Ripo）在1617至1627年所寫的旅行札記，曾提到澎湖的荷蘭人堡壘附近，一名守衛的住屋發生火災，屋內3名士兵及2名婦女受困，守衛在這間房子兼賣酒。似乎透露這間房子應該是特種營業場所。以及在大員（安平）時，有一名士兵在日本人賣酒的屋裡被另名士兵所殺，爭執原因是為了一位女人。這又透露應當是在日本人經營的「酒店」內為了女人爭風吃醋而引起的凶殺案。

除了漢人女性從事特種行業外，當中似乎也有原住民女性，荷蘭東印度公司總督范德林（Cornelis van der Lijn）在1649年1月18日的報告寫道，因漢人的大量湧入，使得漢人及原住民的社會秩序不再像從前那麼容易維持，因而擔心如過往的情形一樣，當地人會因漢人的大量到來，而將他們的妻子、女兒引入歧途，導致通姦和娼妓。

此物件為1956 年 3 月 19 日聯合社新聞照片，主題為「男娼」。內容寫為「勒令私娼改業的調查中，警二分局發現了兩個心理變態的男娼…現已接受勸導回鄉耕田…」。這裡的「男娼」應是專門服務男同性戀族群。

男色、女色一樣重要

寫於清中末期的文獻曾提到，臺灣的娼妓業很興盛，不只在城市，鄉下地方也有。還有人如此觀察：「臺灣僻在東南隅，地氣炎燠，陽盛易發，男女多暴長，年甫舞勺，即如內地十六、七許。壯男旬日不近女，輒不能忍，故頑童土妓在在有之。」指出臺灣人比較早熟，13歲長得像內地的16、17歲，壯男 10 天不近女色便無法忍受，因此在臺灣有著不少「頑童」跟「土妓」。而頑童是指青春少年，說白一點就是男妓。誰召男妓呢？就是上述的「壯男」。

明清之際在福建地區盛行所謂契兄弟、契父子的關係。所謂的契父、契子關係，常見的實情是因男人好淫，花錢包養面容姣好的少年郎，並以契父自居。福建地區契父、契子的關係，一般認為是受海寇影響而起，因海上生活禁女子上船，有著女子上船將使得船隻翻覆的迷信，久之就以「男寵」代之，因此，海寇頭子也常被稱為契父。這不禁讓我們聯想到，英俊的少年郎鄭芝龍也曾認李旦為義父。所以當談到早期臺灣社會的風月文化時，也可以注意到社會也有酷愛「男色」的現象。

同性的情愛行為，在過去社會並不罕見。時間再拉近到 1980 年代，同性戀者被政府視為少數之「變態」，違背社會善良風俗。在破除汙名、爭取權益的同志運動長久努力之下， 2019年，臺灣正式成為亞洲首個承認同性婚姻的國家。雖然如此，依舊有人把同性戀者視為是性行為與性對象的異常現象。

提到臺灣同志運動史，一定會提到祁家威，他被稱為是「臺灣首位公開出櫃的男同志」。1986 年 3 月，祁家威在臺北市一家麥當勞舉行國際記者會，發表〈對社會大眾及同性戀者的懇切聲明及呼籲〉，他用這篇八千餘字的聲明，公開向社會出櫃。他也投身愛滋病防治，擔任衛生署志工；常常自製看板，上街為愛滋防治募款。

祁家威自己印製的防治愛滋病宣傳文宣，宣傳防治愛滋病等性病，最好的法寶就是戴上保險套。圖中的愛滋答詢專線除了衛生署的電話，祁家威也留了下自己的聯絡方式。

以女體為消費對象

臺史博收藏不少早期電影廣告單，其中一張是 1976 年的電影《女體》，廣告上的文字可說大膽露骨，宣傳的主題寫著「奧祕的女體奇妙的生理首次公開！」，強調《女體》是一部「性醫學問題教育電影」，並且「獻給所有女性男性」。那個時代的電影宣傳，女體大多是被消費的對象，片商常大打裸女牌。廣告單上雖有情色意味，文字尺度也頗大，但其實這樣的宣傳有點言過其實，這部電影基本上是個愛情故事。

雖然《女體》是部國語片，但如此宣傳手法事實上是沿襲臺語電影常見的宣傳手法。像是 1966 年的《女人島間諜戰》，由陳子福所繪製的電影海報，就大膽以裸女為題。海報中畫有一名性感的女性，下身只穿著三角褲，上身赤裸，胸部被一條蛇纏繞住，人蛇融為一體，海報中央則為手寫的大字紅色中文片名。海報上寫著「裸女島上沒有男人！九尺大蛇春情熱舞！」的宣傳語。以現在尺度來看，電影裡的「裸女島」上是穿著泳裝的女子，也不見蕩漾人心的春情熱舞，不到限制級的程度。

1976年的國語電影《女體》廣告單

性衰弱者之靈藥

威而鋼是現代人大概都知道的治療男性勃起功能障礙之藥物。不過在 1960 年代，最為人所知的壯陽藥物，大概是號稱「性衰弱者之靈藥」的拜克甲基丸。拜克甲基丸是美國來的藥丸，新生戲院1960年《魔宮妖后》電影廣告單，就在明顯處刊登了拜克甲基丸藥物廣告，並強調是「高純度男性賀爾蒙，遠勝麝香、鹿鞭，服用一瓶，即能使性返弱為強、永保青春」。拜克甲基丸的廣告，1960 年代常在電影的宣傳單上出現。

以前有一段時間，國中的健康教育課本中，關於男女性器官介紹的部分，有部分老師是不教的，甚至還有學校把這部分黏起來、釘起來。這個例子用來解釋「欲蓋彌彰」這個成語是最恰當不過，畢竟不論是身體、或是性慾，都是伴隨在我們生命中的一部分，這樣的想法，在當代也慢慢地看見轉變了。不過換個角度想，關於性本來就不應該屬於「健康」教育，因為關於情慾、性慾的想法與作為，也不盡然是和「健康」劃上等號的。

1966年的臺語電影《女人島間諜戰》海報

※本文出自國立臺灣歷史博物館《觀‧臺灣》第56期「多重宇宙」。