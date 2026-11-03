莫茲婷／當孩子的情緒，碰上父母最脆弱的時刻

「為什麼我會為了這麼一點小事，氣成這樣？」這可能是許多父母在情緒 爆發過後，都曾經問自己的問題。

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真正讓父母失控的，經常不是什麼大事。可能只是孩子哭鬧不停，同一句話說了好幾次仍然不聽，或是在筋疲力竭的夜晚，又碰上一場怎麼安撫都停不下來的情緒風暴。

我們常把這些狀況理解成「自己耐性不夠」。但從心理學的角度來看，人的情緒調節能力並不是固定不變的。每個人都有自己的「脆弱因子」，當身心資源逐漸耗損，原本承受得住的刺激，也可能突然變得難以負荷。

有時候，是我們沒有餘裕了

第一種容易被忽略的，是生理上的脆弱。

睡眠不足、飢餓、疾病、疼痛、荷爾蒙變化、疲憊，甚至長時間處在噪音與多重刺激之下，都會消耗我們自我調節的能力。

同樣是孩子哭二十分鐘，周末午後的我們或許還能抱著他說：「你真的很難過。」但到了晚上十一點，在工作、家務與疲憊層層累積之後，那二十分鐘的哭聲，可能突然變得格外刺耳。

第二種，是心理上的脆弱。

孩子怎麼哄都哄不好時，內心湧現的可能是「我是不是沒有能力照顧好孩子」的挫敗；孩子在外面哭鬧，我們在意的可能是「別人是不是覺得我不會教」的羞愧；孩子一句「我不要你」，觸動的也可能是被拒絕與否定的感受。

我們表面上在處理孩子的情緒，內在真正努力抵抗的，有時其實是自己的無能感、羞愧感、失控感與被拒絕感。

第三種脆弱，則來自過去的生命經驗。

孩子眼前的行為，有時會成為我們的情緒觸發點，喚起早年的經驗。例如，一個從小被要求「不准哭」、「不准頂嘴」的人，長大後可能特別難以承受孩子長時間的哭泣或反抗。

所以，當情緒風暴過去，也許可以找個安靜的時刻問問自己：「孩子的哪個反應，究竟觸動了我心裡的哪一個地方？」

有時候，理解自己的脆弱，反而比要求自己「下一次一定要更有耐性」更有幫助。

孩子的情緒，也會牽動大人

孩子的情緒調節能力仍在發展中，尤其年幼的孩子，常需要透過大人的陪伴進行「共同調節」，即借用大人的語氣、表情與穩定感，慢慢讓自己平靜下來。

但大人也不是永遠穩定的。

孩子愈哭，父母愈焦躁；父母愈急著制止，孩子愈覺得不被理解；孩子哭得更大聲，父母也愈接近爆發的臨界點，最後兩個人的情緒彼此推升，誰也拉不住誰。

因此，當孩子已經無法自我調節，而我們自己也快撐不住時，第一個目標或許不再是「趕快讓孩子停止哭泣」，而是：先不要讓彼此的情緒繼續升高。

父母可以練習辨認自己的警訊：聲音是不是變大了？心跳是不是加快了？身體是不是愈來愈緊？腦海中是不是已經浮現「你到底有完沒完」的念頭？

如果有另一位照顧者在場，可以適時換手；如果只有自己，也可以在確定孩子安全的前提下，稍微拉開一點距離，讓呼吸慢下來，同時告訴孩子：「爸爸／媽媽現在也有點生氣，需要讓自己安靜一下。」

這麼做其實是在示範：當情緒太滿時，我們可以先停下來照顧自己，而不是讓情緒替我們做決定。

此外，我們不需要在孩子情緒最高漲的那幾分鐘，把所有道理都教會他。留一點空間讓彼此度過當下的風暴，往往比急著解決情緒更重要。

道歉，是另一種重要的情緒教育

可是，如果我們還是失控了呢？

有些父母會說：「剛才爸爸／媽媽那麼大聲是不對，但是你一直哭也不對。」一句「但是」，很容易讓原本的道歉又轉向糾正孩子。

比較完整的修復，可以包括：說出自己的行為、承擔責任、理解孩子的感受，再討論下一次可以怎麼做。例如：「剛剛我真的很累，你一直哭，我一著急就對你大聲了。你剛剛是不是被我嚇到了？對不起。我雖然生氣，但我不應該這樣吼你。」

情緒沒有對錯；真正需要負責的，是我們在情緒裡做了什麼。

等彼此都平靜下來，還可以一起討論：「下次你很難過，爸爸／媽媽也快受不了的時候，我們可以怎麼辦？」

孩子也許需要一個擁抱，也可能需要自己安靜哭一下；父母也可能需要暫時「關機」兩分鐘。這些方法最好不是等下一場風暴來臨才臨時想，而是在平靜的日常裡，一起討論，一起預演。

夠好的父母，不是從來不犯錯

英國精神分析師溫尼考特曾提出「夠好的母親」這個概念。

「夠好」不是隨便，也不是告訴自己「做不好也沒關係」，而是提醒我們：孩子真正需要的，並不是一個永遠正確、永遠有耐性、永遠都能完美回應他的父母。

在孩子成長的過程中，父母不可能每一次都精準地理解他、回應他；親子之間難免會有失望、挫折，甚至關係出現裂痕。重要的是，這些時刻發生之後，我們仍有機會理解彼此，重新連結。

而孩子最終要學會的，不是「不要有情緒」，而是即使有時我們都被情緒淹沒了，仍然可以找到一條回到彼此身邊的路。