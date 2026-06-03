我和老公從年輕就酷愛旅行，婚後外派歐洲，常在周五下班後抓起行李，帶著孩子開車出發；周末兩天可以從德國衝到法國，若是三天連假，加碼荷比盧。

住進「保證鬧鬼」的古宅

那是沒有訂房網站的年代，我們有的是膽，缺的是錢。城市裡的星級飯店非我目標，一家人總是玩到吃完晚飯才沿著鄉下小路，尋尋覓覓找間掛著「尚有空房」的民家或小酒吧。

民宿的可愛，在於可以和老闆或住客互動，房間有主人的特色，也有許多驚喜。在開放的丹麥，我們住進共用浴廁的民家。一早我穿著整齊去刷牙，沒想到迎面來了一位女士，穿著三角褲，裸露的上身只披著一條小毛巾。她大大方方道早安，我卻羞得轉身躲回房間。

有一次復活節連假在英國，直到晚上九點多還找不到落腳處，心焦地將車開到村子底，一棟小古堡居然還掛著「尚有空房」，前院停著七輛勞斯萊斯豪車，透過窗戶，可見一群穿著講究的男女熱鬧開趴。主人笑著說：「你們真幸運，原本是八對客人，臨時有一對不能來，正好空出一個房間，你家兩個小朋友可以住傭人房，不加錢。」

豪宅果然不同，大房間古典四柱床披著厚重的床幔，百年以上歷史的衣櫥、書桌，加上昏暗的燈光，彷彿置身中古世紀。傭人房雖然簡單，但也乾淨整齊。

安頓沒多久，忽聞敲門聲，兩個孩子抱著棉被和枕頭過來。原來古宅為招徠客人，門口寫著「保證鬧鬼」，想到電影情節，嚇得孩子硬是要跟我們睡。還好一夜無鬼，只是一床四人，被兒子踢了好幾腳。

今晚真要睡在這床上嗎？

有網路後，資訊發達，冒險心隨著年紀遞減，不變的是依舊偏好民宿。我會先研究價格、地點、網友評分，訂好房間才出發。

一日，我們來到荷蘭小鎮若夢，明明是預訂旅館的地址無誤，門口卻看到一些坐輪椅、掛點滴的老人。進到房間見到兩張包著潔白床單、有護欄的病床，浴廁是全套無障礙設備。這是什麼地方啊？今晚真的要睡在這種床上嗎？

奔回櫃台詢問，才知道這是一家高級安養院，有空房的時候就拿到網站賣。喝！荷蘭人腦筋動得真快。

歐洲許多pub兼營旅社。有一次和男同事到德國出差，在客戶所在的小鎮旅館預訂了兩個房間。大概是生意太好，pub房間已滿，老闆取出兩大串鑰匙，叫我們到對街去。打開門，竟然是各自住一戶三房一廳的公寓。這麼多房間，即使把每個門都關起來，我還是覺得很害怕，想著要不要敲男同事的門，求他收留，給我一間臥房睡，終究覺得不妥，失眠了一夜。

去年和老公自駕，環遊愛爾蘭。在一極為僻靜的山丘上，出乎意料地藏了座很漂亮的莊園民宿，綠草如茵，繁花引蝶，波斯地毯配上古典家具，優雅的女主人掌理櫃台，先生剛割完草，帶領參觀各項設施。看我們開了一整天車已顯疲倦，建議晚餐點外送，還親自打電話幫訂，服務到位又貼心。

樂透不會天天中。次日遊貴參參的首都都柏林。比照前一晚鄉下豪宅的價錢，勉強在離市中心不遠處訂到一個房間，抵達才曉得是在大學校區裡。

一如網站照片顯示，大片草地後面有宏偉的建築，尊榮的樓梯間。進到房間，卻只有一張兩人都翻不得身的小雙人床和簡單的家具，原來是住進了單人宿舍。第二天早上，我們和大學生一起捧著餐盤排隊取自助餐，重溫校園時光。

旅途中的每一晚都有故事、有驚奇。至於今晚住哪裡？答案並不重要，因為不確定，就是旅行最有趣的部分。