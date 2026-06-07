颱風肆虐後的夜晚，滿懷冒險探奇的心情，直奔墾丁社頂自然公園，為一睹久仰大名的魔幻夜光蕈－－一種僅僅出現在霪雨夜後的螢光蕈菇，芳蹤難覓，欲見其真面目，得靠一些運氣。

天漸昏黑，蟲聲唧唧，向前望去，樹林間一層深似一層。導覽志工開始費心解說園內的生物多樣性，讓慣常在白日造訪墾丁的我們既興奮又期待，顧不了因連日大雨造成多處的水窪，依循手電筒的光蹣跚慢行。

沿途群聚的雨蛙「咯咯咯」齊聲歡唱，隱匿暗處的昆蟲「唧唧唧」相和嘶鳴──哇啊啊，兩條劇毒的龜殼花在腳前慢慢蛇行而過，一尾小青蛇則蜷吊在樹尖上，吐著舌信，目迎這群暗夜的不速之客。園區深處，積水急沖而下，在山溝裡嘩嘩地奔流，我們忙不迭地以眼耳領受大自然的驚奇。

終於，一行人抵達山泉匯流處，澎湃的擊石聲淹沒了我們的讚嘆，志工進一步示意關閉手電筒的光源，最精采的一幕即將開始。

手起燈滅，四周隨即被暗夜吞吃，暗黑到伸手不見，大家本能地相互趨近；就在此時，眼前大片如黑色布幔的林地裡，驀地一盞一盞又一盞的小小螢光，緩緩暈亮起來，一點一點又一點，綴滿眼前。那一小朵一小朵的蕈菇正發出迷離眩目的螢光，幻美得不近真實。

再靠前細看，百朵千朵的夜光蕈大小不一，最大的如壹圓硬幣，最小則似金針菇。蕈傘正面附著薄薄的黏液，透著黃綠色的螢光，連內面的摺痕都清晰可見。配上短短約一公分的蕈柄，模樣亭亭可愛，莫怪被稱之「螞蟻路燈」。我們猶耽溺在神祕絕美的氛圍中，原靜止的點點螢光，有的竟閃閃飛動了起來──「是螢火蟲啦。」導覽志工猜透了我們的驚疑，輕聲說道。

在萬籟奏鳴的夜空下，我們屏息欣賞了一齣聲光劇。

回程路上，志工仍賣力地指引我們欣賞大頭竹節蟲、黃灰澤蟹，或鳥兒在隨風擺盪的枝頭上歪脖睡覺，可我的心思卻駐留在那一小朵一小朵神奇的蕈菇上……這已是十年前的記憶了，現時序已過立春，落山風猶在社頂公園奮力最後一場巡演；抬頭仰望夜空，星子依然閃亮，不知亭亭可愛的夜光蕈今晚在哪裡歇息？