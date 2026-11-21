二十幾歲時，朋友遇到職場霸凌，正在醞釀轉職的決定。朋友渴望得到父母的支持和諒解，事與願違，父母澆了他一大桶冷水，還嘲諷遇到一點小事就退卻是弱者的表現。朋友說完自己的遭遇，我不假思索地回：「哎呀，你爸媽是愛你的，只是他們不懂得表達。」夜色深濃的冬季，我跟朋友坐在公園長凳，我頻頻跺腳，試圖搜刮一點熱量。朋友注視著我，半晌，他問：「你怎麼確定呢？」聞言，我愕然，是啊，我怎麼確定呢？事發當下，我並不在場，不是嗎？為什麼話就這樣脫口而出？因為那是我爛熟於心的台詞。

父愛來自母親的翻譯

父親對我的愛，向來不是呈現在本人的行為，而需依賴母親的翻譯。我被父親的言行舉止所傷，轉身向母親尋求慰藉時，母親總會說，爸爸是愛著你跟弟弟的，只是他從小就活在充滿虐待跟忽視的家庭，他不知道怎麼對自己的小孩好；明明是好意關心，表現在外卻常是嫌棄跟批評。

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漫長的歲月，我以這樣的說法來安頓自己無依的心，直至二十四歲，跟朋友踏上第一次出國旅行，依序造訪德國、荷蘭跟西班牙。巴塞隆納的舊城區，有一條從加泰隆尼亞廣場延伸至哥倫布紀念碑，全長約一點二公里的蘭布拉大道（La Rembla）。為了吸引觀光客的注意，小販跟街頭表演者無所不用其極地發出各種聲響。

幾個鐘頭下來，我跟朋友早已感官疲勞，疲憊不堪。冷不防路邊的魔術表演吸引了我們的目光：浮誇打扮的魔術師朝目測約五、六歲的孩子伸手，示意孩子一窺他手中的高帽裡藏著什麼。孩子猶豫了幾秒鐘，在父親的鼓勵下，一小步一小步遠離父親，朝著魔術師走近；就在孩子要摸到帽沿的剎那，魔術師一反手，一隻白鴿撲打翅膀，從帽子飛出，站在魔術師舉起的手腕。眾人發出讚嘆，孩子瞪大雙眼，旋即爆出震耳欲聾的哭聲。魔術師變了臉色，彎腰跟孩子道歉，孩子的父親大步向前，一把抱起孩子，孩子的小臉埋在父親的肩窩，肩膀一高一低地抽泣，父親向擔憂的群眾釋出一抹微笑，寬大的手掌在兒子的背上憐愛地拍撫。朋友回眸，正要跟我談這樁有趣的插曲，卻見到大顆大顆的眼淚從我的眼眶不停滴落。我狼狽地從背包裡翻找衛生紙，同時質問自己，為什麼這樣「反應過度」？是否一個人理性上同意他應該停止期盼，感性上依然會受傷？

他築起長城阻絕世界

父親愛過我，在我含著一口搖搖欲墜的乳牙的年紀，他躊躇滿志地許諾，我是他的掌上明珠，只要我喜歡的，他會想盡辦法為我置辦張羅。可惜他之後信了朋友的讒言佞語，一夕之間失去積蓄、名聲和信用，我們這四口之家從此風雨飄搖。父親從我跟弟弟的視線中消失了幾個月，再次出現，五官身形神似我的父親，性格卻更像陌生人。父親在自己跟世界之間築起了一道長城，阻絕所有反思跟反省。

曾任高階主管、坐擁優渥薪水的他，中年求職屢屢碰壁，最終只能屈就他自己也抗拒為外人道的職業。一朝被蛇咬的父親，動輒展露杯弓蛇影的疑心，升遷自然與他無緣，薪水長期在最低薪資徘徊。母親為此身兼兩份清潔工作，扣除柴米油鹽跟舊債，仍不足以應對我跟弟弟的學雜費。母親找父親商討家中入不敷出的局勢，父親解讀為母親的緊迫盯人。後來，父親把矛頭指向我，催促我趕快為家庭分憂解勞。我早早開啟打工生涯，縱然那時我乘載著沉重的升學壓力，縱然父親也是我升學壓力的來源。

異地裡被撕開的瘡疤

1919年，魯迅發表了〈我們現在怎樣做父親〉，其中一段話：「自己背著因襲的重擔，肩住了黑暗的閘門，放他們到寬闊光明的地方去」，初次讀到，我搖頭苦笑，我深諳發生在我家的故事全是相反的。父親撤退至單身時期，只願意承擔他個人的開支，他看見了母親養家糊口的身心俱疲，又背過身拒絕面對。我大學畢業之後，父親更是不厭其煩地交代他的如意算盤：他規畫提早退休，生活費以兒女的薪水支應。父親一次次躲閃了生命的重擔，無視他的兒女被困在黑暗的閘門之後。身旁的朋友們自然而然地討論留學、創業、買房，父母提供了怎樣的奧援時，我必須學習遞出真誠的祝福而不含一絲苦澀，訣竅就像喝茶，關鍵在於避免長時間的浸泡，你不能終日沉湎於失落之中。

遙遠的巴賽隆納，我仰臉，眨眼，想收拾心情，陽光如針灑滿臉，反刺出更多淚。見到一個孩子享受著父者毫不保留的愛惜，竟撕開我心底深處「所希望處，求不能得」的瘡疤。朋友湊近，詢問我還好嗎，我記得自己的答案，「只是想起了一些從前的事情……」實情是，我很想變成那個小孩，一秒鐘都好。

如今，我並不否定父親對兒女的愛，「有的」，我沒有忘記那個精誠的、如奶油般暖呼的許諾，然而，我也願意坦白，「但不多」。父親對自己的寬諒，超乎他對兒女的付出。有愛我們的時刻，亦有愛稀薄到難以偵測的時刻。承認這一切以後，我聽見齒輪咿軋轉動的低鳴，一個簇新的旅程於眼前展開。