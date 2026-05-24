現在的我一改從前看店家型錄挑選商品，或是直接到賣場購物的方式，而是上拍賣網站瀏覽，一一比價後再「下好離手」，等簡訊通知到貨，前去超商取物。

每次得意洋洋地向老公炫耀自己在網路上買到比實體店面便宜許多的商品，他總沒有打算分享這份快樂，反倒是潑盆冷水地表示，這樣錙銖必較的消費模式，最後會害得實體店面統統倒光光。

昨天跟兒子煲電話粥，聊起老公既不能有樂同享又過於杞人憂天，向來理性務實的兒子很淡定地說：「老爸確實是想太多了，你這樣絕對不會讓實體店家倒閉，只是會讓你自己過得很累而已！」

確實，自從網購成為日常，我買東西變得一點都不阿莎力，以前僅是貨比三家，現在則是貨比不只三十家，連家用的小物品也要上網比個價才甘願，簡直像是有了「萬物非網購不可」的癮頭。

有時候會因為要湊足滿額免運的優惠，於是購物車多了許多不知為何而買的品項，讓家裡的「角落冗物」不知不覺迅速成長。有時候還會因為電商購物節的限時優惠、深怕錯失「甜甜價」，改變早睡習慣，硬是撐到午夜十二點，如粉絲搶演唱會門票似地趕著下單。

兒子還真是能醍醐灌頂，冷靜分析利弊得失，再三言兩語驚醒夢中人。我仔細想了想，這樣的購物模式或許真的可以讓我買到最低點，但是賺到的蠅頭小利，會不會還不及我賠上的時間、心力和傷眼成本呢？

「為免運而買」更可能不見得是賺了多少，而是賠了多少；家中堆積許多花了錢但「留之無用、棄之可惜」的東西，正是最佳證明。雖然網購有一定的樂趣，但是過於斤斤計較和拚了老命搶下單時間的「網購強迫症」，似乎真的成為精神上的一種負擔了。

經兒子的「開示」之後，我想我得要修正一下自己的購物習慣，不能再「未達免運、不擇手段」，更該戒掉每次的「超級比一比」，讓自己別再因為「不過是買個小東西」就要費盡心思、搞得虛累累了！