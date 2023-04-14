國資圖百年館慶 「閱讀轉運站」 以展覽、桌遊與心理測驗邀讀者發現閱讀新契機

為了慶祝2023年的世界閱讀日和100年館慶，國立公共資訊圖書館(下稱國資圖) 以「閱讀轉運站」為主題推出系列活動，呼籲大眾透過閱讀改變命運、創造機會。國資圖以跨界閱讀為主題，推出了「閱讀轉運站」特展、「閱讀轉運站」桌遊以及「閱讀轉運站」心理測驗。

閱讀轉運站展覽 跨界走出人生的卡關

「閱讀轉運站」特展共設置了10個轉運站。用閱讀搭起通往不同領域的轉運通道，以展示分享閱讀走入生活的多元轉運儀式，期盼透過簡單的儀式化，讓人們感受閱讀改變人生的魔力。此次特展跨界與行政院農業委員會、文化部文化資產局、國立虎尾科技大學、國立科學工藝博物館、國立教育廣播電臺、國立臺灣交響樂團、勞動部勞動力發展署中彰投分署、財政部印刷廠、自行車文化探索館、新天鵝堡桌上遊戲和2Plus灣加遊戲等單位合作，打造突破人生卡關的10座閱讀轉運站，藉儀式化的行動，轉換思想層次，走入不同路徑、體驗不同人生，並抵達幸福與夢想的境界。

馬湘萍館長表示：「對於人生這場大富翁遊戲，你會選擇「機會」還是「命運」呢？閱讀其實是一門幸運科學，閱讀轉運站的概念，不只是旅程的轉運，更是從低潮到高峰的轉運，也能如大富翁一般，踏出人生每一階段的轉運。不同年齡的讀者都可藉由閱讀切換思考模式，一旦轉換思想層次，便能從中得到力量，走入不同路徑、體驗不同人生，並抵達幸福與夢想的境界。期盼透過這次的『閱讀轉運站』系列活動，邀全民進入圖書館找到自己的轉運之門。」

一起來文具轉運站探索太空人用什麼筆。（圖／國立公共資訊圖書館 提供）

閱讀轉運站桌遊 體驗閱讀改變人生

民眾只要到館索取閱讀護照，以集章方式闖關完成《閱讀轉運站》任務，即可獲得《閱讀轉運站》限量桌遊套組一組，同時還有機會抽中iPad mini等豐厚獎品。桌遊以轉運卡引導讀者認識不同的轉運儀式，遊戲角色以擲骰子決定跟著百年的國資圖發展軌跡，結合不同轉運儀式與轉運站，累積最多好運點數的玩家就能成為《閱讀轉運王》。《閱讀轉運站》桌遊期望藉由輕鬆、趣味的桌上遊戲，發揮寓教於樂的功能，讓更多民眾體驗到閱讀改變人生的無限可能。

閱讀轉運站心理測驗 測出你我的轉機

另外為了呼應實體的閱讀轉運站，近日國資圖也在官方臉書發布「閱讀轉運站-心理測驗」貼文，結合手機線上心理測驗，邀民眾找出適合自己轉運的形式，貼文一出於社群洗版，大家紛紛問「如何透過閱讀來轉運？」，國資圖在臉書邀請民眾透過心理測驗小遊戲，找到最適合自己的閱讀轉運站、轉運好書以及轉運夥伴。更好康的是，不僅閱讀轉運站可以兌換各家網路書店的折價券，現在只要完成測驗，還能到臉書參加抽獎！歡迎全民一起掌握閱讀這項幸運科學，測出你我的轉機！

國資圖在臉書邀請民眾透過心理測驗小遊戲，找到最適合自己的閱讀轉運站、轉運好書以及轉運夥伴。（圖／國立公共資訊圖書館 提供）

書適市集x草地派對 體驗質感生活

最後壓軸的主活動將於4月22日登場的書適市集x草地派對，邀集全臺人氣品牌店家、全國特色青農、文化創客品牌，透過各式農產品、風格選物、閱讀生活、職人手作呈現多元的質感生活氛圍，並搭配魔術、丑劇及民歌演唱等互動演出。民眾只要前來挑戰「轉運任務」，過關即贈30元現場消費卷，現場體驗最在地的新食代青農、最吸客的新天鵝堡桌遊、最懂閱讀的時報出版等特色攤位，滿足老中青少幼的跨世代需求。邀民眾來現場挖寶！保證物超所值！

地味書香日Cosplay，深入體驗圖書館文化

另也有「地味書香日」搭配「書適市集x草地派對」的嶄新創意，規則只有一個：要裝扮成「圖書館裡日常生活中都能見到的人」，起源於日本的地味，「地味」二字中文有樸素低調的意思，參加者不能以華麗的服裝Cosplay，以各種小道具裝扮成日常生活可見的人，是創意十足兼「貼地」的Cosplay活動。更多關於「2023世界閱讀日」活動訊息，請至活動官方網站或粉絲專頁查詢，歡迎大朋友、小朋友4/22(六)一同攜手來參加書適市集x草地派對，體驗質感生活。

一起來運動轉運站共同描繪自行車未來的無限可能。（圖／國立公共資訊圖書館 提供）

國資圖文具轉運站-百年慶特展文具島大冒險。（圖／國立公共資訊圖書館 提供）

閱讀轉運站

● 活動日期：2023年04月15日至05月14日

● 活動地點：國立公共資訊圖書館總館

● 活動官網：https://event.nlpi.edu.tw/worldbookday2023

● 臉書官方粉絲頁：www.facebook.com/ilibrary

● 書適市集x草地派對：2023年04月22日上午10:00～17:00

● 館慶音樂會X 生日派對：2023年05月13日上午10:00～16:00

「閱讀轉運站」特展共設置了10個轉運站，最後壓軸的主活動將於4月22日登場的書適市集x草地派對，邀集全臺人氣品牌店家、特色青農、文化創客品牌，透過展現風格選物、閱讀生活，並搭配魔術、丑劇及民歌演唱等互動演出。（圖／國立公共資訊圖書館 提供）

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⭐「未來‧旅行」短篇小說大募集！創造你與時空的無限想像

由琅琅悅讀、讀創故事發起類型小說創作大賽，主題環扣合辦單位國立公共資訊圖書館建館百年暨世界閱讀日活動主題「閱讀轉運站：用閱讀翻轉人生」，並與協辦單位圓神出版社、麥田出版社等多方共同聯手策畫，招募每篇至多15,000字數的短篇小說投稿

投稿短篇小說字數以5,000-15,000字數限，內容須以「時空」為主題元素，且包含「奇幻」、「穿越」、「冒險」、「ai」其中一個類型創作，每人每種類型創作限投一次，且作品須全新創作，歡迎發揮創意，創作出迷人且意猶未盡的時空旅行故事！有照片尤佳，可附與故事有關照片素材，須本人所屬授權，或無授權問題照片。將作品email至「reader@udn.com」信箱，並填妥報名表單才算完成報名，截稿時間為2023/6/30（五）止。詳細投稿辦法：我要投稿，立即瞭解更多