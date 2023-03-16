【書香遠傳】圖書館輕旅行：悠遊古宿舍群 品味舊行政特區書香味──南投中興新村

撰文｜凃心怡

攝影｜莊震烽

中興新村作為早期省府所在地，曾經風光一時，如今，行政機關功能雖早已不復存在，多數居民也已遷移他處，然而小鎮在平靜中依舊保持活力，不斷透過再造與活化，讓中興新村的光芒不因時光流逝而消減。

重機具駛入 再造人文書香

「你可以想像嗎？我們在進行空間改善計畫工程的時候，挖土機是整台開進來的。」國立公共資訊圖書館分館中心主任邱君亮回憶說。

國立公共資訊圖書館中興分館（以下簡稱中興分館）原是為了方便省府員工進修的圖書室，直到 1959 年才擴大成臺灣省政府圖書館，並在 2015 年時，因應現在的居民所需而重新改建。邱君亮永遠都記得，當挖土機開進建築物內大興土木時，那一柱柱的粱、一塊塊的磚依舊一如當年，堅硬難摧，就像圖書館外頭的老宿舍群們，即使歷經風霜歲月，建築體依舊保持完好。

歷經 1 年的規劃、工程，2016 年全新開館的中興分館妥善分配空間，將大部分空間留給在地最多的族群—學生與樂齡人口，以分眾分齡作為主要空間規劃；另一方面也將半個樓層提供給在地民眾與藝文工作者作為展覽空間使用，哪怕是一面牆、一道柱，都是藝文展示的好去處。

新舊交融 保存重要歷史

中興分館位於舊省政府處，在靜謐的古宿舍群中，始終扮演「打開視野」的角色，更肩負著留史的重任。在 17 多萬餘冊的總圖書量中，包含了從 1945 年至 2005 年底所出版的《臺灣省政府公報》、《省政建設參考彙編叢書》以及《臺灣省政府施政報告》等完整而珍貴的書冊。

「我們採閉架方式管理，這些書因為年代已久遠，因此十分脆弱。」邱君亮表示，雖然平時不對外開放，但只要民眾有需求，仍然會敞開書庫大門，供資料收集使用。

館內 4 樓的太空艙書屋象徵著閱讀的視野無遠弗屆。

在中興分館，也可以看見新建築的趣味，如 4 樓專為學子打造的太空艙書屋，象徵書籍的視野無遠弗屆；另一方面，也保留著濃濃的懷舊情懷，尤其原本被當作防空洞使用的地下空間，考量其空間靜謐，在規劃之初，即將此地作為自習空間，桌上一盞盞皆是早年的老古董檯燈，期待能以中興新村曾有的光輝時刻照拂著學子們光明的未來。

跟著在地人逛一逛 探訪省府宿舍區

走出中興分館，跟著在地子弟劉林興的步伐往前走，即來到設施完備的兒童公園。劉林興說：「父母親同兄姊在 1970 年代因工作搬遷來此，沒幾年我就在中興醫院出生了。對於村裡長大的孩子，這片園地就是我們心目中最美好，也最值得回憶的『兒童樂園』。」

兒童公園裡，無論是多功能溜滑梯、盪鞦韆等遊樂設備，一樣也不少，劉林興自豪地說，雖然隨著設備使用年限而有所淘汰、更換，但在他們兒時，兒童公園的規模幾乎與今日無異。

談起自小長大的村落，外人如今看來自帶古意，但對劉林興而言，卻是走在時代前端的驕傲。他表示，中興新村從一片荒土開始打造，在 1959 年就做了電纜地下化，甚至有自來水以及天然氣配置，「小時候，我從來不懂什麼叫做停電；甚至只要停水半小時，大家就會開始無所適從了。」

中興新村光榮里的宿舍群

劉林興表示，在走入雙石拱門並繞進大圓環之後，即是中興新村省府單位最早發展之處，當時各廳處幾乎都聚集在中興大圓環，其所在的光華里也是村莊裡的宿舍最早建造之處，大多以 1 樓平房為主，庭院遼闊，「而光華四路上幾棟 3 層樓建築，則是中興新村最早期的樓房聚落。」

從光華里一路走往旁邊的光榮里，此處的宿舍群雖依舊以 1 樓平房建築物為主，但當時考量容積率問題，因此庭院比光華里略小些；再到旁邊光明里，則是以 2層樓建築為主。

劉林興表示，中興新村最後一批聚落即為光榮東路上俗稱的「五百戶」，亦是他當今安身之處，「這是最後一批公家宿舍，3 房2 廳 2 衛浴，前後落地窗陽台，以 1980 年代的房子格局來講，是非常方正、非常棒的！」

至於橋旁的廳、處長等一級長官居住的16 棟 3 層樓宿舍，劉林興讚嘆道，這裡每棟皆為雙拼別墅，1 樓挑高近 2 樓高，客廳都吊有水晶燈，燈旁即為樓梯，相當氣派。每到夕陽時分，光線打在屋頂琉璃瓦上，美輪美奐，是早年拍婚紗照的經典攝影景點。「可惜廢省之後，現在只有 2 戶有人居住。」劉林興感嘆表示，如今村莊中宿舍居住狀況不到 3 成，許多屋舍看起來都已經斑駁、牆角缺損、藤蔓纏繞。說著現在的沒落，他深呼吸一口氣，讓自己振作起來，「但只要有人住的宿舍，前庭一定都是整理得井然有序、花繁茂盛的！」

綠蔭扶疏一賞臺灣特有種植物

在兒童公園裡，只要往前一抬眼，即能見到百年的茄苳樹，而中興分館前的樟樹隧道更是如今遊客最愛的拍照點。劉林興語氣歡快地表示，過往 9 個廳處室中，最大的 2個廳處即為建設廳與農林廳，如今入眼所及的植物與植栽，都是以前農林廳精心規劃的。其中最特別之處，即是以果樹作為人行道樹，「我們小時候吃水果都不用錢！只要會爬樹，當季水果如龍眼、荔枝、芒果都任我們吃！」

充滿綠蔭美景的中興新村，很適合悠閒漫遊

雖然廢省而由其他公務機關接手之後禁止採摘水果，讓爬樹採果或用竹竿打芒果的歡樂只能留存在回憶中，然而仍能見到這些果樹在此茂密生長。除了果樹之外，社區綠化中也栽種許多臺灣原生種，一如樟木步道、臺灣欒樹步道等，劉林興建議，若要見到完整的臺灣特有種植栽與樹木，不妨走一趟「虎山藝術館」。

「中興新村的後山就是虎山，以前叫虎山農場。」劉林興回憶述說，兒時在此處能見到雞、鴨、鵝與羊群，「從國小走到農場，那就是我們的遠足。」如今，虎山農場改名為「虎山藝術館」，是藝術家作品的展示館。要走往虎山藝術館，勢必得走上曲拐彎折兩回的上坡道，也就是在地人所稱的「虎山坡道」。坡道兩旁盡是臺灣特有與原生種樹木，例如烏桕木、青楓樹、樟樹以及被稱為四色樹的臺灣欒樹。

虎山藝術館

除了臺灣特色植栽，中興新村由於水質乾淨，因此長有許多蕨類，無論在溪流旁、竹林間或是溪溝石壁、水溝裡，都有蕨類依附。

2018 年「省府日常散策」團隊向國家發展委員會提出活化方案，租下光明里的 12 棟舊宿舍，以吃、喝、玩、樂、住等營運方式打造半日遊與一日遊行程。編號 10 號的行程「深度遊趣」即有豐富的手作課程，其中一堂即是水苔球 DIY 課程，除了運用現採蕨類以黑線纏繞成水苔球，旅客也能親自到村中採集，再將之栽種進玻璃瓶中。團隊負責人連啟宏表示，這樣的方式會讓蕨類在玻璃瓶中擁有自己的生態系，也無須澆水，「蕨類有淨化空氣的功能，很適合放在居家室內。」

滿足口腹之慾 品嘗以生命力烹調的美味

「省府日常散策—深度遊趣」手作課程還有使用老麵製作的「里長燒餅」，由開在第三市場內、1966 年營業至今的眷村老店「黑狗兄傳統手工餅舖」第三代老闆親手教學，將調製好的豬肉餡與蔥花包入老麵中，再蓋上印有廳處長的紅色印章，例如風管處處長、財政廳廳長等印鑑，並統一在中午時分回到餅舖入烤箱，不多久即能享受到親手包製且古早味滿溢的美味燒餅！

省府日常散策散步地圖

另外，中興新村也有不少值得再三到訪的美味好店。曾投身旅遊業多

年的劉林興肯定表示，對於食物，他最講求的就是「生命力」，「這個生命力來自於人，只要煮的人有生命力，吃起來無論甜、酸，都是美味。」

談起在地美食，他推薦，若是家庭旅遊，不妨前往中興小館，品嘗道地眷村菜，其中以煲仔雞、海鮮獅子頭、嫩薑鴨片、私房臘味拼盤最為推薦；倘若與三五好友前來，不遠處的中華牛肉麵則是第一首選，紅燒牛肉麵、素椒麵皆是人氣必點，水餃與紅油炒手更是不可錯過，水餃外皮薄厚適中，豬肉與高麗菜餡料調和得恰到好處，即使不沾醬也美味；而紅油炒手則比市面大上2 至 3 倍，麻而不辣，鮮香無比。至於櫃檯旁琳琅滿目的小菜區，則最推薦青蓉炒豆乾，豆乾有煙燻香氣，配上香而不辣的青蓉，口味一絕。

鹹食滿腹之後，不妨走往第三市場內的德濟堂中藥房，來杯由正統中藥材精心熬製的酸梅湯。劉林興笑言，德濟堂藥師婆婆的酸梅湯，即使有抽菸、吃檳榔習慣而導致牙口較為敏感的人，也能暢快喝下，就連國小年紀的孩子來，都還會一再續杯呢！旅途結束前，不妨再帶上幾包德濟堂自製的蜜餞，為行程畫上完美句點。

國立公共資訊圖書館中興分館輕旅行地圖

●本文摘選自國立公共資訊圖書館所發行雙月刊《書香遠傳》雜誌165期：收納光影下的故事，授權於聯合新聞網‧琅琅悅讀刊登，未經同意，請勿轉載。