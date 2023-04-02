榮獲四星級的亮點茶莊 「製茶世家」養一座良山茶園

採訪撰文｜陳怡文

攝影｜劉丞堯

種出健康無毒的甘甜滋味

在臺灣，很少人沒喝過茶，但多數人從未踏入茶園，了解一片茶葉如何長成。想要收穫一批品質良好的茶菁，剪枝、除草、施肥、灌排水、驅蟲等繁重的茶園管理工作一項都少不了，特別是驅蟲，學問非常大。茶蟲一口一口啃食嫩芽、葉片，讓茶葉產量下降；但若噴灑農藥，茶樹長好了、產量提升了，土地、水源卻也都被汙染，茶水喝下肚，健康從此打上問號。

一杯好茶如何誕生 以東方美人茶的為例

座落桃園龜山的益壽茶園，老闆林雨暘強調要做出自己也敢喝的茶，就得從友善土地做起，因此採用自然農法耕作，不施化學肥料及農藥、殺草劑，種出來的茶菁沒有農藥危害，製成的茶葉安心健康。此外，東方美人茶獨特的蜜香與果香，是茶葉在生長過程被小綠葉蟬叮咬、生長受阻而成，原本是蟲害，卻因禍得福，叮咬越嚴重，品質則越好，若茶園想要吸引小綠葉蟬群聚，那必須是生態良好、無毒無藥。自然農法耕作下，正好讓小綠葉蟬安心生長，然後賦予茶葉特殊滋味，友善對待環境，環境也會友善對待大家。

田間管理：栽培照顧茶樹，包含剪枝、除草、施肥、灌排水、驅蟲等繁重工作。

採摘：必須由人力以一心二葉方式採摘茶芽。

日光萎凋：隨著不斷攪拌、靜置，讓茶菁內水分均勻分布、散失。

室內萎凋：茶菁內的水分重新分布及消散，進而產生發酵。

浪菁：透過攪拌、翻滾逼出茶菁梗水，破壞葉脈，使水分再重新分配，提高酶活性，然後渥堆靜置發酵。

炒菁：高溫快炒，將茶葉水氣快速排出，確認菁味消退轉為香味。

回潤：炒菁出鍋後，以濕布覆蓋，靜置回潤，使茶葉水分重新分布，增加蜜香及熟果味，使葉色轉紅，揉捻時更易成形。

揉捻：讓茶葉隨著揉捻機的運轉而逐漸捲曲緊縮，茶的汁液隨壓力擠出而黏附於茶葉表面，讓茶葉的滋味更容易被沖泡出來。然後，盡快將揪結的茶葉分開，迅速降低溫度，以免產生悶味及乾燥不足。

初乾－精焙：初乾去除茶葉中的水分，延長保存期限，並停止發酵作用及其他生化反應，使品質固定。再進一步精焙，去除水分延長茶葉貯藏壽命，改善菁臭味和不良雜味，也可增加茶葉的特殊香氣及特色。初乾與精焙之間，有些茶廠會以人工篩選，將毛茶內的異物挑選出來，確保整批茶葉品質。

不同茶種，所需要的製作步驟不太一樣，如「綠茶」不發酵，採摘之後僅炒菁、揉捻、乾燥；「白茶」採摘之後，只進行萎凋發酵便直接乾燥。

製茶講究天時、地利、人和， 不同產區、不同氣候下的茶葉狀況、栽培與管理方式，造就茶葉不同味道，做茶要先會看茶，優秀的茶師要根據每一批茶菁的狀況去調整、製作出能發揮茶葉優點的好茶。至於怎麼看茶？那是經過無數「茶菁」製成「茶」的過程所得，必須要投入大量時間去研究、學習，並非翻了幾本書、看了幾次影片就能上手，學做茶，要用功、用心。

東方美人茶屬於部分發酵茶，在小綠葉蟬叮咬後具有獨特的蜜香與果香，入喉不苦不澀，只留甘韻充滿口腔。 攝影｜劉丞堯

一杯好茶的喝法

隨著製程不同，賦予了各類茶種不同特色。綠茶不發酵，清湯綠葉，口感清爽；輕發酵的白茶，茶色微黃，香氣輕盈而豐富，入喉帶有淡淡甜味，還能退火，隨著存放時間越長，藥用價值越高，一年茶，三年藥，放到七年，那就是珍貴的寶物了；東方美人茶屬於部分發酵茶，在小綠葉蟬叮咬後具有獨特的蜜香與果香，入喉不苦不澀，只留甘韻充滿口腔；重發酵的紅茶，茶湯紅豔，帶有迷人的熟成果香，口感飽滿滋味醇厚。

一杯茶好不好喝，不在廣告台詞，也不在他人介紹，而是在入喉那一刻各自體會，這杯茶味道如何、喜歡與否，都是喝了才知道。品茶時，前三沖賓客不言語，靜靜地聞茶香、品滋味，用眼睛、鼻子、舌頭去感受這杯茶，讓茶水滋潤身心，第四沖，泡茶人才開始介紹茶葉品種與故事，此時可以再搭配餅乾、糕點佐茶。

喝茶可以靜心定神、修養心性，一杯茶，不只盛裝著琥珀色茶湯，還有蘊含其中、流傳千年的飲茶文化。

林雨暘現為益壽茶園、雅悅茶集製茶教室負責人，研究出高品質的東方美人茶與紅茶，屢屢獲獎。 攝影｜劉丞堯

傳承三代的製茶工夫

林雨暘，桃園客家人，製茶世家第三代，現為益壽茶園、雅悅茶集製茶教室負責人。年輕時從事家具批發、製造商，45歲時為傳承家中茶業，毅然放棄家具事業回鄉接班，經歷無數溝通後成功轉型，研究出高品質的東方美人茶與紅茶，2006－2019年屢獲特等、頭等、貳等、參等獎等殊榮，2014年被農委會評選為北臺灣唯一的亮點茶莊，2021年獲衛生安全評鑑四星級茶廠。

2009年林雨暘罹患舌癌後，更加重視健康重要性，堅持自然農法耕作，只提供安心、健康、無毒的好茶。同時自費開設雅悅茶集製茶教室，積極將茶道文化、製茶技術傳承給下一代。

益壽茶園的商標由一心二葉構成，「心」的部分，是林老闆的祖母頭戴斗笠、彎腰採茶的畫面，先人辛勤耕耘一輩子，傳給後人一片良田，一心二葉，既是手工摘取上等茶菁的方法，也意味著感謝與傳承，世代接手這份硬頸精神，帶領自家茶業苦盡甘來。

※本文摘選自桃園市政府客家事務局季刊《尋客》第33期〈榮獲四星級的亮點茶莊 養一座良山茶園〉。