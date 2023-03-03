【尋客Meet Hakka】共飲一杯茶，懷想古早情歌的傳唱──大溪老茶廠

採訪撰文｜許瑛娟

攝影｜劉丞堯＆蕭育瑩

Model｜楊宗燁＆宋心慈

《茶金》拍攝地 品味歲月靜好

隱身在大溪水流東地區靜謐巷弄內的大溪老茶廠，建於1926年，舊名為「角板山工場」，後來於1946年改名為「大溪茶廠」。當年在臺茶興盛時期，盛產的日東紅茶每年產量極大，靠著茶葉為政府賺進大把的外匯，稱為「黑金」年代，但在1956年的大火中，茶廠幾乎付諸一炬，荒廢後於1959年重建才保留了歷史遺產，而後又沉寂半世紀，所屬的台灣農林公司自2010年全面修繕整建，讓百年風華再現，今日看到的是融合台、日、英式風格綠建築，清新質樸。

在電視劇《茶金》熱映後，拍攝地之一的大溪老茶廠原本就因獨特環境氣質吸引遊客造訪，如今更成了追劇旅遊的熱門景點，也非常適合喜愛客家文藝的情侶來體驗茶文化，無論從歷史的角度、博物館的內容、建築的特色到餐飲的選擇，走走看看，兩人一起聆賞交換心得，共飲一杯茶，品味歲月的靜好，必能為感情加溫。

茶廠二樓兩側有成排可90度旋轉開啟的老檜藍窗櫺，是情侶拍照的最佳取景地。 攝影／劉丞堯＆蕭育瑩

歷史洗鍊中 創造約會印記

大溪老茶廠每天上午11點及下午2點半各有一場1小時的定時導覽，可以聽茶廠老故事，藉由參觀的文物、機器設備去了解製茶的過程；或是上午11點至下午4點，每整點有10分鐘的茶廠簡介影片放映，都是情侶約會時可以深入認識茶廠的方式。

在參觀的過程中，先從一樓的文物區開始，也許對著老照片裡的人物衣著、操作的事務推敲內容，或者是看到日治保險金庫，試圖想要去挑戰打開機器卡榫一探保險櫃內容，甚或是猛一抬頭看到了天井上的那道光，兩人同時定格住，也許在上個世紀就曾經在此相遇……在種種復古的氛圍中，許多想像的畫面油然而生，令人沉浸在豐富的內容，心生歡喜。接著上到二樓的室內萎凋區，是《茶金》拍攝茶菁萎凋過程的場景地，情侶模擬浪著檜木萎凋架上的茶菁，相視而笑，再一同把手伸出去感受天井上的習習涼風，這時候做茶也成了一件浪漫的事。

此外，在茶廠二樓兩側成排，可90度旋轉開啟的老檜藍窗櫺，當初功能是作為加速茶菁萎凋，導引氣流進入室內之用，而今窗邊的自然光影，成了情侶拍照留念的最佳取景地，可作為兩人同遊的見證。

茶書屋提供餐飲茶食，可以佐屋外的天光雲影。 攝影／劉丞堯＆蕭育瑩

茶書屋 喝一盞茶

情侶若是逛累了，可走到一樓服務台旁，由老茶廠倉庫改建的茶書屋休息一下，這裡提供餐飲茶食。室內空間中，大片玻璃的採光，將天光雲影都收集到茶湯中，無論是用餐或喝杯茶、吃個點心，都能有舒心的享受。根據大溪老茶廠店長萬光久的觀察，老茶廠蜜香紅茶是菜單上相當受歡迎的選項，配上桐花綠豆糕以及用紅茶、月桂葉、桂皮為滷汁煮出來的Q彈特製甘茶蛋，是情侶喜歡的輕食小點。另外，若是遇上中午用餐時段，通常女生會選擇吃巧的苦茶油拌麵線，男生則是點選較有飽足感的紅燉牛腩套餐。另外，店長也貼心提醒，別錯過茶書屋旁靜水池的山光水色，那也是一個適合情侶拍照留念的地方。

閱讀區享靜謐 展售區挑選伴手禮

在離開茶廠之前，必不能錯過的還有閱讀區和門市展售區。閱讀區開放的空間裡，有茶香伴書香，情侶可坐下來在這裡休息，看看桌上的期刊，靜靜享受閱讀時光，此時無聲勝有聲，也許有意想不到的心得可以和對方分享。而既然來到茶產地，自然不能空手而歸，不妨一起選購共同喜歡的茶葉帶回家，為約會做個愉快的ending。

約會資訊：大溪老茶廠 地址：桃園市大溪區新峰里1鄰復興路二段732巷80號 電話：03-382-5089 營業時間：周一至周日 9:30-17:00 費用：入廠券100元／人（可全額折抵當日消費購物或兌換超額商品，120公分以下及身障人士免費）

※本文摘選自桃園市政府客家事務局季刊《尋客》第31期〈共飲一杯茶，懷想古早情歌的傳唱〉。