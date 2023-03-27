重返茶金歲月！喝茶好所在——臺灣客家茶文化館

採訪撰文｜許佩玟

攝影｜彭皓昀

以福爾摩沙為名，定義東方時尚的茶廊

一走入沿著水池打造的福爾摩沙茶館，如彎月的弧形長廊，木造台階上可席地而坐，或伸展雙腳欣賞茶司為你調製茶飲。

茶廊提供在地客庄的東方美人茶與各種台灣特色茶，最特別的是福爾摩沙紅茶，可說是最接近館內特展《茶金》的年代，而在其他地方已少見的台茶1號。臺灣茶採用特製的陶質茶具進行手沖，與一般壺泡茶很不一樣，茶司沖茶的動作優雅，是飲茶前的視覺饗宴。

櫥窗裡的冰茶，其實也是熱水手沖後冰涼飲用。茶廊也供應搭配的點心選用。

此外，遇到館內的奉茶車買一只茶館的紀念小茶杯，就能任選奉茶車上的各類茶款和續杯，喝完後，杯子連同附贈的小布袋還可帶回家。

土耳其茶室是六國茶室中預約度最高的包廂，每個茶室皆布置該國特色，也可體驗該國的茶文化與品飲方式。 攝影｜彭皓昀

一秒出國，比在當地體驗更深刻的六國茶室

很多人還沒到過臺灣客家茶文化館（以下簡稱客家茶館），就已聽聞的「六國茶室」，在春節期間非常熱門，在各茶室飲茶，還被頻頻關注，究竟它有什麼樣的魅力呢？

六國茶室規劃英國、土耳其、德國、臺灣、印度、日本等六國，在包廂裡以各國最具代表性的飲茶方式，搭配富有該國風情特色的布置，讓民眾在國內即可體驗異國風情及其特色茶。各國茶體驗都有專業茶司引導，介紹各國茶文化與品飲方式，然後就由民眾自行在包廂裡暢遊茶體驗。

以預約度最高的土耳其茶室為例，以富有中東風情的著名土耳其織毯鋪在茶桌上，金屬製的子母壺浸煮土耳其紅茶，再倒入鏤刻土耳其國花鬱金香的水晶杯裡，飲用時可將甜菜根製成的雪白珍珠糖放入杯中，或是含在上顎間再喝茶。

茶點則是搭配道地的土耳其點心，如南瓜籽包袱鳥巢、腰果金絲鳥巢、淡菜果仁蜜餅、手指果仁蜜餅等，並為國人特別調降了甜度。

各國茶室皆各展該國特色茶風味，甚至如印度館有印度人體驗後回饋心得「很道地」，也有已從該國旅遊返台的民眾回應比在當地體驗得更深刻更細緻。

兩大餐廳

館內規劃兩大餐廳，高原好食餐廳設計台客經典套餐，以茶或客家元素入菜；其中一道採摘新鮮茶葉裹粉後油炸，再撒上可食用的金粉，取名為「茶金」，讓人「食茶」，酥香鮮脆的口感非常特別。餐後來個「龍潭壺泡茶」或是「東方美人氣泡飲」，都是非常獨特的在地享受。

另一個曉風高原餐廳以義式、輕食為主。阿膨（館內吉祥物）茶屋除了各式手搖飲式的茶飲，還有多款茶雞蛋仔及小綠葉蟬造型包子。

追劇族必訪－《茶金》風華再現

風靡全臺的《茶金》，以戲劇經典場景於館內兩大展廳中再現，有些場景可坐下來沈浸感受，或是設置互動裝置，可拍照過足戲癮，恍然間真有種穿越時空回到上世紀的茶金年代感。更以「茶箱、茶香、茶鄉」概念延伸，讓訪客認識茶鄉與客庄。

館場既以文化為名，展覽不可少，除了《茶金》之外，還有一個展廳展出「客庄四季」，包括茶、醃菜與稻米，其中茶的展示有東方美人茶、酸柑茶與擂茶等。

客家茶館裡的商店街很有氣質，俱是與茶或茶席相關的選物，喜歡茶文化的人非常好敗！ 攝影｜彭皓昀

氣質愛買族，把飲茶所需帶回家

客家茶館裡的商店街也特別有氣質，俱是與茶或茶席相關的選物，包括館內的主打茶款、茶具、《茶金》展及其延伸商品等等，喜歡茶文化的人非常好敗！一些日式風的茶室擺設或用物，也陸續被藏家預訂了。

若是喜歡茶廊沖茶的陶具，在商店街也可以選購；特別的是有一款採用龍潭在地土特製的壺與杯，溫潤而樸質。

意猶未盡的茶體驗

座落在小人國主題樂園旁的客家茶館，周邊可說是被大片茶園所包圍，所在的高原村原來就是龍潭重要的產茶區，整座場館融入茶道精神並依當地地形打造成生態建築。

而館內各類的飲與食體驗，都融入客家與茶特色或由此衍生。無論是圖饗飽腹，還是優雅品茶，粗食、雅痞總會找到一款適合自己的脾味，館內提供的體驗與活動非常豐富，讓人意猶未盡。

※本文摘選自桃園市政府客家事務局季刊《尋客》第33期〈喝茶好所在——臺灣客家茶文化館〉。